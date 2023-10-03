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ተመራማሪዎች የአንቲባዮቲክ ደረጃዎችን በተከታታይ ለመከታተል ተለባሽ ዳሳሽ ፕላስተር ያዘጋጃሉ።

ByMampho Brescia

ጥቅምት 3, 2023
ተመራማሪዎች የአንቲባዮቲክ ደረጃዎችን በተከታታይ ለመከታተል ተለባሽ ዳሳሽ ፕላስተር ያዘጋጃሉ።

የሳንዲያ ናሽናል ላቦራቶሪዎች ተመራማሪዎች ቫንኮሚሲን የተባለውን ጠቃሚ አንቲባዮቲክ መጠን በተከታታይ መከታተል የሚችል ተለባሽ ዳሳሽ ፈጥረዋል። ቫንኮሚሲን ለከባድ የባክቴሪያ ኢንፌክሽኖች ለማከም የሚያገለግል “የመጨረሻ የመከላከያ መስመር” አንቲባዮቲክ ተደርጎ ይወሰዳል። ቀጣይነት ያለው ክትትል ለቫንኮማይሲን ወሳኝ ነው ምክንያቱም በሽተኛውን ሳይጎዳ ባክቴሪያዎችን በብቃት የሚገድልበት ጠባብ ክልል አለ።

የሴንሰሩ ፕላስተር ማይክሮኔልዶችን እና ናኖስኬል ዳሳሾችን ያካትታል። በኢንሱሊን እስክሪብቶ ውስጥ በብዛት ጥቅም ላይ የሚውሉት ማይክሮኔልሎች በወርቅ ሽቦዎች፣ በማጣቀሻ ኤሌክትሮዶች እና በቆጣሪ ኤሌክትሮዶች የተሻሻሉ ናቸው። ተመራማሪዎቹ አፕታመርስ በመባል የሚታወቁትን ናኖስኬል ሴንሰሮችን በኬሚካላዊ መልኩ ከወርቅ ሽቦዎች ጋር በማያያዝ ያያሉ። እነዚህ አፕታመሮች ከቫንኮሚሲን ጋር ሲገናኙ ቅርፁን የሚቀይሩ የዲ ኤን ኤ ሰንሰለቶች ናቸው, በዚህም ምክንያት በሴንሰር ሲስተም የሚታየው የኤሌክትሪክ ፍሰት ይጨምራል.

የሴንሰሩን ንጣፍ ውጤታማነት ለመፈተሽ ተመራማሪዎቹ በሳሊን መፍትሄ እና ያልተቀላቀለ የላም ደም ሙከራዎችን አድርገዋል። ስርዓቱ በእነዚህ መፍትሄዎች ውስጥ ቫንኮሚሲን በተሳካ ሁኔታ አግኝቷል. በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ የፓቼውን ተግባራዊነት በአሳማ ቆዳ ውስጥ በማስገባት እና የኤሌክትሮኒክስ ምልክትን በመከታተል ሞክረዋል. ፕላስተር ምልክቱን ጠብቆታል እናም በዚህ ሙከራም ቫንኮሚሲን በተሳካ ሁኔታ አግኝቷል።

የተመራማሪዎቹ ቀጣዩ እርምጃ ከሌላ የምርምር ቡድን ጋር በመተባበር በሰዎች ወይም በሌሎች እንስሳት ውስጥ ያለውን የሴንሰር ፓች ሲስተም ረዘም ላለ ጊዜ መሞከር ነው። ይህ ቴክኖሎጂ በተሳካ ሁኔታ ከተረጋገጠ በጤና እንክብካቤ መስክ ላይ ጉልህ የሆነ አንድምታ ሊኖረው ይችላል። የጤና አጠባበቅ አቅራቢዎች በበሽተኞች ላይ የአንቲባዮቲክ መጠንን በቅጽበት እንዲቆጣጠሩ ያስችላቸዋል፣ ይህም የበለጠ ውጤታማ እና ግላዊ ህክምና እንዲኖር ያስችላል። በተጨማሪም በሰውነት ውስጥ ያሉ ሌሎች ፕሮቲኖችን ወይም ሞለኪውሎችን ለመቆጣጠር፣ በሽታዎችን በፍጥነት ለመመርመር እና የአደጋ ጊዜ ልዩነትን ለማሻሻል የሚረዱ የተለያዩ የዲኤንኤ አፕታመሮች ያላቸው ተመሳሳይ ሥርዓቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ።

ምንጭ፡- ባዮሴንሰር እና ባዮኤሌክትሮኒክስ ጆርናል

ማስታወሻ፡ ይህ መጣጥፍ የዋናው ምንጭ ማጠቃለያ ሲሆን ምንም አይነት ጥቅሶች ወይም ዩአርኤሎች የሉትም።

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