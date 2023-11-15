በእንስሳት ቆዳ ውስጥ ካሉ ልዩ ዘይቤዎች በስተጀርባ ያለው ሳይንስ፡ የ Diffusiophoresis ሚናን ማሰስ

በእንስሳት ቆዳ ላይ ያሉ ልዩ ዘይቤዎች፣ እንደ የሜዳ አህያ ግርፋት እና የመርዝ እንቁራሪት ቀለም ነጠብጣቦች፣ ሳይንቲስቶችን ለረጅም ጊዜ ቀልብ ስበው ነበር። እነዚህ ቅጦች የሙቀት መቆጣጠሪያን፣ ካሜራን እና የማስጠንቀቂያ ምልክቶችን ጨምሮ የተለያዩ ባዮሎጂያዊ ተግባራትን ያገለግላሉ። በቅርብ ጊዜ በሳይንስ አድቫንስ ታትሞ በወጣ ጥናት፣ ተመራማሪዎች እነዚህን ቅጦች ለመመስረት የሚያስችል ዘዴን አቅርበዋል፣ ይህም እንደ የህክምና ምርመራ እና ሰው ሰራሽ ቁሶች ባሉ መስኮች ሊተገበር ይችላል።
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ስርጭቱ የቀለም ተመሳሳይነት እንዲፈጠር ያደርገዋል, ይህም የተለያዩ የቀለም ቅጦችን ለመፍጠር ፈታኝ ያደርገዋል. ይሁን እንጂ የሒሳብ ሊቅ አላን ቱሪንግ በ1952 ባሳተሙት ጥናታዊ ጽሁፍ የመፍትሄ ሃሳብ አቅርበው ቀለምን በማምረት ሂደት ውስጥ የሚደረጉ ኬሚካላዊ ግብረመልሶች ስርጭትን በሚከላከል መንገድ መስተጋብር መፍጠር እንደሚችሉ ጠቁመዋል። ይህ ወደ ራስን ማደራጀት እና የተለያየ ቀለም ያላቸው እርስ በርስ የተያያዙ ክልሎች እንዲፈጠሩ ያደርጋል, የቱሪንግ ቅጦች በመባል ይታወቃሉ.
እንስሳት ልዩ የቀለም ንድፎችን እንዴት እንደሚፈጥሩ የበለጠ ለመረዳት ተመራማሪዎቹ በማይክሮን መጠን ባላቸው ቅንጣቶች ላይ ወደ ላብራቶሪ ሙከራዎች ዘወር አሉ። እነዚህ ሙከራዎች በአንዳንድ ንጥረ ነገሮች ክምችት ላይ የሚደረጉ ለውጦች ሌሎች ቅንጣቶች ወደ ተለዩ አቅጣጫዎች እንዲንቀሳቀሱ ሊያደርጋቸው እንደሚችል አረጋግጠዋል፣ ይህ ክስተት diffusiophoresis ይባላል። Diffusiophoresis በፈሳሽ መሃከል ውስጥ ባሉ የማጎሪያ ቀስቶች ምክንያት የንጥሎች እንቅስቃሴ ነው።
ተመራማሪዎቹ የቱሪንግ ቅጦችን ከ diffusiophoresis ጋር በማጣመር የኮምፒዩተር ማስመሰያዎችን በማካሄድ የውጤቱ ዘይቤዎች የበለጠ ተለይተው የሚታወቁ መሆናቸውን ደርሰውበታል። እነዚህ ተመስሎዎች እንደ ጌጣጌጥ ቦክስፊሽ እና ጌጣጌጥ ሞሬይ ኢል ያሉ በእውነተኛ እንስሳት ቆዳ ላይ ያሉትን ውስብስብ ንድፎች በተሳካ ሁኔታ ደግመዋል።
የዚህ ጥናት ግኝቶች የእንስሳት ቀለም ንድፎችን ከመረዳት በላይ አንድምታ አላቸው. እንደ የእንስሳት ቆዳ ላይ ያሉ ቀለሞችን በመሳሰሉ ሌሎች የተፈጥሮ አካባቢዎች ልዩ ዘይቤዎችን በመፍጠር ዲፍሲዮፖሬሲስ ቁልፍ ሚና ሊጫወት እንደሚችል ይጠቁማሉ። በተጨማሪም ይህ ምርምር የእንስሳትን ቆዳ ዘይቤዎች የመላመድ ባህሪን ሊመስሉ የሚችሉ ሰው ሰራሽ ስርዓቶችን እና አርቲፊሻል ቆዳዎችን ለመንደፍ ዕድሎችን ይከፍታል። እነዚህ የቆዳ ንጣፎች በሕክምና ምርመራዎች፣ በባዮኬሚካላዊ ጠቋሚዎች ላይ ለውጦችን በማስተዋል እና የአካባቢ ኬሚካላዊ ውህዶችን መከታተል ላይ ተግባራዊ ሊሆኑ ይችላሉ።
ይህ ጥናት በዋነኛነት ሉላዊ ቅንጣቶች ላይ ያተኮረ ቢሆንም፣ ቅንጣት ቅርፅ ውስብስብ ቅጦችን በመፍጠር ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። በተጨማሪም፣ የቀለም ሴሎች የሚንቀሳቀሱበት የተወሳሰበ ባዮሎጂያዊ አካባቢ በስርዓተ-ጥለት ምስረታ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርመራ ያስፈልገዋል።
በየጥ:
ጥ፡ የቱሪንግ ቅጦች ምንድን ናቸው?
መ: የቱሪንግ ቅጦች በኬሚካላዊ ግብረመልሶች ምክንያት ስርጭትን በሚከላከል መንገድ የሚፈጠሩ በራስ የተደራጁ የቀለም ቅጦች ናቸው።
ጥ: diffusiophoresis ምንድን ነው?
መ: Diffusiophoresis በማጎሪያ ቀስቶች ምክንያት በፈሳሽ መካከለኛ ውስጥ ያሉ የንጥሎች እንቅስቃሴ ነው።
ጥ፡ ይህ ጥናት እንዴት ሊተገበር ቻለ?
መ፡ ግኝቶቹ እንደ የህክምና መመርመሪያ፣ ሰው ሰራሽ ቁሶች እና የአካባቢ ክትትል ባሉ መስኮች ላይ ተግባራዊ ሊሆኑ ይችላሉ።
ጥ፡- ሰው ሰራሽ የቆዳ ንጣፎችን አንዳንድ ሊሆኑ የሚችሉ መተግበሪያዎች ምንድናቸው?
መ፡ ሰው ሰራሽ የቆዳ መሸፈኛዎች የሕክምና ሁኔታዎችን ለመመርመር፣ የታካሚን ጤንነት ለመከታተል እና በአካባቢ ውስጥ ባሉ ጎጂ ኬሚካሎች ክምችት ላይ ለውጦችን ለመገንዘብ ሊያገለግሉ ይችላሉ።
ጥ፡ በዚህ መስክ የወደፊት የምርምር አቅጣጫዎች ምንድናቸው?
መ፡ የቅንጣት ቅርጽ በስርዓተ-ጥለት ምስረታ ላይ ያለውን ተጽእኖ እና የባዮሎጂካል አከባቢ በእንቅስቃሴ እና በስርዓተ-ጥለት መረጋጋት ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።