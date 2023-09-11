አዲስ የግፊት ልኬት የምድር ውስጠኛው ኮር ቀደም ሲል ከተገመተው በላይ የብርሃን ቁሶችን እንደያዘ ያሳያል።

በ RIKEN's SPring-8 ማእከል ውስጥ ያሉ ሳይንቲስቶች የበለጠ ትክክለኛ የሆነ የግፊት መለኪያ የሚያቀርብ አዲስ የግፊት መለኪያ ፈጥረዋል፣ በተለይም በመሬት ውስጥ። የቀደመው ልኬት ከ 20% በላይ ግፊትን እንደሚገመት ተገኝቷል. የላቀ የኤክስሬይ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ተመራማሪዎቹ ትልቅ ግምትን ማስወገድ ችለዋል እና የምድር ውስጠኛው ክፍል ከዚህ ቀደም ይገመታል ከነበረው የብርሃን ቁሶች በእጥፍ ገደማ እንደሚይዝ ደርሰውበታል። የእነሱ ግኝቶች የምድርን ስብጥር እና የዝግመተ ለውጥን ለመረዳት ከፍተኛ አንድምታ አላቸው.
ትክክለኛው የግፊት ልኬት የምድርን ስብጥር ለመረዳት ወሳኝ ነው፣ በተለይም ዋናው። ዋናው ነገር በአብዛኛው ከብረት የተሠራ መሆኑ በሰፊው ተቀባይነት ቢኖረውም, መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ቀለል ያሉ ቁሳቁሶችንም ይዟል. አዲሱን የግፊት መለኪያ በመጠቀም የመሬት መንቀጥቀጥ ሞዴልን ለመተርጎም የምርምር ቡድኑ የውስጠኛው እምብርት ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ በእጥፍ የሚያህል የብርሃን ቁሶችን እንደያዘ አረጋግጧል። እንደ እውነቱ ከሆነ፣ አጠቃላይ የብርሃን ቁሶች ብዛት ከምድር ቅርፊት አምስት እጥፍ ወይም የበለጠ ሊሆን ይችላል።
አዲሱን የግፊት መለኪያ ለመወሰን ተመራማሪዎቹ በግፊት ስር ያለውን የሬኒየም ናሙና የድምጽ ፍጥነት ለመለካት ኢንላስቲክ ኤክስ ሬይ ስካተሪንግ (IXS) ተጠቅመዋል። በዳይመንድ አንቪል ሴል ውስጥ በሁለት የአልማዝ ክሪስታሎች መካከል ያለውን ትንሽ የሬኒየም ናሙና ሰባበሩ። ተመራማሪዎቹ ከሩኒየም የተበተኑትን የኤክስሬይ ሃይል ፈረቃ በጥንቃቄ በመለካት የናሙናውን የድምፅ ፍጥነት እና ውፍረት ለማወቅ ችለዋል ይህም ግፊቱን ለማስላት አስችሏቸዋል።
በከፍተኛ ግፊት ላይ ያለው የሬኒየም መጠን ለመለካት በአንፃራዊነት ቀላል ነው, የድምጽ ፍጥነትን መለካት ግን የበለጠ ፈታኝ ነው. ይሁን እንጂ የቡድኑ ስራ ሌሎች ሳይንቲስቶች ግፊትን ለመወሰን ቀለል ያለ የ density መለኪያ እንዲጠቀሙ መንገድ ከፍቷል።
የዚህ አዲስ የግፊት መለኪያ አንድምታ የምድርን ስብጥር ከመረዳት በላይ ነው። እንዲሁም የተለያዩ የቁሳቁስ ንብረቶች የግፊት ጥገኝነት እንደገና መገምገም አስፈላጊ መሆኑን ይጠቁማል ምክንያቱም አብዛኛዎቹ ቀደምት መለኪያዎች የተደረጉት ከመሬት እምብርት ጋር በሚመሳሰል ወይም በሚበልጥ ግፊት ነው። በተጨማሪም፣ አዲሱን የግፊት መለኪያ ግምት ውስጥ በማስገባት በሌሎች ፕላኔቶች መዋቅር ላይ ተመሳሳይ ለውጦች ሊጠበቁ ይችላሉ።
በማጠቃለያው የላቀ የኤክስሬይ ቴክኖሎጂን በመጠቀም አዲስ የግፊት ሚዛን ማሳደግ በመሬት ውስጥ ያለውን ግፊት የበለጠ ትክክለኛ መለኪያ አቅርቧል። የውስጠኛው እምብርት ቀደም ሲል ከተገመተው በላይ በእጥፍ የብርሃን ቁሶችን እንደያዘ ማግኘቱ ስለ ምድር ስብጥር እና ስለ ዝግመተ ለውጥ ያለን ግንዛቤ ላይ ከፍተኛ አንድምታ አለው።
ምንጮች:
- የሳይንስ እድገቶች፡- “የምድር እምብርት ጥግግት ጉድለት በመልቲሜጋባር የመጀመሪያ ደረጃ የግፊት ሚዛን ተገለጠ”
– የ RIKEN ስፕሪንግ-8 ማእከል፡ የተቋሙ መግለጫ