አዲስ ጥናት የአየር ጥራት በካርቦን ክምችት ላይ ያለውን ተጽእኖ ያሳያል

በካርኔጊ የሳይንስ ተቋም በቅርቡ የተደረገ ጥናት የአየር ጥራት በተፈጥሮ ካርቦን መመንጠር በእጽዋት ላይ ያለውን ከፍተኛ ተጽእኖ አመልክቷል። ተመራማሪዎቹ የአየር ጥራት መሻሻል የእፅዋትን የከባቢ አየር ካርቦን ዳይኦክሳይድን የመምጠጥ አቅምን እንደሚያሳድግ እና የአየር ንብረት ለውጥን እንደሚቀንስ አረጋግጠዋል። ይህ ግኝት የሰው ልጅ እንቅስቃሴ እና የአየር ብክለት በእጽዋት ካርቦን በመምጠጥ ሂደት ውስጥ ያላቸውን ወሳኝ ሚና አጉልቶ ያሳያል።
ጥናቱ የሳተላይት መረጃን ተጠቅሞ በአውሮፓ ውስጥ በፎቶሲንተቲክ እንቅስቃሴ እና በኤሮሶል ብክለት መካከል ያለውን ትስስር ለመተንተን። ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት እፅዋቶች በሳምንቱ መጨረሻ ቀናት የኢንዱስትሪ ብክለት ሲቀንስ እና ሰዎች በሚጓዙበት ጊዜ ብዙ ካርቦን ይይዛሉ። ይህ ምልከታ ደካማ የአየር ጥራት ከመጓጓዣ በሚወጣው ኤሮሶል እና ከቅሪተ አካል ነዳጆች ወይም ከእንጨት በተቃጠለ የተፈጥሮ ካርቦን የመምጠጥ ሂደት ላይ የሚያስከትለውን አሉታዊ ተፅእኖ ብርሃን ፈንጥቆታል።
ከዚህ ቀደም የተደረጉ ጥናቶች የአየር ብክለት የግብርና ሰብል ምርትን እስከ 20 በመቶ እንደሚቀንስ በመግለጽ የአየር ብክለት በእጽዋት ምርታማነት ላይ የሚያስከትለውን ጎጂ ውጤት የበለጠ አጽንኦት ሰጥቷል።
የምርምር ቡድኑ የፎቶሲንተሲስ እንቅስቃሴን ለመለካት በፎቶሲንተሲስ ወቅት የሚለቀቀውን ፍሎረሰንት የሚጠቀም ፈጠራ ዘዴን ተጠቀመ። ይህንን መረጃ ከ Visible Infrared Imaging Radiometer Suite ከተገኙት የኤሮሶል መለኪያዎች ጋር አወዳድረውታል። በሳምንቱ ውስጥ የተመሰረቱ የሰዎች እንቅስቃሴ ዘይቤዎች ባሉበት አውሮፓ ላይ በማተኮር፣ ጥናቱ በፎቶሲንተቲክ እንቅስቃሴ ውስጥ ተደጋጋሚ ሳምንታዊ ዑደት አሳይቷል። ፎቶሲንተሲስ በሳምንቱ መጨረሻ እና በሳምንቱ ቀናት ቀንሷል፣ ይህም ከኤሮሶል ብክለት ደረጃ ጋር ይዛመዳል።
በተለይም የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ከሚደረገው ጥረት ጋር በተያያዘ የዚህ ጥናት አንድምታ ሰፊ ነው። ጥናቱ እንደሚያመለክተው የሳምንት መጨረሻ ደረጃ የፎቶሲንተቲክ እንቅስቃሴን ለመጠበቅ የቅናሽ ብክለትን መቀነስ በየአመቱ ከ40 እስከ 60 ሜጋ ቶን ካርቦን ዳይኦክሳይድን ያስወግዳል፣ በዚህም የሰብል መሬትን ሳያሰፋ የግብርና ምርታማነትን ይጨምራል። እነዚህ ግኝቶች በተለይ በካርቦን ቀረጻ እና ማከማቻ ስርዓቶች ላይ ለሚሰሩ የአውሮፓ መንግስታት ጉልህ የሆነ የፖሊሲ አንድምታ አላቸው።
በማጠቃለያው ይህ ጥናት የአየር ጥራት በእጽዋት በተፈጥሮ ካርቦን መመንጠር ውስጥ ያለውን ወሳኝ ሚና አጽንዖት ይሰጣል. የአየር ጥራትን ማሻሻል የሰውን ጤና ከመጥቀም ባለፈ የከባቢ አየር ካርቦን ዳይኦክሳይድን በብቃት በመምጠጥ የአየር ንብረት ለውጥን የመከላከል አቅምን ያሳድጋል።
በየጥ
1. የካርቦን መቆራረጥ ምንድነው?
