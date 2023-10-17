አዲስ ምርምር እፅዋት እንዴት እንደሚግባቡ እና እራሳቸውን ከነፍሳት እንደሚከላከሉ ያሳያል

በጃፓን ሳይታማ ዩኒቨርሲቲ በፕሮፌሰር ማሳሱጉ ቶዮታ የሚመራ ቡድን ያካሄደው ጥናት ተክሎች በነፍሳት ጥቃቶች ላይ የሚገናኙበትን እና የመከላከያ ምላሾችን የሚያነቃቁበትን ዘዴዎችን ፍንጭ ሰጥቷል። በተፈጥሮ ኮሙኒኬሽን ላይ የታተመው ጥናቱ በእጽዋት በነፍሳት ወይም በሜካኒካል ጉዳት በሚደርስበት ጊዜ በሚለቀቁት ተለዋዋጭ ኦርጋኒክ ውህዶች (VOCs) ሚና ላይ ያተኮረ ነው።
እፅዋቶች በነፍሳት ሲቆሰሉ ቪኦሲዎችን ወደ ከባቢ አየር ይለቃሉ፣ ይህም ለአጎራባች እፅዋት አደገኛ ምልክቶች ሆነው ያገለግላሉ። በምላሹ, እነዚህ ያልተበላሹ ተክሎች እራሳቸውን ለመከላከል የመከላከያ ዘዴዎችን ያንቀሳቅሳሉ. በእጽዋት መካከል በአየር ወለድ ግንኙነት በቪኦሲዎች መካከል ያለው ይህ ክስተት ከ 30 በላይ በሆኑ የተለያዩ የእፅዋት ዝርያዎች ላይ ተስተውሏል. ሆኖም፣ የቪኦሲ ግንዛቤ እና የመከላከያ ምላሾች መነሳሳት ላይ ያሉት ሞለኪውላዊ ዘዴዎች ግልጽ አይደሉም።
የምርምር ቡድኑ የፈጠራ መሳሪያዎችን እና የእውነተኛ ጊዜ የፍሎረሰንት ምስልን በመጠቀም አረብቢዶፕሲስ ታሊያና በተባለ የሰናፍጭ ተክል ዝርያ ውስጥ በነፍሳት በተጎዱ እፅዋት ለሚለቀቁት ቪኦሲዎች ከተጋለጡ በኋላ የፍሎረሰንስ ፍንዳታዎችን በእይታ አሳይቷል። ተመራማሪዎቹ በሴሉላር የካልሲየም ክምችት ላይ የተደረጉ ለውጦችን በመከታተል እፅዋቶች ለቪኦሲዎች እንዴት እንደሚወስዱ እና ምላሽ እንደሚሰጡ ለመመልከት ችለዋል።
ቡድኑ ሁለት የተወሰኑ ቪኦሲዎች (Z) -3-ሄክሳናል እና (ኢ) -2-ሄክሰናል፣ ሁለቱም ባለ ስድስት ካርቦን አልዲኢይድስ አረንጓዴ ቅጠል ተለዋዋጭ (GLVs) በመባል የሚታወቁት በአረቢዶፕሲስ እፅዋት ውስጥ የካልሲየም ምልክቶችን እንደሚያመጡ አረጋግጧል። እነዚህ ጂኤልቪዎች በሜካኒካል ኃይሎች ወይም በአረም ኬሚካሎች ሲጎዱ በእፅዋት የሚለቀቁ አየር ወለድ ኬሚካሎች ናቸው። ለእነዚህ ቪኦሲዎች ሲጋለጡ የአረብኛ ተክሎች ከመከላከያ ጋር የተያያዙ ጂኖችን ይቆጣጠራሉ.
በካልሲየም ምልክቶች እና በመከላከያ ምላሾች መካከል ያለውን ግንኙነት የበለጠ ለመረዳት ተመራማሪዎቹ የአረብኛ እፅዋትን በካልሲየም ቻናል አጋቾች እና በኬላንግ ኤጀንቶች ያዙ። የካልሲየም ምልክቶችን መከልከል ከመከላከያ ጋር የተያያዘ የጂን ኢንዳክሽን እንዲታገድ አድርጓል, ይህም አረብቢዶፕሲስ ጂኤልቪዎችን እንደሚገነዘብ እና የመከላከያ ምላሾችን በካልሲየም ጥገኛ በሆነ መልኩ እንደሚያንቀሳቅስ የሚያሳይ ማስረጃ ነው.
ይህ ጥናት እፅዋቶች የሚግባቡበትን እና እራሳቸውን ከነፍሳት ጥቃቶች የሚከላከሉበትን መንገዶች በተመለከተ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የእነዚህ ሞለኪውላዊ ዘዴዎች ግንዛቤ ለእጽዋት ጥበቃ እና ተባዮች አያያዝ አዳዲስ ስልቶችን ለማዘጋጀት ሊተገበር ይችላል።
ምንጮች:
– ምንጭ መጣጥፍ፡ ተፈጥሮ ኮሙኒኬሽን
- አረብኛ: በሰናፍጭ ቤተሰብ ውስጥ ትናንሽ የአበባ ተክሎች ዝርያ
- ተለዋዋጭ ኦርጋኒክ ውህዶች (VOCs)፡- በክፍል ሙቀት በቀላሉ የሚተን ጋዝ ኦርጋኒክ ንጥረ ነገሮች
- አረንጓዴ ቅጠል ተለዋዋጭ (GLVs)፡- በተበላሹ ጊዜ በእጽዋት የሚለቀቁ ቪኦሲዎች፣ ባህሪያቸው የሣር ሽታ ያላቸው