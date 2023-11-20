ለቅድመ ልጅነት እድገት ምናባዊ ጨዋታ ኃይልን መክፈት

በሞናሽ ዩንቨርስቲ የተካሄደው ቀዳሚ ጥናት ሃሳባዊ ጨዋታ በቅድመ ልጅነት እድገት ውስጥ ያለውን ሚና እና አስፈላጊነት በመረዳታችን ላይ ትልቅ እመርታ አሳይቷል። ከቀደምት የአካዳሚክ እምነቶች በተቃራኒ ጥናቱ እንደሚያሳየው ጨቅላ ህጻናት እና ጨቅላ ህጻናት በዚህ አይነት ጨዋታ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ መሳተፍ እንደሚችሉ በመግለጽ በለጋ የልጅነት ትምህርት ውስጥ ያለውን ትልቅ ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል።
በሞናሽ ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ፋኩልቲ ተመራማሪዎች ለአምስት ዓመታት በቆየው መርሃ ግብር ከ2,500 በላይ አስተማሪዎች እና ትንንሽ ልጆች ጋር ተባብረዋል። የConceptual PlayWorld የምርምር ፕሮጀክት ምናባዊ ጨዋታ በልጆች የእውቀት (ኮግኒቲቭ) እድገት ላይ ያለውን ተፅእኖ ለመመርመር እና ለመተንተን ፈልጎ ነበር።
የዚህ ሰፊ ጥናት ግኝቶች ህፃናት በምናባዊ ጨዋታ ሲሳተፉ መሰረታዊ የአመለካከት ለውጥ እንደሚያደርጉ ያመለክታሉ። ልጆች ነገሮችን እንደነሱ ከመመልከት ይልቅ እንደ ሌላ ነገር ማሰብ ይጀምራሉ። ይህ የግንዛቤ ሽግግር በጨቅላ ህጻናት እና ጨቅላ ህጻናት ህይወት ውስጥ ወሳኝ የእድገት ምዕራፍን ያሳያል።
የአውስትራሊያ የምርምር ካውንስል ተሸላሚ ፕሮፌሰር ማሪሊን ፍሌር፣ በዚህ መስክ ከሞናሽ ዩኒቨርስቲ፣ ምናባዊ ጨዋታ ምናብን ለማጎልበት እና ትምህርትን ለመደገፍ ያለውን ጠቀሜታ ያጎላል፣ በተለይም እንደ መለኪያ ባሉ ረቂቅ ፅንሰ-ሀሳቦች። ፕሮፌሰር ፍሌር እንዳሉት ምናባዊ ጨዋታ የማሰብን ስነ ልቦናዊ ተግባር በማዳበር ረቂቅ ፅንሰ ሀሳቦችን ለመረዳት እና ያለፈውን እና የወደፊቱን ለማሰብ አስፈላጊ ነው።
ምናባዊ ጨዋታን የሚቀይር ተፅእኖ የበለጠ ለማረጋገጥ የConceptual PlayLab ጥናት ፕሮጀክት Conceptual PlayWorldsን ወደ ሕጻናት ማቆያ ማዕከላት አስተዋውቋል። ይህ የፈጠራ አቀራረብ የቅድመ ልጅነት አስተማሪዎች የትምህርት ቴክኒኮችን እንዲያራዝሙ እና በማዕከላቸው ውስጥ የማስመሰል ጨዋታን እንዲያዳብሩ አስችሏቸዋል። አወንታዊ ውጤቶቹ በግልጽ ታይተዋል, ትናንሽ ልጆችም እንኳ በእንቅስቃሴው ውስጥ በንቃት ይሳተፋሉ.
የConceptual PlayWorld ጣልቃ ገብነት ለአስተማሪዎችም በራስ የሚመራ ሙያዊ እድገትን አካትቷል፣በህፃናት ማቆያ ማዕከላት ውስጥ Conceptual PlayWorldsን በተሳካ ሁኔታ ለማቀድ እና ለመተግበር መሳሪያዎችን ያስታጥቃቸዋል። ይህ ሃይል ሰጪ ግብአት አስተማሪዎች ወደ አስተማሪ መሪዎች እና በትምህርት ማህበረሰባቸው ውስጥ የለውጥ ወኪሎች እንዲሆኑ አድርጓል።
በእነዚህ መሰረታዊ ግኝቶች ላይ በመመስረት፣ ምናባዊ ጨዋታን በማህበረሰብ እና በትምህርታዊ ቦታዎች ማሳደግ የቅድመ ልጅነት እድገትን ለመደገፍ ወሳኝ እንደሆነ ግልፅ ነው። ይህን አይነት ጨዋታ በመቀበል እና በማበረታታት ልጆች ሃሳባቸውን እንዲያዳብሩ፣የግንዛቤ ችሎታቸውን እንዲያሳድጉ እና ለወደፊት ስኬት መንገድ እንዲጠርጉ እናበረታታለን።
በየጥ:
ጥ፡- ምናባዊ ጨዋታ ምንድን ነው?
መ: ምናባዊ ጨዋታ ልጆችን ምናብ በመጠቀም የማስመሰል ሁኔታዎችን በመፍጠር እና በመሳተፍ የሚያደርጉትን ድርጊት ያመለክታል።
ጥ፡ ለምንድነው ምናባዊ ጨዋታ ጠቃሚ የሆነው?
መ፡ ምናባዊ ጨዋታ ምናብን ለማዳበር፣ መማርን ለመደገፍ እና ረቂቅ የአስተሳሰብ ክህሎቶችን ለማዳበር ወሳኝ ነው።
ጥ፡- ምናባዊ ጨዋታ ለቅድመ ልጅነት እድገት እንዴት ይጠቅማል?
መ: በምናባዊ ጨዋታ መሳተፍ ህጻናት ሃሳባቸውን፣ የማወቅ ችሎታቸውን እና የፈጠራ አስተሳሰብን እንዲያዳብሩ ያስችላቸዋል።
ጥ፡- ገና በልጅነት ጊዜ አስተማሪዎች ምናባዊ ጨዋታን እንዴት ማራመድ ይችላሉ?
መ፡ የልጅነት ጊዜ አስተማሪዎች የማስመሰል ሁኔታዎችን የሚያበረታቱ አካባቢዎችን በመፍጠር፣ ክፍት የሆኑ ቁሳቁሶችን ለልጆች እንዲጠቀሙ እና እራሳቸው በጨዋታው ውስጥ በመሳተፍ ምናባዊ ጨዋታን ማስተዋወቅ ይችላሉ።
ጥ፡ ስለ የምርምር ፕሮጀክቱ የበለጠ የት ማወቅ እችላለሁ?
መ፡ ስለ Conceptual PlayWorld የምርምር ፕሮጀክት በ[Monash University](https://www.monash.edu/education/research/projects/conceptual-playworld) ላይ የበለጠ መረጃ ማግኘት ትችላለህ።