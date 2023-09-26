በ 2D Waveguides ውስጥ ያሉ እድገቶች ውጤታማ የብርሃን ማቀናበሪያ

የቺካጎ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ጥቂቶቹ አተሞች ውፍረት ያለው የብርጭቆ ክሪስታል ሉህ እስከ አንድ ሴንቲ ሜትር ድረስ ብርሃንን በብቃት በማጥመድ እና በመሸከም ላይ መሆኑን በማሳየት በ2D waveguide መስክ ጥሩ ውጤት አስመዝግበዋል። ይህ ግኝት ከፍተኛ አፈጻጸም ላላቸው የፎቶኒክ መሳሪያዎች እድገት ተስፋ ሰጪ እንድምታ አለው።
ሳይንቲስቶቹ የ2D የጨረር ሞገድ መመሪያዎችን ለመስራት ከፎቶን ከራሱ ያነሰ ቀጭን የሆነውን ሞሊብዲነም ዲሰልፋይድ መስታወት ክሪስታልን ተጠቅመዋል። የሚገርመው ነገር፣ እጅግ በጣም ቀጭ የሆነው ክሪስታል ሃይልን መያዝ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት ከታዩት ተመሳሳይ ስርዓቶች በሺህ እጥፍ አሳድጎታል። የታሰረው ብርሃን በ2D ቦታ ላይ ካለው ጉዞ ጋር የሚስማማ ባህሪን አሳይቷል፣ይህም ሌንሶችን ወይም ፕሪዝምን በመጠቀም በቀላሉ ለመጠቀም ያስችላል። ይህ ባህሪ ከመስታወት ክሪስታሎች ጋር ውስብስብ መሳሪያዎችን መገንባት ያስችላል.
ተመራማሪዎቹ ለ 2D waveguides የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ይተነብያሉ፣ እነዚህም ለሞለኪውላር ማወቂያ ዳሳሾች እድገት እና ሊደረደሩ የሚችሉ ቀጭን የፎቶኒክ ዑደቶች። የእነዚህን የሞገድ መመሪያዎች ልዩ ብርሃን የማጥመድ ችሎታዎችን በመጠቀም የጨረር ስርዓቶችን ውጤታማነት እና አፈፃፀም ማሳደግ ይቻል ይሆናል።
የዚህ ጥናት ግኝቶች "Wafer-scale δ waveguides ለተቀናጁ ሁለት-ልኬት ፎቶኒክስ" (Myungjae Lee et al., 2023) በሚል ርዕስ ሳይንስ መጽሔት ላይ ታትመዋል።
ተደራራቢ ኒኬሌቶች ተለዋዋጭ ላልሆኑ የደረጃ ለውጥ ማህደረ ትውስታ
የቶሆኩ ዩኒቨርሲቲ እና የሱኩባ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች የተነባበሩ ኒኬሌቶች ተለዋዋጭ ላልሆኑ የደረጃ ለውጥ የማስታወሻ መሣሪያዎችን አቅም መርምረዋል። የተደራረቡ ኒኬሌቶች ከኒኬል ionዎች የተውጣጡ ውስብስብ ኦክሳይድ ቁሶች ናቸው እና የተነባበረ መዋቅርን ያሳያሉ። እነዚህ ቁሳቁሶች በማሞቅ እና በማቀዝቀዝ በሶስት ክሪስታላይን ደረጃዎች መካከል የተገላቢጦሽ ሽግግር ያደርጋሉ, ይህም በማስታወሻ መሳሪያዎች ውስጥ ለመጠቀም ተስማሚ ያደርጋቸዋል.
