በሰማይ ላይ ብሩህ ፍንዳታ፡ የልዕለ-ብሩህ ጋማ ሬይ ፍንዳታን ተፅእኖ ማሰስ

ባለፈው ዓመት፣ ኦክቶበር 9፣ ሳይንቲስቶች በሰማይ ላይ አንድ ያልተለመደ ክስተት ሲመለከቱ አስደናቂ ግኝት አደረጉ። የጠለቀ የጠፈር ኤክስሬይ፣ ከሩቅ ጋላክሲ የመነጨ፣ በጎርፍ የተጥለቀለቁ ታዛቢዎች፣ ጋማ ሬይ ፍንዳታ (ጂ.ቢ.ቢ.) በመባል ከሚታወቅ በሚያስደንቅ ሁኔታ ከደመቀ ክስተት ጋር የተገናኘ ይመስላል። ይህ ፍንዳታ፣ GRB 221009A ወይም በፍቅር “BOAT” ተብሎ የሚጠራው “የሁሉም ጊዜ ብሩህነት” ከቀድሞው የጂአርቢ ብሩህነት ይበልጣል እና ከትልቅ የሃድሮን ኮሊደር የበለጠ ኃይል ያለው ፎቶኖች። የዚህ ልዕለ-ብሩህ GRB ተጽእኖ አሁን በቅርብ ጊዜ በተመራማሪዎች ቡድን ይፋ ባደረገው ጥናት ተዳሷል።
ጥናቱ ከቻይና ሴይስሞ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሳተላይት መንኮራኩር (CSES) የተገኘውን መረጃ በመተንተን የሰባት ደቂቃው ፍንዳታ በምድር ከባቢ አየር ላይ ከፍተኛ “ልዩነቶችን” እንዳስከተለ ያሳያል። በተለይም እነዚህ ልዩነቶች በፕላኔታችን እና በውጫዊው ጠፈር መካከል እንደ መከላከያ ሆኖ በሚያገለግለው የላይኛው ionosphere ውስጥ ተስተውለዋል. ቀደም ሲል በ ionosphere ውስጥ የሚፈጠሩ ውጣ ውረዶች ከፀሀያችን ከሚመጡ ኃይለኛ ቅንጣቢ ክስተቶች ጋር ተያይዘው ነበር፣ ነገር ግን ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት የጀልባው ጣልቃገብነት ወደ ሁለት ቢሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ በደረሰው የኮከብ ፍንዳታ ነው።
ጀልባው በፕላኔታችን ውጫዊ ሽፋን ላይ ተጽእኖ ማሳደሩ ሳይንቲስቶችን አስገርሟል። እንደ አውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢኤስኤ) ሳይንቲስት ኤሪክ ኩልከርስ፣ የዚህ መጠን ጂአርቢ በምድር ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩ ብርቅ ነው፣ በስታቲስቲክስ መሰረት በ10,000 ዓመታት አንዴ ብቻ ይከሰታል። በህንድ ውስጥ የመብረቅ ጠቋሚዎች ገብተዋል፣ በጀርመን ያሉ መሳሪያዎች ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል፣ እና የጂአርቢ የፎቶን ፍሰት ማስረጃ በእስያ እና በአንዳንድ የአውስትራሊያ ክፍሎች ታይቷል። ከፍንዳታው በኋላ እንኳን ፣ ከኋለኛው የፀዳ ብርሃን ቀጠለ።
ጥናቱ በተጨማሪም BOAT የላይኛውን ionosphere ብቻ ሳይሆን የታችኛውን ንብርብሮችም በመነካቱ በምድር ዝቅተኛው የንብርብሮች የከባቢ አየር ionization ላይ ካለው ከፍተኛ የፀሐይ ብርሃን ጋር የሚወዳደር አሻራ ትቶ እንደነበር አጉልቶ ያሳያል። የፍንዳታው ተፅእኖ በመተንተን በምድር ታሪክ ውስጥ ስለሚከሰቱ የጅምላ መጥፋት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ቢችልም ተመራማሪዎቹ እንደ BOAT ያለ ፍንዳታ የሰው ልጅን ፍጻሜ ያመጣል ብለው አይናገሩም። ነገር ግን፣ በአቅራቢያው ያለ የጂአርቢ ስጋት መዘዝን መረዳቱ ወሳኝ መሆኑን አፅንዖት ይሰጣሉ።
በጥናቱ ላይ ትኩረት የተደረገበት አንዱ ስጋት ምድርን ከጎጂ አልትራቫዮሌት ጨረሮች የሚከላከለው የስትሮስቶስፈሪክ የኦዞን ሽፋን መሟጠጡ ነው። GRB የከባቢ አየር ionization በድንገት ቢጨምር፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ኦዞን ሊያሟጥጥ ይችላል፣ ይህም ለካንሰር፣ ለዓይን ሞራ ግርዶሽ እና በእጽዋት ህይወት ላይ የሚደርስ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል። በአሁኑ ጊዜ የኦዞን ሽፋን በአንጻራዊነት የተረጋጋ ሲሆን የኦዞን ቀዳዳ ፈውስ በመካሄድ ላይ ነው. ቢሆንም፣ ሳይንቲስቶች ወደፊት ጂአርቢዎች በፕላኔታችን ላይ ስለሚያስከትላቸው ተጽእኖ ለማወቅ ጉጉ ናቸው።
ልዕለ-ብሩህ GRBs ተጽእኖን መረዳት በጥልቅ የጠፈር ክስተቶች እና በፕላኔታችን መካከል ስላለው ውስብስብ ግንኙነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የሳይንስ ሊቃውንት የእነዚህን ከፍተኛ ፍንዳታ ውጤቶች በጥልቀት በመመርመር እውቀታቸውን ማስፋት እና ከግዙፉ የጠፈር ስፋት ለሚመጡ ስጋቶች በተሻለ ሁኔታ መዘጋጀት ይችላሉ። የ BOAT አስደናቂው የጠፈር ጉዞ የማወቅ እና የመረዳት መስኮቶችን ከፍቷል፣ ይህም የሰው ልጅን ወደ አዲስ የስነ ፈለክ ጥናት መስክ መርቷል።