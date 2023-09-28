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በአቶሚክ ቀጭን ሴሚኮንዳክተሮች የተገኘው አዲስ የኤክሳይቶን አይነት ኳንተም ኮምፒውቲንግን ሊያራምድ ይችላል

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 28, 2023
በአቶሚክ ቀጭን ሴሚኮንዳክተሮች የተገኘው አዲስ የኤክሳይቶን አይነት ኳንተም ኮምፒውቲንግን ሊያራምድ ይችላል

በሴሚኮንዳክተሮች ውስጥ ኤሌክትሮኖች እና ቀዳዳ ጥንድ የሆኑ ኤክሳይቶን ሴሚኮንዳክተሮች የእይታ ባህሪያትን በመቅረጽ ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። በቅርቡ፣ የሬንሴላር ፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት፣ የካሊፎርኒያ ሪቨርሳይድ ዩኒቨርሲቲ፣ እና ሌሎች በዩናይትድ ስቴትስ እና በጃፓን የሚገኙ ተቋማት ተመራማሪዎች በሞየር ሱፐርላቲስ ውስጥ የሚገኙ ኤክሳይቶንን በሚመለከት ጉልህ የሆነ ግኝቶችን አድርገዋል። እነዚህ ግኝቶች በኳንተም ኮምፒተሮች እና ሌሎች የላቁ ቴክኖሎጂዎች እድገት ላይ አንድምታ ሊኖራቸው ይችላል።

ሳይንቲስቶቹ ባደረጉት ጥናት ኳድሩፖላር ኤክሳይቶንስ በተባለ ሞይር ሱፐርላቲስ ውስጥ አዲስ የኤክሳይቶን አይነት አግኝተዋል። በአቶሚክ ቀጫጭን ሴሚኮንዳክተሮች ውስጥ የሚገኙት እነዚህ ኤክሳይቶኖች እንደ Bose-Einstein condensates ያሉ አዳዲስ የኳንተም ቁስ ዓይነቶች እንዲፈጠሩ ሊያደርጉ ይችላሉ። በ2D ቁሶች ውስጥ ያሉ ኤክሳይቶንስ ብርሃንን የመምጠጥ አቅምን ያጎለበተ እና ጠቃሚ የኳንተም ባህሪያት ስላላቸው ለኳንተም ስሌት እና ማስመሰል ጠቃሚ ያደርጋቸዋል።

ሁለት ወይም ከዚያ በላይ አቶሚክ ቀጫጭን ክሪስታሎች ከተጠማዘዘ አንግል ወይም ጥልፍልፍ አለመመጣጠን ጋር በመደራረብ የተፈጠሩት ሞይሬ ሱፐርላቲስ ኤክሳይቶኖችን ለመቆጣጠር የሚያስችል መድረክ ይሰጣሉ። በመዋቅሩ የሚፈጠረው ረዘም ያለ ጊዜ ኤግዚቶኖች በተወሰኑ ቦታዎች ላይ እንዲጠመዱ እና የነጻነት ደረጃቸውን እንዲያሰፋ ያስችላቸዋል። ተመራማሪዎቹ በሲሚሜትሪክ ባለሶስት-ንብርብር ሞይር ሱፐርላቲስ ውስጥ በኤክሳይቶኖች መካከል ያለውን መስተጋብር አጥንተዋል፣ በተለይም በመካከላቸው ያለውን ጥላቻ ይቀንሳሉ። ሁለት ዲፖላር ኤክሳይቶኖችን ከተቃራኒ ፖላራይዜሽን ጋር በማጣመር፣ በመካከላቸው አነስተኛ ጥላቻ እና አዲስ መስተጋብር የሚያሳዩ ኳድሩፖላር ኤክስክተሮችን ፈጠሩ።

እነዚህ ኳድሩፖላር ኤክስቶኖች እንደ ስኩዌር ላቲስ አዲስ የኳንተም ግዛቶችን የመመስረት አቅም አላቸው፣ ይህም በመካከላቸው ባለው ልዩ መስተጋብር ወደ ኳንተም ምዕራፍ ሽግግር ይመራል። የኳድሩፖል ኤክሳይቶኖች መገኘት ኳንተም ኮምፒውቲንግ እና ኳንተም ማስመሰልን ጨምሮ የላቀ ቴክኖሎጂዎችን ለመፈተሽ እና ለመጠቀም አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል።

ምንጮች:
- DOI: 10.1038/s41467-023-40288-9 (ተፈጥሮ ግንኙነቶች, 2023)
- DOI: 10.1038/s41467-023-40783-z (ተፈጥሮ ግንኙነቶች, 2023)

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