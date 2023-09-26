አርኪኦሎጂስቶች በዛምቢያ የግማሽ ሚሊዮን አመት እድሜ ያለው የእንጨት መዋቅር አግኝተዋል

አርኪኦሎጂስቶች ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጉ ዓመታትን ያስቆጠረውን ጥንታዊውን የእንጨት መዋቅር በቅርቡ አግኝተዋል። አስደናቂው ግኝቱ ሁለት የተጠላለፉ ምዝግቦችን ያቀፈ ነው፣ ሆን ተብሎ የተፈጠረ ኖት ከላይኛው ክፍል በትክክለኛው ማዕዘኖች እንዲገጣጠሙ ያስችላቸዋል። ባለሙያዎች በዛምቢያ እና ታንዛኒያ ድንበር ላይ በሚገኘው ካላምቦ ፏፏቴ አጠገብ የሚገኘው ይህ መዋቅር የእንጨት መድረክ ወይም የእግረኛ መንገድ ሆኖ የሚያገለግል፣ ምግብ ወይም ማገዶ ለማጠራቀሚያ የሚሆን ደረቅ ወለል ወይም የመኖሪያ ቤት ግንባታ መሰረት ሊሆን እንደሚችል ያምናሉ።
ግኝቱ እ.ኤ.አ. በ 2019 በተመራማሪዎች ቡድን የተገኘ ሲሆን በዩናይትድ ኪንግደም የሚገኘው የአበርስትዋይት ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ጂኦፍ ዱለር ከዋና ዋና አባላት አንዱ ናቸው። በድንጋይ መሳሪያዎች የተቀመጡትን የተቆራረጡ ምልክቶችን በመተንተን ቡድኑ የዚህን ጥንታዊ የእንጨት መዋቅር ዓላማ እና ጠቀሜታ ወስኗል. ስለ መጀመሪያዎቹ የሰው ቅድመ አያቶች የቴክኖሎጂ ችሎታዎች እና ብልሃት ልዩ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ይህ ግኝት የቅድመ ታሪክ ማህበረሰቦችን ውስብስብነት ላይ ብርሃን ይፈጥራል እና ስለ ችሎታቸው ያለንን የቀድሞ ግንዛቤን ይፈታተናል። የተጠላለፈ መዋቅር ለመፍጠር ሆን ተብሎ የሚያስፈልገው የእጅ ጥበብ ስራ ቀደም ሲል እውቅና ያልነበረው የእጅ ጥበብ እና የጥበብ ደረጃን ያሳያል። በተጨማሪም በዚህ ጥንታዊ አውድ ውስጥ እንጨት እንደ የግንባታ ቁሳቁስ ያለው ረጅም ጊዜ የመቆየቱ ተግዳሮቶችን ከግምት ውስጥ በማስገባት አስደናቂ ነው።
ስለዚህ አስደናቂ ግኝት ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ተጨማሪ ምርመራዎች እና ትንታኔዎች መደረግ አለባቸው። ተመራማሪዎች ቁሳቁሶችን፣ አካባቢውን እና የፍቅር ጓደኝነት ቴክኒኮችን በማጥናት ስለ መጀመሪያዎቹ ሰዎች ሕይወት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት እና ስለ ሰው ልጅ ታሪክ ያለንን እውቀት ማሳደግ ይችላሉ።
ምንጮች:
ሲ.ኤን.ኤን.