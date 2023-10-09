ስለ ፈንገስ ኢንፌክሽኖች ሞለኪውላር ሜካኒዝም አዲስ ግንዛቤ

በሄንሪች ሄይን ዩኒቨርሲቲ ዱሰልዶርፍ (ኤች.ኤች.ዩ.) በቡድን የተደረገ ጥናት በሞለኪውላዊ ደረጃ የፈንገስ ኢንፌክሽኖችን ለመቆጣጠር የሚያስችል ጠቃሚ ዘዴ አግኝቷል። የፈንገስ ኢንፌክሽኖች በሰዎች ፣ በእንስሳት እና በእፅዋት ላይ ከባድ መዘዝ ሊያስከትሉ ስለሚችሉ ውጤታማ የመከላከያ ዘዴዎችን ማዘጋጀት አስፈላጊ ያደርገዋል። ጥናቱ ያተኮረው የፈንገስ በሽታ አምጪ ተህዋስያንን የአር ኤን ኤ ደንብ በመረዳት ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም በደንብ ያልተረዳ አካባቢ ነው።
የምርምር ቡድኑ ከፍራንክፈርት እና አቼን ከተውጣጡ ቡድኖች ጋር በመተባበር አር ኤን ኤ ማርክ ቴክኒክ በመጠቀም Khd4 የሚባል አር ኤን ኤ-ማሰሪያ ፕሮቲን በተላላፊ ሃይፋኢ እድገት ውስጥ ያለውን ሚና በማጥናት ኢንፌክሽኑን የሚያነሳሳ እንደ ክር መሰል የፈንገስ አይነት ነው። Khd4 የኤምአርኤን መረጋጋትን በመቆጣጠር የኢንፌክሽን ሃይፋ እድገትን እንደሚቆጣጠር ደርሰውበታል ይህም በተራው ደግሞ የሜፓል ዝውውርን -በፈንገስ እና በአካባቢው መካከል ያለውን የቁሳቁስ ልውውጥ ይቆጣጠራል።
ይህ አዲስ የቁጥጥር ፅንሰ-ሀሳብ አር ኤን ኤ-አስገዳጅ ፕሮቲኖችን የሚያነጣጥሩ አዳዲስ ፀረ-ፈንገስ ወኪሎችን ለማዘጋጀት እድሎችን ይከፍታል። እነዚህን ፕሮቲኖች በማነጣጠር የኤምአርኤንኤዎችን መረጋጋት ማወክ እና ተላላፊ ሃይፋዎችን እድገት መግታት ይቻል ይሆናል። ይህ ይበልጥ ውጤታማ የሆኑ ፀረ-ፈንገስ መድኃኒቶች እንዲፈጠሩ ሊያደርግ ይችላል.
ጥናቱ የተካሄደው በHHU እና በውጭ አጋሮች መካከል ባሉ የተለያዩ ተቋማት መካከል የቅርብ ትብብር በማድረግ ነው። የምርምር ቡድኑ Srimeenakshi Sankaranarayanan, መሪ ደራሲ እና ፒኤች.ዲ. ተማሪ፣ እና ዶ/ር ካርል ሃግ፣ እፅዋትን እና የሰውን በሽታ አምጪ ፈንገሶችን በማወዳደር ላይ ያተኮሩ። የአር ኤን ኤ ቅደም ተከተል የተካሄደው በ HHU በሚገኘው የባዮሎጂካል ሕክምና ምርምር ማዕከል ሲሆን የባዮኢንፎርማቲክ ትንታኔ የተካሄደው በዶ/ር ካቲ ዛርናክ ከጎተ ዩኒቨርሲቲ ፍራንክፈርት አም ሜይን ነው።
የምርምር ግኝቶቹ የንድፈ ሃሳባዊ እና የሙከራ ገጽታዎችን በቅርበት በማጣመር የኢንተርዲሲፕሊን ትብብርን አስፈላጊነት ያጎላሉ። ይህ የትብብር አካሄድ በ2023 በተቋቋመው የትብብር ምርምር ማእከል 'ሚቢኔት' አመቻችቷል። የፕሮፌሰር ዶ/ር አና ማቱስዚንስካ ከአኬን የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ (RWTH) አስተዋፅዖ ለፕሮጀክቱ ስኬትም ትልቅ ሚና ነበረው።
በአጠቃላይ ይህ ጥናት ስለ ፈንገስ ኢንፌክሽኖች ሞለኪውላዊ ዘዴዎች አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ለአዳዲስ ፀረ-ፈንገስ ወኪሎች እድገት ዓላማዎችን ይሰጣል። በዚህ አካባቢ ተጨማሪ ምርምር በሰዎች, በእንስሳት እና በእፅዋት ላይ የፈንገስ በሽታዎችን ለመዋጋት የበለጠ ውጤታማ ስልቶችን ሊያመጣ ይችላል.
ምንጭ፡ የብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች (2023)። DOI: 10.1073 / pnas.2301731120