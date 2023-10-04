ጥናት የማይክሮ ፕላስቲኮችን ልቀት ወደ ከባቢ አየር በባህር ርጭት ይለካል

በቅርቡ በሉክ ዴይክ እና በቡድናቸው የተደረገ ጥናት የማይክሮ ፕላስቲኮችን በባህር ርጭት ወደ ከባቢ አየር የሚለቁትን ክስተት ይዳስሳል። በውቅያኖስ ወለል ላይ አረፋዎች ሲፈነዱ ጨውና ኦርጋኒክ ቁስን ጨምሮ ትናንሽ ቅንጣቶችን ወደ አየር ይለቃሉ። ይሁን እንጂ በውቅያኖስ ውስጥ በብዛት የሚገኙት ማይክሮፕላስቲክ በዚህ ሂደት ወደ ከባቢ አየር ሊተላለፉ ይችሉ እንደሆነ አልታወቀም።
ተመራማሪዎቹ ባለከፍተኛ ፍጥነት ፎቶግራፊን በመጠቀም ባደረጉት የላብራቶሪ ሙከራ ከ10 μm እስከ 280 μm የሆኑ ማይክሮፕላስቲክ ቅንጣቶች ከባህር ውሃ ወጥተው ወደ አየር ሊገቡ እንደሚችሉ አረጋግጠዋል። ይህ ሊሆን የቻለው "የጄት ጠብታዎች" በሚባሉት ትናንሽ ጠብታዎች አማካኝነት በሚፈነዳ የባህር አረፋዎች ነው. እነዚህ ጠብታዎች ማይክሮፕላስቲኮችን ይይዛሉ እና አየር ወለድ ይሆናሉ. ውሃው በሚተንበት ጊዜ ማይክሮፕላስቲኮች በነፋስ ሞገድ ውስጥ ተንጠልጥለው ይቀራሉ.
ተመራማሪዎቹ በባሕር ውስጥ የሚገኙትን የማይክሮ ፕላስቲኮች መጠን በመገመት በዓለም ውቅያኖሶች የሚወጣውን አጠቃላይ ማይክሮፕላስቲክ መጠን ማስላት ችለዋል። በየዓመቱ ከ0.02 እስከ 7.4 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ፕላስቲክ እንደሚለቁ ይገምታሉ፣ ምርጥ ግምት 0.1 Mt. ነገር ግን እነዚህን ልቀቶች በመለካት ረገድ ጥርጣሬዎችን ለመቀነስ የበለጠ ትክክለኛ የውቅያኖስ ማይክሮፕላስቲክ ክምችት ያስፈልጋሉ።
የዚህ ጥናት ግኝቶች ማይክሮፕላስቲክ በአካባቢ እና በሰው ጤና ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመረዳት ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው. የማይክሮ ፕላስቲኮችን በባህር ርጭት ማጓጓዝ በከባቢ አየር ውስጥ ያለውን የጨረር ሚዛን በመንካት እና እንደ ደመና ኮንደንስሽን ኒውክሊየስ በማገልገል የአለም የአየር ንብረት ለውጥ ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል።
የማይክሮፕላስቲክ ልቀቶችን መጠን እና ሊያስከትል የሚችለውን ውጤት ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊ ነው. እነዚህ ግኝቶች በፕላኔታችን ላይ የሚያደርሱትን ጎጂ ውጤቶች ለመከላከል የተሻለ አስተዳደር እና የፕላስቲክ ብክለትን መቀነስ አስቸኳይ ፍላጎት ያሳያሉ።
ምንጭ፡- PNAS Nexus
ዋናው መጣጥፍ፡ ዳንኤል ቢ ሻው እና ሌሎች፣ የማይክሮፕላስቲክ ውቅያኖስ ልቀት፣ ፒኤንኤኤስ ኔክሰስ (2023)። DOI: 10.1093 / pnasnexus / pgad296.
ጥቅስ፡ Phys.org (2023፣ ኦክቶበር 4)። "በባህር ርጭት ምን ያህል ማይክሮፕላስቲክ ወደ ከባቢ አየር እንደሚለቀቅ ጥናት አረጋግጧል።" ኦክቶበር 4፣ 2023 ከhttps://phys.org/news/2023-10-quantifies-microplastic-emitted-atmosphere-sea.html የተወሰደ