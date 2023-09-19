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ጠፈርተኛ ፍራንክ ሩቢዮ ቢያውቅ ለዓመት የሚፈጀውን የአይኤስኤስ ተልእኮ ይቀንስ ነበር።

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 19, 2023
ጠፈርተኛ ፍራንክ ሩቢዮ ቢያውቅ ለዓመት የሚፈጀውን የአይኤስኤስ ተልእኮ ይቀንስ ነበር።

ለአንድ የአሜሪካ የጠፈር ተመራማሪ ረጅሙ የረዥም ጊዜ ተልእኮ ሪከርዱን የሰበረው የጠፈር ተመራማሪው ፍራንክ ሩቢዮ ተልዕኮው ከአንድ አመት በላይ እንደሚቆይ ቢያውቅ ውድቅ እንደሚደረግ ገልጿል። ከአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ናሳ ጋዜጣዊ መግለጫ በሰጠበት ወቅት ሩቢዮ የቤተሰብ ጉዳዮች ተልዕኮውን ውድቅ ለማድረግ ባደረገው ውሳኔ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ገልጿል። አስፈላጊ የሆኑ የቤተሰብ ዝግጅቶችን ማጣት ‘አመሰግናለሁ፣ ግን አላመሰግንም’ እንዲል እንደሚያደርገው ተናግሯል።

የሩቢዮ የጠፈር ተልእኮ በመጀመሪያ ለስድስት ወራት እንዲቆይ ታቅዶ ነበር ነገር ግን መርከቧ ውስጥ ሰራተኞቹን ወደ ቤት ሊያስገባው በነበረበት ቀዝቃዛ የውሃ ፍሰት ምክንያት ተራዝሟል። በሩሲያ የሚተዳደረው ሶዩዝ ኤምኤስ-22 ሩቢዮ እና አንድ ሩሲያዊ መርከበኞችን የጫነ ሲሆን በመጨረሻ ተተክቷል እና አዲሱ የሶዩዝ ተሽከርካሪ ሴፕቴምበር 21 ቀን 2022 አይኤስኤስ ላይ ቆመ።

ሩቢዮ የተልእኮው በጣም ፈታኝ ክፍል ቆይታው እንደሚራዘም ማወቁ እንደሆነ ተናግሯል። ሆኖም፣ የሚስቱ እና የልጆቹ ድጋፍ እና ፅናት ተልዕኮውን በሙሉ እንዲያልፍ ረድቶታል። ለአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ስኬት የግልም ሆነ የቤተሰብ መስዋዕትነት አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል።

በዩክሬን እየተካሄደ ባለው ጦርነት በአሜሪካ እና ሩሲያ መካከል ያለው ግንኙነት የሻከረ ቢሆንም የሁለቱ ሀገራት የጠፈር ኤጀንሲዎች ናሳ እና ሮስኮስሞስ በህዋ ምርምር ላይ ያላቸውን ትብብር ቀጥለዋል። ሩቢዮ አብረው በነበሩበት ወቅት የተፈጠረውን ልዩ ትስስር በማጉላት ለሩሲያ የበረራ ባልደረቦቹ ያለውን አድናቆት ገልጿል።

ውጥረቶች እና የኢኮኖሚ ማዕቀቦች በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን አጋርነት ላይ ተጽዕኖ ስላሳደሩ የሩስያ በ ISS ውስጥ የወደፊት ተሳትፎ በእርግጠኝነት አይታወቅም. የሮስኮስሞስ የቀድሞ ዋና ዳይሬክተር ዲሚትሪ ሮጎዚን የሩሲያን አይኤስኤስ ትብብር እንደሚያቆም ዛቻ ነበር፣ ነገር ግን በጁን 2022 ከስልጣን ተለቀቁ። ሩሲያ የአይኤስኤስ አጋር በመሆን ግዴታዋን እስከ 2024 ድረስ ለመወጣት ቁርጠኝነቷን አመልክታለች፣ ነገር ግን ልዩነቱ ወደፊት ስለሚኖራቸው ተሳትፎ አሁንም ውይይት እየተደረገ ነው።

ምንጮች:
- ፎክስ ኒውስ ዲጂታል ኦሪጅናል

By ገብርኤል Botha

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