ኦክቶበር ክብ የኢኮኖሚ ወር ነው፡ መቀነስ፣ እንደገና መጠቀም እና በMisissauga እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል

ወደ 50 በመቶ የሚጠጋው ቆሻሻ ወደ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ የሚላከው ቆሻሻ እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል፣ ሊገለበጥ ወይም ሊነሳ እንደሚችል ያውቃሉ? በክብ ኢኮኖሚ ሞዴል ምንም ነገር አይባክንም. ምርቶች እና ቁሶች እንደገና ጥቅም ላይ ይውላሉ፣ ተስተካክለዋል፣ ታድሰዋል፣ እንደገና ጥቅም ላይ ይውላሉ ወይም እንደገና ጥቅም ላይ ይውላሉ። Mississauga ቆሻሻን የመቀነስ፣ ሀይልን የመቆጠብ እና የካርበን ልቀትን የመቀነስ አስፈላጊነት ላይ በማተኮር የሰርኩላር ኢኮኖሚ ወርን በጥቅምት ወር እያከበረ ነው።
የሚሲሳውጋ ከተማ የቆሻሻ ቅነሳን እና የክብ ኢኮኖሚ ልምዶችን ለማስተዋወቅ የተለያዩ ዝግጅቶችን እያስተናገደች ነው። ከዝግጅቶቹ አንዱ ከቶሮንቶ እና ከክልል ጥበቃ ባለስልጣን የፕሮጀክት አረንጓዴ አጋሮች ጋር በመተባበር የመልሶ ጥቅም ማሰባሰብ ዘመቻ ነው። ከኦክቶበር 10 እስከ 22 ነዋሪዎች ያልተፈለጉ ልብሶችን፣ ጨርቃጨርቅ እና ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን በከተማው ውስጥ በተዘጋጁ ቦታዎች መጣል ይችላሉ። ሁሉም የልብስ እቃዎች ለስኳር ህመም ለካናዳ ይለገሳሉ, ኤሌክትሮኒክስ ደግሞ በኤሌክትሮኒክስ ሪሳይክል ማህበር እንደገና ጥቅም ላይ ይውላል.
ልብሶችዎን እንዴት እንደሚጠግኑ እና አዳዲስ ምርቶችን ከመግዛት ለመራቅ ፍላጎት ካሎት የሚሲሳውጋ ቤተ-መጻሕፍት በእጅ ወይም በልብስ ስፌት እንዴት እንደሚሠሩ የሚማሩበት የእጅ ሥራ ፕሮግራሞችን ያቀርባሉ። እነዚህ ፕሮግራሞች በ Burnhamthorpe Library፣ Courtneypark Library፣ Meadowvale Library እና Woodlands Library ይገኛሉ።
የሚሲሳውጋ ከተማ ብስክሌቶችን፣ የቤት እቃዎችን፣ እቃዎች፣ ጌጣጌጥ፣ ኤሌክትሮኒክስ ወይም አልባሳት የመጠገን ልምድ ያላቸውን በጎ ፈቃደኞች ይፈልጋል። ይህ የበጎ ፈቃደኝነት እድል የምርቶችን ህይወት ለማራዘም እና ስለ ቆሻሻ ቅነሳ እና የክብ ኢኮኖሚ ግንዛቤን ለማሳደግ ያለመ ነው።
ከእነዚህ ተነሳሽነቶች በተጨማሪ በቤት ውስጥ ቆሻሻን ለመቀነስ ሌሎች መንገዶችም አሉ. የምግብ ፍርስራሾችን ማበጠር፣ እንደገና ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ቦርሳዎችን፣ ጠርሙሶችን እና መጠጫዎችን መጠቀም፣ እና ብዙ ጊዜ ጥቅም ላይ የዋሉ እቃዎችን መበደር ወይም መከራየት ሁሉም ቆሻሻን እና የካርቦን ልቀትን ለመቀነስ ውጤታማ መንገዶች ናቸው።
Mississauga በአየር ንብረት ለውጥ የድርጊት መርሃ ግብር አማካኝነት የአየር ንብረት ለውጥ ጥረቶችን ለመምራት እና የአካባቢ ዘላቂነት ተነሳሽነቶችን ተግባራዊ ለማድረግ ቁርጠኛ ነው። የክብ ኢኮኖሚ መርሆችን በመቀበል እና በቆሻሻ ቅነሳ ተግባራት ላይ በንቃት በመሳተፍ፣ ነዋሪዎች ለከተማዋ ዘላቂነት ያለው የወደፊት ሁኔታን በመፍጠር ረገድ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ።
ምንጮች: ሚሲሳውጋ ከተማ