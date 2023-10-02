አዲስ ምርምር ሜርኩሪ እየጠበበ መሆኑን ይጠቁማል

በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ፕላኔቷ ሜርኩሪ መጠኑ እየቀነሰ እና እየቀነሰ መምጣቱን ነው. ሜርኩሪ ቢያንስ ከሶስት ቢሊዮን ዓመታት በፊት ኮንትራት እንደጀመረ ይታመናል, እና የኮንትራት መጠኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ሊሆን ይችላል. ሞዴሎች እና ምልከታዎች እንደሚያሳዩት የፕላኔቷ ራዲየስ እስከ 7 ኪሎሜትር ቀንሷል. የፕላኔቷ መጨናነቅ በላዩ ላይ የሎቤይት ስካርፕስ በመባል የሚታወቁ ረዥም እና ቴክቶኒክ አወቃቀሮች እንዲፈጠሩ አድርጓል።
በኦፕን ዩኒቨርሲቲ የምርምር ተማሪ የሆነው ቤንጃሚን ማን ከናሳ ሜሴንጀር ሚሽን (2011-2015) የተገኘውን መረጃ ሲያጠና በሜርኩሪ ላይ grabens የሚባሉ ትናንሽ የመሬት ቅርጾችን አግኝቷል። ግራበኖች በመቶ ሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት በሕይወት ይኖራሉ ተብሎ የማይገመቱ ትንሽ፣ ጥልቀት የሌላቸው የመሬት ቅርጾች ናቸው። የግራበኖቹን ጥልቀት በመለካት እና የተፈጠሩበትን ጊዜ በማስላት፣ ተመራማሪዎቹ ብዙዎቹ እነዚህ ባህሪያት ባለፉት ጥቂት መቶ ሚሊዮን አመታት ውስጥ ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ደርሰውበታል።
እነዚህ ግሬበኖች በትልልቅ የጨመቁ ቴክቶኒክ አወቃቀሮች ላይ መገኘታቸው የቅርብ ጊዜ ቴክቶኒዝም፣ የፕላኔቷ የውጨኛው ሽፋን መበላሸት ወይም መታጠፍ በሜርኩሪ ላይ ተስፋፍቶ እንደነበረ ያሳያል። ይህ ግኝት በፕላኔታችን ላይ እስከ ዛሬ ድረስ ቀጣይነት ያለው ኮንትራት ጠንካራ ማስረጃዎችን ያቀርባል.
በኔቸር ጂኦሳይንስ የታተመው ጥናቱ የሜርኩሪ የውስጥ ክፍል ቴርሞኬሚካል ባህሪን በተመለከተ ጥያቄዎችን ያስነሳ ሲሆን ተጨማሪ ምርመራም አስፈላጊ መሆኑን አጉልቶ ያሳያል። በ2026 ሊጀመር የተዘጋጀው የአውሮፓ እና የጃፓን የጋራ ተልዕኮ የሆነው የመጪው የቤፒኮሎምቦ ተልእኮ ተመራማሪዎች በፕላኔቷ ላይ የተከሰቱትን የቅርብ ጊዜ የስህተት እንቅስቃሴዎች መጠን እና መጠን እንዲያብራሩ የሚያስችል የሜርኩሪ ወለል ላይ የበለጠ ዝርዝር ምስሎችን ይሰጣል።
ምንጮች፡ ተፈጥሮ ጂኦሳይንስ