አዲስ ጥናት እጅግ በጣም ግዙፍ ጥቁር ሆልስ ከሚጠበቀው በላይ ምግብን ይበላል።

በኖርዝዌስተርን ዩኒቨርሲቲ የተደረገ የቅርብ ጊዜ ጥናት እጅግ ግዙፍ ጥቁር ጉድጓዶች ስላለው የአመጋገብ ልማድ ቀደም ሲል የነበሩትን ግምቶች ተቃውሟል። ቀደም ሲል ጥቁር ጉድጓዶች ምግባቸውን ቀስ ብለው እንደሚበሉ ይታመን የነበረ ቢሆንም፣ አዳዲስ ተመስሎዎች እንደሚያሳዩት ግን በጣም በፍጥነት እንደሚበሉት ነው።
ጥናቱ በቅርቡ በአስትሮፊዚካል ጆርናል ላይ የሚታተም ሲሆን ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የ3D ማስመሰያዎች ተጠቅሞ የማሽከርከር ጥቁር ቀዳዳዎችን ባህሪ ለመመርመር ተጠቅሟል። ተመራማሪዎች እነዚህ ጥቁር ጉድጓዶች በዙሪያው ያለውን የጠፈር ጊዜ በማጣመም በአክራሪሽን ዲስክ ውስጥ ያለው ጋዝ እንዲቀደድ አድርጓል። ይህ ውስጣዊ እና ውጫዊ ንኡስ ዲስኮች እንዲፈጠሩ ያደርጋል, ጥቁር ቀዳዳው በመጀመሪያ የውስጥ ቀለበቱን ይበላል እና ከዚያም ከውጭው ንዑስ ዲስክ ውስጥ ባለው ቆሻሻ ይሞላል.
ይህ ሂደት በመቶዎች የሚቆጠሩ ዓመታትን እንደሚወስድ ከሚገልጹት ቀደምት ንድፈ ሐሳቦች በተቃራኒው, ተምሳሌቶቹ በእርግጥ በጥቂት ወራት ውስጥ እንደሚከሰት ያሳያሉ. ይህ ግኝት በምሽት ሰማይ ውስጥ ካሉት በጣም ብሩህ ነገሮች መካከል የኳሳርስን ባህሪ ለመረዳት ጠቃሚ አንድምታ አለው። Quasars በድንገት ይንኮታኮታል ከዚያም ያለምንም ማብራሪያ መጥፋት ይታወቃል, እና አዲሱ ጥናት ለዚህ አስከፊ ባህሪ እምቅ ማብራሪያ ይሰጣል.
መሪ ተመራማሪው ኒክ ካዝ ከሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ፣ ክላሲካል አክሬሽን የዲስክ ቲዎሪ በኳሳርስ ውስጥ የታዩትን ፈጣን ልዩነቶች ሊያካትት እንደማይችል አብራርተዋል። ይሁን እንጂ በዚህ ጥናት ውስጥ የተካሄዱት ምሳሌዎች የዲስክ ውስጣዊ አከባቢዎችን ማጥፋት እና መሙላት እነዚህን ልዩነቶች ሊያብራራ ይችላል.
በጥናቱ የተገኘው ቁልፍ ግንዛቤ የዲስክ መጨመሪያውን ከጥቁር ቀዳዳው አዙሪት ጋር ስለማስተካከል ከዚህ ቀደም የነበሩት ግምቶች የተሳሳቱ ናቸው. ተምሳሌቶቹ እንደሚያሳዩት በጥቁር ጉድጓድ ዙሪያ ያለው ክልል ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ በጣም የተበጠበጠ ነው. የጥቁር ቀዳዳዎች የጋዝ ተለዋዋጭነት, መግነጢሳዊ መስኮች እና አጠቃላይ አንጻራዊነት በምሳሌዎቹ ውስጥ ተወስደዋል, ይህም የባህሪያቸውን ትክክለኛ ሞዴል ያቀርባል.
የመቀደዱ እና የመመገብ ሂደቱ የሚከሰተው የጥቁር ቀዳዳው የጠፈር ጊዜ ጠመዝማዛ በዲስክ ውስጥ ካለው ግጭት እና ግፊት ጋር በሚወዳደርበት ክልል ውስጥ ነው። ይህ ውስጣዊ እና ውጫዊ ዲስኮች እንዲጋጩ ያደርጋል, ይህም ወደ ውስጠኛው ዲስክ በጥቁር ጉድጓድ እንዲበላ ያደርጋል. የጥቁር ጉድጓዱ ስበት ከዚያም ዑደቱን በማጠናቀቅ ወደ ውስጠኛው ክፍል ለመሙላት ከውጭው ክልል ውስጥ ጋዝ ይጎትታል.
ይህ ጥናት እጅግ በጣም ግዙፍ ጥቁር ጉድጓዶችን የመመገብ ልማድ ላይ ብርሃንን ማብራት ብቻ ሳይሆን የኳሳርስ ባህሪ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ተጨማሪ ምርምር ካደረጉ, ሳይንቲስቶች በእነዚህ የጠፈር ክስተቶች ውስጥ ለታዩት አስደናቂ ልዩነቶች ተጠያቂ የሆኑትን ዘዴዎች በደንብ ሊረዱ ይችላሉ.
ምንጮች:
- አስትሮፊዚካል ጆርናል (የሚታተም)
- ሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