የኦዞን ንብርብር በእርግጥ ተመልሷል? አዲስ ጥናት በተቻለ መጠን መስፋፋትን ይጠቁማል

ምድርን ከጎጂ ከአልትራቫዮሌት ጨረር የሚከላከለው የኦዞን ሽፋን በሰው ልጅ ውስጥ ካሉት ታላላቅ የአካባቢ የስኬት ታሪኮች አንዱ ሆኖ ሲነገር ቆይቷል። ይሁን እንጂ በቅርቡ የተደረገ ጥናት የኦዞን ሽፋን እኛ እንዳሰብነው እያገገመ ላይሆን እንደሚችል እና እንዲያውም ጉድጓዱ እየሰፋ እንደሚሄድ በመግለጽ ይህን ሃሳብ እየተፈታተነ ነው።
በኔቸር ኮሙኒኬሽን ላይ የታተመ ጥናት እንደሚያሳየው በኒው ዚላንድ የሚገኙ ሳይንቲስቶች በአንታርክቲካ ውስጥ ባለው የኦዞን ቀዳዳ እምብርት ላይ ያለው የኦዞን መጠን ከ26 ጀምሮ በጸደይ ወቅት በ2004 በመቶ ቀንሷል። ይህ ማለት ጉድጓዱ ትልቅ መጠን ያለው ብቻ ሳይሆን ጥልቀት ያለው ሲሆን ይህም የኦዞን መጠን መቀነሱን ያመለክታል. እነዚህ ግኝቶች የኦዞን ሽፋን በ1980 ወደ 2040ዎቹ ደረጃዎች እንደሚመለስ የተነበየውን በ UN የተደገፈ ጥናትን ጨምሮ በሰፊው ተቀባይነት ካላቸው ግምገማዎች ጋር በቀጥታ የሚቃረን ነው።
እዚህ መደምደሚያ ላይ ለመድረስ ተመራማሪዎቹ የሳተላይት መረጃን በመጠቀም ከሴፕቴምበር እስከ ህዳር ያለውን የኦዞን ሽፋን ባህሪ ተንትነዋል. የኦዞን ደረጃዎችን ለመለካት እና የማገገም ምልክቶችን ለመለየት ይህንን ባህሪ ከታሪካዊ መረጃ ጋር አወዳድረውታል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው በአንታርክቲክ የዋልታ አዙሪት ውስጥ ያለው ተለዋዋጭነት ዝቅተኛ ግፊት ፣ ቀዝቃዛ አየር ፣ ለኦዞን መሟጠጥ እና ጉድጓዱ መስፋፋት አስተዋጽኦ አድርጓል። ይሁን እንጂ የእነዚህ ለውጦች ትክክለኛ መንስኤዎች አይታወቁም.
የሞንትሪያል ፕሮቶኮል፣ ኦዞን የሚቀንሱ ኬሚካሎችን ለማስወገድ የተደረሰው ዓለም አቀፍ ስምምነት የክሎሮፍሎሮካርቦን (CFCs) መጠንን በመቀነስ ረገድ የተሳካለት ቢሆንም፣ ይህ ጥናት በኦዞን መመናመን ላይ ስላለው ሚና ሌሎች ጥያቄዎችን አስነስቷል። እነዚህ ምክንያቶች የፕላኔቷን ሙቀት መጨመር, የአየር ወለድ ብናኞች ከዱር እሳት እና እሳተ ገሞራዎች እና የፀሐይ እንቅስቃሴ ለውጦችን ያካትታሉ.