የምርምር ቡድኑ በፔሮቭስኪት መዋቅር ውስጥ ከሚገኙት የስትሮንቲየም፣ ኒኬል እና ኦክሲጅን አተሞች ሞለኪውሎች ጋር ተጣምሮ 'በሮክ ጨው' መዋቅራዊ ዝግጅት ውስጥ የስትሮንቲየም፣ ቢስሙት እና ኦክሲጅን አቶሞች በተነባበረ የተወሰነ በተነባበረ ኒኬሌት ላይ አተኩሯል። ቁሱ በሙቀት የሚመለስ ክሪስታላይን ደረጃ ለውጥ አሳይቷል፣ ይህም የሚቀለበስ የኤሌክትሪክ መከላከያ በክፍል ሙቀት መቀያየርን ያስችላል።
የተደራረቡ ኒኬሌቶች ልዩ ባህሪያትን በመጠቀም፣ እንደ የላቀ ደረጃ የመቀየር አቅማቸው፣ ተመራማሪዎቹ ባለብዙ ደረጃ የማይለዋወጥ የምዕራፍ ለውጥ የማስታወሻ መሳሪያዎችን ለእለት ተእለት አፕሊኬሽኖች ለመፍጠር አላማ አላቸው። ይህ እድገት ይበልጥ ቀልጣፋ እና ፈጣን የመረጃ ማቀነባበሪያ ስርዓቶችን መፍጠር ይችላል።
ጥናቱ በላቀ ሳይንስ ውስጥ "በሙቀት የሚመለስ ክሪስታልላይን ደረጃ ለውጥ በፔሮቭስኪት-ተወላጅ ኒኬሌት የሚቀለበስ የክፍል-ሙቀትን የኤሌክትሪክ መከላከያ መቀየር" (Matsumoto, K. et al., 2023) በሚል ርዕስ ታትሟል.
ከፍተኛ አፈጻጸም ቲን ሃሊድ ፔሮቭስኪት ትራንዚስተሮች
በፖሃንግ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ (POSTECH)፣ የቻይና የሳይንስ አካዳሚ እና የቻይና ኤሌክትሮኒክስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ባደረጉት ትብብር ከፍተኛ ቀዳዳ ተንቀሳቃሽነት እና የቲን ሃሊድ ፔሮቭስኪት ፒ-አይነት ትራንዚስተሮች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል። የተቀነሱ ጉድለቶች. እነዚህ ትራንዚስተሮች ፈጣን እና ቀልጣፋ የውሂብ ሂደት ለሚፈልጉ መተግበሪያዎች ተስማሚ ያደርጋቸዋል።
ቡድኑ የፒ-አይነት ፔሮቭስኪት ሴሚኮንዳክተር ንብርብርን ለመሥራት ሶስት የተለያዩ የፔሮቭስኪት cation ሂደቶችን ተጠቅሟል። የተገኙት ትራንዚስተሮች የከፍተኛ ቀዳዳ ተንቀሳቃሽነት እና የማብራት/አጥፋ የአሁኑ ጥምርታ አሳይተዋል፣ይህም እስካሁን በፒ-አይነት ፔሮቭስኪት ትራንዚስተሮች የተገኘው ከፍተኛው የአፈጻጸም ደረጃ ነው ተብሎ ይታሰባል።
ተመራማሪዎቹ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ሂደት ፒ-አይነት ሴሚኮንዳክተሮች አፈፃፀም መሻሻል ሲቀጥል ፈጣን አፈፃፀም እና የተሻሻሉ የመረጃ ማቀነባበሪያዎች ፍጥነት ያላቸው የኤሌክትሮኒክስ ሰርኮች ሊሳኩ እንደሚችሉ ይገምታሉ። ይህ ጥናት የሴሚኮንዳክተሮችን እና ትራንዚስተሮችን አቅም የበለጠ ለማሳደግ በኤሌክትሪካል እና ኤሌክትሮኒክስ ኢንጂነሪንግ ላይ ከፍተኛ አቅም አለው።
ጥናቱ፣ “Tin perovskite transistors and complementary circuits” በሚል ርዕስ በኤ-ሳይት cation ምህንድስና ላይ ተመስርተው በተፈጥሮ ኤሌክትሮኒክስ (Zhu, H. et al., 2023) ታትሟል።
ምንጮች:
- ሊ, ኤም. እና ሌሎች. (2023) ዋፈር-ልኬት δ የሞገድ መመሪያዎች ለተቀናጁ ባለ ሁለት ገጽታ ፎቶኒኮች። ሳይንስ, 381, 648-653.
– ማትሱሞቶ፣ K. et al. (2023) በሙቀት የሚመለስ ክሪስታልላይን ደረጃ ለውጥ በፔሮቭስኪት-የመነጨ ኒኬሌት ውስጥ የሚቀለበስ የክፍል-ሙቀትን የኤሌክትሪክ መከላከያ መለዋወጥ ማንቃት። Adv. ሳይ.፣ 2023፣ 2304978።
- ዙ, ኤች እና ሌሎች. (2023) ቲን ፔሮቭስኪት ትራንዚስተሮች እና ተጨማሪ ሰርኮች በ A-site cation ምህንድስና ላይ ተመስርተው። ናት. ኤሌክትሮን, 6, 650-657.