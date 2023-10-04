የኒውትሮን ኮከቦች ግጭት፡ ለሃብብ ቋሚ ምስጢር መፍትሄ?

ሃብል ቋሚ በመባል የሚታወቀው የዩኒቨርስ መስፋፋት መጠን ለዋክብት ተመራማሪዎች ግራ የሚያጋባ ምስጢር ሆኖ ቆይቷል። ይህንን መጠን ለመወሰን ሁለት የተለያዩ ዘዴዎች የማይጣጣሙ እሴቶችን ሰጥተዋል, ይህም ሳይንቲስቶች ሶስተኛውን አቀራረብ እንዲፈልጉ አድርጓቸዋል. በቅርብ ጊዜ በሥነ ፈለክ እና አስትሮፊዚክስ ታትሞ በወጣ ጥናት፣ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የኒውትሮን ኮከቦች ግጭትና ውህደት የጎደለውን የእንቆቅልሹን ክፍል ሊሰጥ እንደሚችል ሐሳብ አቅርበዋል።
የኒውትሮን ኮከብ ግጭት ኪሎኖቫ የሚባል አዲስ ፍንዳታ ያስከትላል። ተመራማሪዎቹ እነዚህ ኪሎኖቫዎች ጠፍጣፋ ቅርፅን ከተነበዩት ከቀደምት ሞዴሎች በተቃራኒ አስደናቂ ሉላዊ ሲሜትሪ እንዳላቸው ደርሰውበታል። በተጨማሪም ኪሎኖቫ ውስብስብነታቸው ቢኖረውም በአንድ የሙቀት መጠን ሊገለጽ ይችላል እና እንደ ፍፁም ራዲያተሮች ወይም “ጥቁር አካላት” ተደርገው ይወሰዳሉ።
የኪሎኖቫ ተመጣጣኝ ተፈጥሮ እና ቀላል የሙቀት መገለጫቸው የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ብርሃናቸውን በትክክል ለማስላት ያስችላቸዋል። ሳይንቲስቶች በፍንዳታው ቦታ ላይ ያለውን የኪሎኖቫን ብሩህነት በሚሊዮን የሚቆጠሩ የብርሃን አመታትን ከተጓዙ በኋላ ወደ ምድር ከሚደርሰው የብርሃን መጠን ጋር በማነፃፀር የኒውትሮን ኮከብ ግጭትን ርቀት ማወቅ ይችላሉ። ይህ የርቀት መለኪያ ሱፐርኖቫስን በመጠቀም ከቀደሙት ዘዴዎች ልዩ ጥቅም ይሰጣል ይህም የተለያየ መጠን ያለው ብርሃን ሊያመነጭ እና ሌሎች ኮከቦችን በመጠቀም ማስተካከልን ይጠይቃል።
ተመራማሪዎቹ በ140 ሚሊዮን የብርሃን አመታት ርቀት ላይ የሚገኘውን ኪሎኖቫ በማጥናት ኪሎኖቫ ላይ የተመሰረተ የመለኪያ ዘዴያቸውን ሞክረዋል። ከኪሎኖቫ መለኪያ የተገኘውን የሃብል ቋሚ እሴት ከጠፈር ማይክሮዌቭ ዳራ ላይ ከተመሰረቱ ቴክኒኮች ጋር በማነፃፀር ከኋለኛው ጋር የበለጠ ስምምነት አግኝተዋል።
ሆኖም ቡድኑ ጠንካራ ውጤቶችን ለማስገኘት ተጨማሪ ምሳሌዎችን እንደሚያስፈልግ ያስጠነቅቃል። ቢሆንም፣ ይህ ዘዴ የታወቁትን የጥርጣሬ ምንጮችን በማለፍ ሃብል ቋሚን ለመወሰን የበለጠ ንጹህ እና ትክክለኛ አማራጭ ይሰጣል።
በማጠቃለያው የኒውትሮን ኮከቦች ግጭት እና ውህደት በኪሎኖቫ ፍንዳታ ምክንያት የአጽናፈ ሰማይን የመስፋፋት መጠን ለመወሰን ሶስተኛውን ዘዴ ሊሰጥ ይችላል. ተጨማሪ ምርምር የሚያስፈልግ ቢሆንም፣ ይህ አካሄድ የረጅም ጊዜ የሐብል ቋሚ ምስጢርን ለመፍታት ተስፋን ያሳያል።
ትርጓሜዎች
- የኒውትሮን ኮከቦች፡- ከሱፐርኖቫ ፍንዳታ የሚመጡ የከዋክብት ቅሪቶች በዋነኛነት በኒውትሮን የተዋቀሩ።
- ሃብል ቋሚ፡- አጽናፈ ሰማይ እየሰፋ የሚሄድበት ፍጥነት፣ በጋላክሲዎች መካከል ያለውን ርቀት በመለካት ይወሰናል።
- ሱፐርኖቫስ፡ ሁሉንም ጋላክሲዎች በጊዜያዊነት የሚያንፀባርቁ ሃይለኛ የከዋክብት ፍንዳታዎች።
- የኮስሚክ ማይክሮዌቭ ዳራ (ሲኤምቢ)፡- ከአጽናፈ ሰማይ የመጀመሪያ ደረጃዎች የተረፈው ደካማ ጨረር።
- ኪሎኖቫ፡ በኒውትሮን ኮከቦች ግጭት እና ውህደት ምክንያት የሚፈጠር ፈንጂ ክስተት።
ምንጮች:
- ጆርናል አንቀጽ: አስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ
- የጥናት ደራሲዎች፡- አልበርት ስኔፔን፣ በኒልስ ቦህር ኢንስቲትዩት የኮስሚክ ዶውን ሴንተር የዶክትሬት እጩ እና ዳራች ዋትሰን በኮስሚክ ዳውን ሴንተር ተባባሪ ፕሮፌሰር