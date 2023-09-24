ሪከርድ የሰበረው የጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ ወደ ምድር ሊመለስ ነው።

በናሳ የጠፈር ተመራማሪ በህዋ ውስጥ ረጅሙን አንድ ጊዜ በመቆየት በቅርቡ አዲስ ክብረ ወሰን ያስመዘገበው የጠፈር ተመራማሪው ፍራንክ ሩቢዮ በዚህ ሳምንት ወደ ምድር ሊመለስ ነው። ሩቢዮ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (ISS) ላይ ከአንድ አመት በላይ ያሳለፈ ሲሆን ይህም ካለፈው ሪከርድ በልጦ ነበር።
ከሩቢዮ ጋር ሁለት የሮስኮስሞስ ኮስሞናውቶች ሰርጌ ፕሮኮፕዬቭ እና ዲሚትሪ ፔትሊን በአጠቃላይ 371 ቀናትን በጠፈር ካሳለፉ በኋላ ወደ ምድር ይመለሳሉ። ሦስቱ ሰዎች ወደ ምድር የሚመለሱት በሩሲያ ሶዩዝ ኤምኤስ-23 የጠፈር መንኮራኩር ሲሆን ከጣቢያው ፕሪቻል ሞጁል ተነስቶ በካዛክስታን በጄዝካዝጋን ከተማ አቅራቢያ ያርፋል።
ሩቢዮ ካረፈ በኋላ ወደ ካዛኪስታን ካራጋንዳ ይበርራል ከዚያም በናሳ አውሮፕላን ወደ ሂውስተን ያቀናል። በህዋ ላይ የቆዩበት ጊዜ የተራዘመው በሶዩዝ ኤምኤስ-22 በተባለው የጠፈር መንኮራኩራቸው የኩላንት ፈሳሽ መፍሰስ በፈጠረው ችግር ነው። በየካቲት ወር ምትክ የሶዩዝ የጠፈር መንኮራኩር ኤምኤስ-23 ወደ ጣቢያው ተላከ።
ናሳ የሶዩዝ ኤምኤስ-23ን የመልስ ጉዞ ረቡዕ ሴፕቴምበር 27 ላይ በቀጥታ ያስተላልፋል። ሽፋኑ በ12፡01 am ET ይጀምራል እና የሰራተኞቹን ስንብት፣ መቀልበስ፣ ዲኦርቢት ማቃጠል እና ማረፊያን ያካትታል። የቀጥታ ስርጭቱን በናሳ የዩቲዩብ ቻናል ወይም በተከተተ ቪዲዮ በኦፊሴላዊው የናሳ ድህረ ገጽ ላይ መመልከት ይችላሉ።
የፍራንክ ሩቢዮ ሪከርድ የሰበረ ስኬት የናሳ የጠፈር ተመራማሪዎችን አቅም ከማሳየት ባለፈ በናሳ እና በአለም አቀፍ አጋሮች መካከል በህዋ ምርምር ላይ የሚያደርጉትን ትብብር አጉልቶ ያሳያል።
ትርጓሜዎች
ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ)በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ውስጥ የሚገኝ ሞጁል የጠፈር ጣቢያ ከተለያዩ ሀገራት ለመጡ የጠፈር ተጓዦች የምርምር ላብራቶሪ እና የመኖሪያ ቦታ ሆኖ ያገለግላል።
Roscosmosበሩሲያ ውስጥ ለጠፈር እንቅስቃሴዎች ኃላፊነት ያለው የሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ.
የሩሲያ ሶዩዝ MS-23 የጠፈር መንኮራኩርበሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ የጠፈር ተጓዦችን ወደ አይኤስኤስ ለማጓጓዝ የሚያገለግል ጓድ መንኮራኩር ነው።
ምንጮች:
ምንጭ መጣጥፍሪከርድ የሰበረው የናሳ ጠፈርተኛ ፍራንክ ሩቢዮ ዛሬ ረቡዕ ወደ ምድር ይመለሳል። (አገናኝ)
ናሳ ቀጥታ - የናሳ ቲቪ ኦፊሴላዊ ዥረት: ናሳ ቲቪ የሶዩዝ ኤምኤስ-23ን የመልስ ጉዞ በቀጥታ ያስተላልፋል። (አገናኝ)