አንዳንድ ሳይንቲስቶች በጥናቱ ውጤት ላይ አሁንም ተጠራጣሪ መሆናቸውን ልብ ማለት ያስፈልጋል። ጥናቱ በአንፃራዊነት በአጭር ጊዜ ውስጥ በተደረጉ ምልከታዎች ላይ የተመሰረተ እና የኦዞን ሽፋንን የረዥም ጊዜ ጤና ትክክለኛ ውክልና ላይሰጥ ይችላል ሲሉ ይከራከራሉ። እንደ የጫካ እሳት ጭስ እና የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ እና እንደ ኤልኒኖ ደቡባዊ ንዝረት ያሉ የተፈጥሮ የአየር ንብረት ክስተቶች ያሉ ሌሎች ምክንያቶች የኦዞን መሟጠጥ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ።
በማጠቃለያው፣ ይህ አዲስ ጥናት ስለ ኦዞን ሽፋን ማገገም ያለንን ግንዛቤ ይፈታተናል። የሞንትሪያል ፕሮቶኮል ሲኤፍሲዎችን በመቀነስ እና የአካባቢ አደጋዎችን በመከላከል ረገድ ስኬታማ ቢሆንም፣ በአንታርክቲካ ውስጥ ለዘለቄታው የኦዞን ቀዳዳዎች አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ሌሎች ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። የኦዞን ሽፋን እና የፕላኔታችን የረጅም ጊዜ ጤና ለማረጋገጥ እነዚህን ተግዳሮቶች ሙሉ በሙሉ ለመረዳት እና ለመፍታት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
1. የኦዞን ሽፋን ምንድን ነው?
የኦዞን ሽፋን ከፍተኛ የኦዞን ሞለኪውሎችን የያዘ የምድር ስትራቶስፌር ክልል ነው። ጎጂ የአልትራቫዮሌት (UV) ጨረሮችን ከፀሀይ በማጣራት በምድር ላይ ያለውን ህይወት በመጠበቅ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
2. የኦዞን ሽፋን እንዲሟጠጥ ያደረገው ምንድን ነው?
የኦዞን መመናመን ዋነኛው መንስኤ እንደ ክሎሮፍሎሮካርቦኖች (ሲኤፍሲ) ያሉ ኦዞን የሚያሟጥጡ ንጥረ ነገሮች (ኦዲኤስ) መውጣቱ ነው። እነዚህ ኬሚካሎች በኤሮሶል የሚረጩ፣ ማቀዝቀዣዎች እና የኢንዱስትሪ ሂደቶች ውስጥ በስፋት ጥቅም ላይ ውለው ነበር። የተለቀቁት የኦዲኤስ ሞለኪውሎች ወደ እስትራቶስፌር በመነሳት በፀሀይ ብርሀን ተበላሽተው የኦዞን ሞለኪውሎችን የሚያበላሹ ክሎሪን እና ብሮሚን አተሞችን ለቀቁ።
3. የሞንትሪያል ፕሮቶኮል ምንድን ነው?
የሞንትሪያል ፕሮቶኮል እ.ኤ.አ. በ 1987 ኦዞን የሚያሟጥጡ ንጥረ ነገሮችን ማምረት እና መጠቀምን ለማስወገድ የተፈረመ ዓለም አቀፍ ስምምነት ነው። ጎጂ ኬሚካሎችን ልቀትን በመቀነስ እና የኦዞን ሽፋን እንዲያገግም ለማድረግ አስተዋፅዖ አድርጓል።
4. የኦዞን መሟጠጥ በአካባቢ እና በሰው ጤና ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
የኦዞን መሟጠጥ ወደ ምድር ገጽ ላይ የሚደርሰውን የአልትራቫዮሌት ጨረር መጨመር ያስከትላል, ይህም በአካባቢ እና በሰው ጤና ላይ ጎጂ ተጽእኖ ይኖረዋል. የባህር ህይወትን ይጎዳል, ሰብሎችን ይጎዳል, የሰውን በሽታ የመከላከል ስርዓት ይጎዳል, ለቆዳ ካንሰር እና ለዓይን ሞራ ግርዶሽ የመጋለጥ እድልን ይጨምራል.
5. ተጨማሪ የኦዞን መመናመንን ለመከላከል ግለሰቦች ምን ማድረግ ይችላሉ?
ግለሰቦች ለኦዞን ተስማሚ የሆኑ እንደ CFC-ነጻ ኤሮሶሎች እና ማቀዝቀዣዎች ያሉ ምርቶችን በመጠቀም የኦዞን ሽፋንን ለመጠበቅ አስተዋፅኦ ማድረግ ይችላሉ። በተጨማሪም ኦዞን የሚቀንሱ ንጥረ ነገሮችን የያዙ አሮጌ ዕቃዎችን በአግባቡ መጣል እና የኦዞን ሽፋን ጥበቃን የሚያበረታቱ ተነሳሽነቶችን መደገፍ አስፈላጊ ነው።