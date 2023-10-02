ማግኔቶታክቲክ ባክቴሪያ፡ እምቅ ጥንታዊ የማርስ ህይወት?

የስነ ከዋክብት ተመራማሪዎች በቅርብ ጊዜ በአስትሮባዮሎጂ መስክ ውስጥ የማግኔትቶታክቲክ ባክቴሪያ (ኤምቲቢ) ፍላጎት እንደገና ማደግ ተመልክተዋል. እነዚህ ረቂቅ ተሕዋስያን እንደ ማግኔቲክ ናኖክሪስታሎች ያሉ ማግኔቶፎሲልስን የመፍጠር ችሎታ አላቸው፣ እነዚህም በማርስ ላይ ስለሚኖራቸው እምቅ ሁኔታ ጥያቄዎችን አስነስተዋል። ተመራማሪዎች ኤምቲቢ በከፍተኛ ጨካኝ አካባቢዎች እንደሚኖሩ ደርሰውበታል፣ የተለያየ ጨዋማነት፣ የሙቀት መጠን እና የፒኤች መጠን። በእርግጥ፣ አንዳንድ የኤምቲቢ ህዝቦች ከምድራዊ ውጪያዊ ሁኔታዎች አስመስለው ሊተርፉ ይችላሉ፣ ይህም የጥንት የማርስን ህይወት ለማጥናት ሞዴል ያደርጋቸዋል።
ሳይንቲስቶች MTB በምድር ላይ እና በማርስ ላይ ሊገኙ የሚችሉ በርካታ ባዮፊርማዎችን ለይተው አውቀዋል። እነዚህ ባዮፊርማዎች ማግኔቶሶም ሞርፎሎጂ፣ መግነጢሳዊ ባህሪያት እና ኬሚስትሪ ያካትታሉ። ማግኔቶታክቲክ ባክቴሪያዎች የፍላጀላር እንቅስቃሴ አላቸው እና ማግኔቶሶም ፣ ማግኔቲት እና ግሬግይት የተውጣጡ በገለባ የታሰሩ ክሪስታሎች ይይዛሉ። እነዚህ ማግኔቶፎሲሎች በጂኦሎጂካል መዝገብ ውስጥ መገኘታቸው MTB በምድር ላይ ካሉት ጥንታዊ ፕሮካርዮቶች መካከል እንደሚገኝ ይጠቁማል።
እ.ኤ.አ. በ 84001 የማርስ ሜትሮይት አለን ሂልስ 1984 መገኘቱ ለኤምቲቢ በአስትሮባዮሎጂ ፍላጎት እንዲጨምር አድርጓል። በሜትሮይት ድብ ውስጥ በሚገኙ የካርቦኔት ቅንጣቶች ውስጥ የተካተቱ ናኖክሪስታሊን ማግኔቲቶች ከኤምቲቢ ጋር ተመሳሳይነት አላቸው። ይህ ግኝት ተመራማሪዎች ኤምቲቢ መሰል በማርስ ላይ የመኖር እድልን እንዲመረምሩ አድርጓቸዋል።
በማርስ ላይ MTB መኖሩን መመርመር ተጨማሪ ጥናት ያስፈልገዋል. በማርስ እና በቀደምት ምድር መካከል ያለው ተመሳሳይነት በቀይ ፕላኔት ላይ ኤምቲቢ የሚመስል ህይወት መፈጠሩን ትኩረት የሚስብ ያደርገዋል። እነዚህን ረቂቅ ተሕዋስያን ወደ ጠፈር ጣቢያዎች እና የማስመሰል ክፍሎች ማጓጓዝ የመቻቻል አቅማቸውን እና የተለዩ ባዮፊርማዎችን ለመመርመር ይረዳል።
በማጠቃለያው የማግኔትቶታክቲክ ባክቴሪያ ጥናት በአስትሮባዮሎጂ ውስጥ እንደገና መነቃቃትን አግኝቷል። ማግኔቶፎሲልስን የመፍጠር ችሎታቸው እና በማርስ ላይ ያላቸው እምቅ ችሎታ የጥንታዊ ምድራዊ ህይወትን ለመረዳት አስደሳች እድሎችን ይፈጥራል። ተጨማሪ ምርምር እና አሰሳ በእነዚህ አስደናቂ ረቂቅ ተሕዋስያን ዙሪያ ያሉትን ምስጢሮች ለማወቅ ይረዳል።
ምንጮች:
- የማይክሮቢያል ኢኮሎጂ ተፈጥሮ ሁለገብ ጆርናል, doi: 10.1038/s41396-023-01495-ወ