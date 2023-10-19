የሳይንስ ሊቃውንት የአጽናፈ ሰማይን የጎደለ ነገር ምስጢር በመረዳት ረገድ ትልቅ እመርታ አድርገዋል። የ8 ቢሊየን አመት እድሜ ያለው ፈጣን ራዲዮ ፍንጥቅ (ኤፍ.ቢ.ቢ.)፣ እስካሁን የታየው እጅግ ጥንታዊ እና እጅግ የራቀ፣ የመጣው ከተጋጭ ጋላክሲዎች ነው። ይህ FRB፣ FRB 20220610A የተሰየመው፣ በአውስትራሊያ ስኩዌር ኪሎሜትር አራይ ፓዝፋይንደር (ASKAP) በምዕራብ አውስትራሊያ ተገኝቷል።
FRBዎች ለሚሊሰከንዶች የሚቆዩ አጫጭር የራዲዮ ሞገዶች ናቸው፣ መነሻቸው የማይታወቅ ነው። ሆኖም፣ ይህ ሪከርድ የሰበረ FRB፣ ከጋላክሲዎች ውህደት የመጣው፣ የእነዚህን ሚስጥራዊ ፍንዳታዎች አመጣጥ ላይ ብርሃን ለማፍሰስ ይረዳል። ፍንዳታው ፀሐይ በ30 ዓመታት ውስጥ የምታወጣውን ያህል ኃይል በሚሊሰከንዶች ተለቀቀ።
በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያለው የጠፋው ነገር ግማሹን የሚጠበቀው ነገር የማይታወቅ መሆኑን ያመለክታል. ይህ የጎደለው ነገር፣ ባሪዮን ከሚባሉት አቶሞች፣ ከጨለማ ቁስ ሳይሆን “ተራ” ጉዳይ እንጂ በጋላክሲዎች መካከል በብዛት ተሰራጭቷል። አሁን ያሉት ቴክኒኮች ይህንን ጉዳይ ለመለየት ውጤታማ አይደሉም ምክንያቱም በጣም የተበታተነ እና ሞቃት ነው.
ሳይንቲስቶች፣ አውስትራሊያዊው የሥነ ፈለክ ተመራማሪ ዣን ፒየር 'ጄ-ፒ' ማክኳርትን ጨምሮ፣ ይህን የማይታወቅ ጉዳይ ለማወቅ FRBsን እንደ መሳሪያ መጠቀምን ሲቃኙ ቆይተዋል። FRBs ሰፊ ርቀት ሲጓዙ፣ ጨረራቸው በጠፋው ነገር ተበታትኗል። ይህ ስርጭት ሳይንቲስቶች የአጽናፈ ዓለሙን ጥግግት ለመለካት እና የጎደለውን የባሪዮኒክ ቁስን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
የቡድኑ ጥናት የማክኳርት ግንኙነትን ያረጋግጣል፣ ይህም እንደሚያሳየው FRB በጣም ርቆ በሄደ ቁጥር በጋላክሲዎች መካከል የበለጠ የተበታተነ ጋዝ ይገለጣል። በአሁኑ ጊዜ ወደ 50 የሚጠጉ FRBዎች ወደ ምንጮቻቸው ተመልሰው ክትትል ሲደረግ፣ ሳይንቲስቶች በሺዎች የሚቆጠሩ ወደፊት ሊገኙ እንደሚችሉ ይገምታሉ። በአውስትራሊያ እና በደቡብ አሜሪካ መጪው የስኩዌር ኪሎሜትር ድርድር (SKA) ቴሌስኮፖች እንዲሁም በቺሊ የሚገኘው እጅግ በጣም ትልቅ ቴሌስኮፕ (ELT) ስለ FRBs አመጣጥ እና ስለ አጽናፈ ሰማይ አወቃቀር ተጨማሪ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የ ASKAP ቡድን ጥናት በሳይንስ መጽሔት ላይ ታትሟል፣ ይህም የጎደለውን ጉዳይ እና የአጽናፈ ዓለሙን ስብጥር በመረዳት የ FRBs እምቅ አቅም አጉልቶ ያሳያል።
ምንጮች:
- የሳይንስ መጽሔት መጣጥፍ (ያልተገናኘ)
- ASKAP የምርምር ቡድን