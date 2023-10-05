በፎቶ-ኤሌክትሮኬሚስትሪ በኩል ታዳሽ ኃይል

ከሀምበርግ ዩኒቨርሲቲ፣ DESY እና LMU ሙኒክ የተውጣጣ የምርምር ቡድን በፎቶ-ኤሌክትሮኬሚካል (PEC) ቁሳቁሶች ላይ በተጨባጭ የአሠራር ሁኔታዎች ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩ መዋቅራዊ ለውጦችን የሚወስን አዲስ መልቲ-ሞዳል ዝግጅት አዘጋጅቷል። PEC እንደ የፀሐይ ብርሃን ያሉ ታዳሽ ኃይልን ወደ ጠቃሚ አረንጓዴ ነዳጆች የመቀየር አቅም አለው። ሆኖም ግን, በጣም የታወቁ የ PEC ቁሳቁሶች በተረጋጋ ሁኔታ ይሠቃያሉ, ይህም ቀጣይነት ባለው ቀዶ ጥገና ላይ አፈፃፀማቸውን ይቀንሳል. የቡድኑ ግኝቶች አንጌዋንድቴ ኬሚ ኢንተርናሽናል እትም በተባለው መጽሔት ላይ ታትመዋል።
ከቅሪተ አካል ነዳጆች ወደ አረንጓዴ፣ ታዳሽ አማራጮች የሚደረግ ሽግግር ለዘመናዊው ማህበረሰብ አንገብጋቢ ፈተና ነው። አንዱ ተስፋ ሰጪ ዘዴ የፎቶ-ኤሌክትሮኬሚካል ውሃ ክፍፍል ሲሆን ይህም የፀሐይ ኃይልን በመጠቀም ውሃን በቀጥታ ወደ ክፍሎቹ, ኦክሲጅን እና ሃይድሮጂን ይለውጣል. ብዙ የኬሚካል ውህዶች በኢንዱስትሪ ምርት ውስጥ ስለሚውል ሃይድሮጅን ዋጋ ያለው ነው. እንደ አረንጓዴ ነዳጅ ሊከማች, ሊጓጓዝ እና ሊቃጠል ይችላል, ይህም ሙቀትን እና ውሃን እንደ ቆሻሻ ያስገኛል.
በአሁኑ ጊዜ ምንም የ PEC ቁሳቁስ ከላቦራቶሪ ወደ እውነተኛው ዓለም የሚሰራ መሳሪያ በተሳካ ሁኔታ አልተላለፈም። የ PEC ቁሳቁሶች ቀጣይነት ባለው አሠራር ውስጥ ያለው ዝቅተኛ መረጋጋት ውጤታማ የፎቶኤሌክትሮኬሚካዊ ቴክኖሎጂ አዝጋሚ እድገት አንዱ ዋና ምክንያት ነው። በኤሌክትሮላይት ውስጥ ያሉት የፀሐይ ጨረር፣ የውጫዊ የቮልቴጅ አተገባበር እና የኬሚካል ionዎች አስከፊ ሁኔታዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ የፎቶኤሌክትሮኬሚካላዊ ንቁ ቁሶች መበላሸት ያስከትላሉ።
ይበልጥ የተረጋጋ እና ቀልጣፋ የ PEC ቁሳቁሶችን ለማዳበር በስራ ላይ ያሉ የ PEC ቁሳቁሶችን መበላሸት መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። የምርምር ቡድኑ የፒኢሲ ቁሳቁሶችን የሚነኩ የተለያዩ ክስተቶች ላይ ግንዛቤን ለማግኘት እንደ ስፔክትሮስኮፒ እና የኤክስሬይ መበተን ያሉ ተጨማሪ ቴክኒኮችን ተጠቅሟል። Spectroscopy በእቃው ላይ ወይም በኤሌክትሮላይት ውስጥ የተፈጠሩ የተወሰኑ የኬሚካል ዝርያዎችን ይለያል, የኤክስሬይ መበታተን በ PEC ቁሳቁሶች ውስጥ የአቶሚክ ዝግጅት አጠቃላይ እይታን ይሰጣል.
ተመራማሪዎቹ የ PEC ቁሳቁሶችን የሚነኩ መዋቅራዊ ለውጦችን ለመመርመር በብጁ የተሰራ የፎቶኤሌክትሮኬሚካል ሴል እና ከፍተኛ ኃይል ያለው የኤክስሬይ ጨረር ተጠቅመዋል። በCuBi2O4 ፊልሞች ውስጥ ፈጣን የፎቶ-ማበላሸት ሂደት ተመልክተዋል፣ ይህም በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ በተደረገ የቁሳቁስ አፈጻጸም ወደ 90 በመቶው እንዲጠፋ አድርጓል። የመበታተን ንድፎችን በከፍተኛ ጊዜ መፍታት በመሰብሰብ, ቡድኑ የፎቶዲግሬሽን ሂደትን ተለዋዋጭነት በቅርበት ይከታተላል.
የምርምር ግኝቶቹ በተጨባጭ የአሠራር ሁኔታዎች ውስጥ ስለ PEC ቁሳቁሶች ባህሪ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። ቀጣዩ ሳይንሳዊ ፈተና የ PEC መሳሪያዎችን መረጋጋት እና ውጤታማነት ለማሻሻል ስልቶችን ማዘጋጀት ነው.
ምንጮች:
- ዴቪድ ዴሬሊ እና ሌሎች፣ የCuBi2O4 ፊልሞች የፎቶ ዲግሬሽን በፈጣን የብረታ ብረት ምስረታ በ Operando Surface-sensitive X-ray Scattering በመጠቀም የተረጋገጠ፣ Angewandte Chemie International Edition (2023)። DOI: 10.1002 / anie.202307948
- የሃምበርግ ዩኒቨርሲቲ