የካርቦን መበታተን ለአለም ሙቀት መጨመር ተጠያቂ ከሆኑት ቀዳሚ የግሪንሀውስ ጋዞች አንዱ የሆነውን የከባቢ አየር ካርቦን ዳይኦክሳይድን በመያዝ እና በማከማቸት ሂደትን ያመለክታል። ይህ ሂደት በተፈጥሮ እንደ ደኖች፣ ውቅያኖሶች እና አፈር ባሉ ስነ-ምህዳሮች እንዲሁም በሰው-ምህንድስና ዘዴዎች ሊከሰት ይችላል።
2. ተክሎች ለካርቦን መበታተን እንዴት አስተዋፅኦ ያደርጋሉ?
ተክሎች, በፎቶሲንተሲስ ሂደት ውስጥ, ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከከባቢ አየር ውስጥ በመውሰድ ወደ ኦርጋኒክ ቁስ ይለውጣሉ. ይህ ካርቦን በዛፎች, ተክሎች እና አፈር ውስጥ በባዮማስ መልክ ይከማቻል. ስለዚህ, ጤናማ እና በማደግ ላይ ያሉ ደኖች ለረጅም ጊዜ ከፍተኛ መጠን ያለው ካርቦን በማከማቸት እንደ አስፈላጊ የካርበን ማጠቢያዎች ያገለግላሉ.
3. በሰው-ምህንድስና የተሰሩ የካርበን መቆራረጥ ዘዴዎች ምንድናቸው?
በሰው-ምህንድስና የተሰሩ የካርበን መፈልፈያ ዘዴዎች እንደ የካርቦን ቀረጻ እና ማከማቻ (CCS) ያሉ ቴክኖሎጂዎችን ያጠቃልላሉ፣ ከኢንዱስትሪ እና ከኃይል ጋር የተገናኙ የ CO2 ልቀቶች ተይዘው ከመሬት በታች በጂኦሎጂካል ቅርጾች ውስጥ ይከማቻሉ። ሌላው ዘዴ ባዮኤነርጂ ከካርቦን ቀረጻ እና ማከማቻ (BECCS) ጋር ሲሆን ይህም የባዮማስ ኃይል ማመንጫን ከሲ.ሲ.ኤስ.
4. የአየር ጥራት የካርቦን መቆራረጥን እንዴት ሊነካ ይችላል?
የአየር ጥራት, በተለይም የኤሮሶል ብክለት, በካርቦን ዝርጋታ ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል. እንደ ተጓዥ እና ከቅሪተ አካል ነዳጆች ወይም ከእንጨት ማቃጠል በመሳሰሉ እንቅስቃሴዎች የሚመነጨው ኤሮሶል በእጽዋት ውስጥ የፎቶሲንተሲስን ውጤታማነት ይቀንሳል። የአየር ጥራትን በማሻሻል እና የብክለት ብክለትን በመቀነስ እፅዋቶች ካርቦን ዳይኦክሳይድን የመምጠጥ እና ለካርቦን መበታተን አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
ምንጭ፡ ካርኔጊ የሳይንስ ተቋም (https://carnegiescience.edu/)