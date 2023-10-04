በዓለም ዙሪያ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ሚስጥራዊ ተረት ክበቦች

ሳይንቲስቶች ተረት ክበቦች በመባል በሚታወቁት የእጽዋት ቀለበቶች የተከበቡትን ምስጢራዊ ክብ ቅርጾችን ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ሲያስደንቁ ኖረዋል። ከዚህ ቀደም እነዚህ ቅርጾች በናሚቢያ እና በአውስትራሊያ ውስጥ ብቻ ይኖራሉ ተብሎ ይታመን ነበር። ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች በ250 አገሮች እና በሦስት አህጉራት ከ15 በላይ በሆኑ አካባቢዎች የተረት ክበቦችን አግኝተዋል። ይህ አዲስ ግኝት ለሥነ-ምህረታቸው አስተዋጽኦ የሚያደርጉትን የአካባቢ ሁኔታዎች ላይ ብርሃን ይፈጥራል.
በፒኤንኤኤስ ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ በሳተላይት ምስሎችን ለመተንተን እና በዓለም ዙሪያ በናሚቢያ እና በምዕራብ አውስትራሊያ ከታዩት ተረት ክበቦች ጋር ተመሳሳይነት ያላቸውን 263 ድረ-ገጾች ለመለየት በ AI የሚንቀሳቀሱ ሞዴሎችን ተጠቅሟል። በኤሚሊዮ ጉይራዶ የሚመራው ተመራማሪዎች ከአሪድ ዞኖች እና የአለምአቀፍ ለውጥ ኢኮሎጂ ዩኒቨርሲቲ የአሊካንቴ ላቦራቶሪ በተወሰኑ የአፈር እና የአየር ጠባይ ባህሪያት እና በተረት ክበቦች መካከል ጠንካራ ትስስር አግኝተዋል.
የተረት ክበብ ክስተት ቁልፍ አመልካቾች በአፈር ውስጥ ዝቅተኛ የናይትሮጅን ይዘት እና አማካይ አመታዊ የዝናብ መጠን ከ200 ሚሊ ሜትር በታች ናቸው። ተመራማሪዎች በተጨማሪም ተረት ክበቦች ያላቸው አካባቢዎች ከሌሎች ስነ-ምህዳሮች ጋር ሲነፃፀሩ የበለጠ መረጋጋት አሳይተዋል. ይህ የሚያመለክተው ተረት ክበቦች በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የሚፈጠረውን የስነ-ምህዳር ውድመት ጠቋሚዎች እንደሌሎች ደረቃማ ዞኖች ያሉ የቦታ ጥለት ሊሆኑ እንደሚችሉ ነው።
የዚህ ጥናት ግኝቶች በተረት ክበቦች ተግባራዊ እንድምታ ላይ ምርምር ለማድረግ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታሉ. እነዚህ የእጽዋት አወቃቀሮች ለሥነ-ምህዳር መረጋጋት አስተዋፅኦ እና የአየር ንብረት ለውጥን ተፅእኖ ለመቀነስ እንዴት እንደሚረዱ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ. ጥናቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበላሹ ባሉ ስነ-ምህዳሮች ላይ የአካባቢ ለውጥ ጠቋሚዎች እንደ ተረት ክበቦች አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥቷል።
ስለ ተረት ክበቦች ስርጭት እና ባህሪያት ያለንን ግንዛቤ በማጠናከር ሳይንቲስቶች የስነ-ምህዳር ጤናን እና ጥንካሬን በመጠበቅ ረገድ ያላቸውን ሚና የበለጠ ማሰስ ይችላሉ። ይህ እውቀት ቀጣይነት ባለው የአካባቢ ተግዳሮቶች ውስጥ እነዚህን ልዩ ቅርጾች ለመጠበቅ እና ለማስተዳደር ስልቶችን ለማዘጋጀት ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።
ምንጮች:
- የፒኤንኤኤስ ጥናት፡ "በአሪድ ሲስተም ውስጥ ያሉ የስርዓተ-ጥለት አለም አቀፋዊ ስርጭት፡ ተረት ክበቦች፣ ፎርሚካሪዳኢ እና ሳይንቶሜትሪክ ትንታኔ"
- ምስል 1፡ ተረት ክበብ በናሚቢያ በቶርስተን ቤከር/ዊኪፔዲያ (CC BY-SA 2.0)
- ምስል 2፡ በናሚቢያ ማሪየንፍሉስ ሸለቆ ውስጥ የተረት ክበቦች በቶርስተን ቤከር/ዊኪፔዲያ (CC BY-SA 2.0)