ተመራማሪዎች 3D Print Moon Rover Wheel Prototype with NASA

የኢነርጂ ዲፓርትመንት ኦክ ሪጅ ናሽናል ላቦራቶሪ (ORNL) ተመራማሪዎች ከናሳ ጋር በመተባበር ናሳ በተጠቀመበት ንድፍ ላይ የተመሰረተ የጨረቃ ሮቨር ዊል ፕሮቶታይፕ በተሳካ ሁኔታ 3D አሳትመዋል። ይህ ፕሮጀክት ለቦታ ፍለጋ የሚያስፈልጉ ልዩ ክፍሎችን ለመፍጠር ተጨማሪ የማምረት አቅምን ያሳያል።
በ 3D-የታተመ የዊል ፕሮቶታይፕ በቀላል ክብደት ዊልስ ላይ ተቀርጿል የናሳ ቮልቲልስ መርማሪ ዋልታ ኤክስፕሎሬሽን ሮቨር (VIPER) በ2024 ወደ ጨረቃ መላክ በተባለው የጨረቃ ደቡብ ዋልታ ላይ የበረዶ እና እምቅ ሀብቶችን ለመቅረጽ ታቅዷል። ፕሮቶታይፑ በእውነተኛው ተልዕኮ ውስጥ ጥቅም ላይ የማይውል ቢሆንም፣ የተፈጠረው ለቪአይፒኤር የተሰሩትን መንኮራኩሮች ተመሳሳይ የንድፍ መመዘኛዎችን ለማሟላት ነው።
የኦርኤንኤል ቡድን ልዩ የሆነ ባለ 3-ል ማተሚያ በሁለት የተቀናጁ ሌዘር እና የሚሽከረከር የግንባታ ሳህን ተጠቅሞ የብረት ዱቄትን እየመረጠ ለማቅለጥ እና የተነደፈውን የመንኮራኩሩ ቅርፅ ለመፍጠር። ይህ ተጨማሪ የማምረት ሂደት ለበለጠ የንድፍ ውስብስብነት እና ተጨማሪ ባህሪያትን ወደ አንድ ቁራጭ ለማካተት ፈቅዷል፣ እና የሚፈለገውን ጊዜ እና ጉልበት ይቀንሳል።
ተጨማሪ ማምረት ለቦታ ፍለጋ በርካታ ጥቅሞችን ይሰጣል፣ ይህም የኃይል አጠቃቀምን መቀነስ፣ የቁሳቁስ ብክነትን እና የእርሳስ ጊዜን እንዲሁም የቁሳቁስን ባህሪያት የማበጀት ችሎታን ጨምሮ። የኦርኤንኤል የማኑፋክቸሪንግ ማሳያ ፋሲሊቲ (MDF) ይህን ቴክኖሎጂ ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች በንጹህ ኢነርጂ፣ በትራንስፖርት እና በማኑፋክቸሪንግ ዘርፎች ከአስር አመታት በላይ በማዳበር ግንባር ቀደም ሆኖ ቆይቷል።
የዚህ ፕሮጀክት ስኬት የኢንተር ኤጀንሲ ትብብር አስፈላጊነት እና ተጨማሪ የማኑፋክቸሪንግ ቴክኖሎጂን ወደፊት ለማራመድ ያለውን ሚና ያሳያል። የፕሮቶታይፕ መንኮራኩሩ በዚህ ቴክኖሎጂ ልማት ውስጥ ለቦታ ፍለጋ አፕሊኬሽኖች እንደ አንድ ምዕራፍ ሆኖ ያገለግላል።
በ3D-የታተመ የዊል አፈጻጸም ተጨማሪ ሙከራ እና ማረጋገጫ በመጪው የጨረቃ ተልእኮ ውስጥ ጥቅም ላይ ከሚውለው በተለምዶ ከተሰራ ጎማ ጋር ለማነፃፀር በናሳ ይካሄዳል። ይህ ፕሮጀክት ወደፊት ጨረቃ ወይም ማርስ ሮቨሮች ላይ ተጨማሪ የማምረት አቅም ለመጠቀም መንገድ የሚከፍት, እንዲሁም ሌሎች የጠፈር መተግበሪያዎች.
ምንጮች:
– የኢነርጂ ዲፓርትመንት ኦክ ሪጅ ብሔራዊ ላቦራቶሪ (ORNL)
- ናሳ