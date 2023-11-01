የጆርሙንጋንድር ዋልሃላኔሲስ ግኝት የጥንታዊ የባህር ውስጥ እንሽላሊቶችን ምስጢር ይከፍታል

በሰሜን ዳኮታ ውስጥ እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት በጥንታዊ የባህር ውስጥ እንሽላሊቶች አዝጋሚ ለውጥ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል እና ስለ ክሪቴስየስ የሰሜን አሜሪካ የጂኦሎጂ ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። በቅርብ ጊዜ የታወቀው እና ስሙ Jörmungandr walhallaensis የተባለው ይህ አዲሱ የሞሳሳር ዝርያ፣ ትልቅ ሥጋ በል የውሃ ውስጥ እንሽላሊት፣ በሁለት ታዋቂ ሞሳሳሮች መካከል እንደ መሸጋገሪያ አገናኝ ሆኖ ያገለግላል። በሰሜን ዳኮታ ዋልሃላ አቅራቢያ የተገኘው የቅሪተ አካል ቅሪተ አካላት ስለ ሞሳሰርስ የውሃ ውስጥ መላመድ እና የዘር ሐረግ አስገራሚ ዝርዝሮችን አሳይቷል።
Jörmungandr Walhallaensis፣ ግዙፍ 24 ጫማ ርዝመት ያለው፣ ከ80 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ገደማ ውቅያኖሶችን ዞረ። ይህ ዝርያ በጥንታዊ እና በላቁ ሞሳሳር መካከል ያለውን ልዩነት የሚያስተካክሉ ባህሪያትን ያሳያል። የሳይንስ ሊቃውንት የጆርሙንጋንድርን ገጽታ ከኮሞዶ ዘንዶ ከተገለባበጠው ድራጎን ጋር በማመሳሰል ልዩ ባህሪያቱን አጽንኦት ሰጥተዋል።
የመጀመሪያው ሞሳሰር የተገኘው ከሁለት መቶ ዓመታት በፊት ሲሆን ይህም “ዳይኖሰር” ከሚለው ቃል ቀደም ብሎ ነበር። ይሁን እንጂ በእነዚህ ጥንታዊ የባሕር እንሽላሊቶች ዙሪያ ያሉ በርካታ ጥያቄዎች አሁንም መልስ አላገኙም። አንድ ልዩ ትኩረት የሚስብ ገጽታ የመንሸራተቻዎች ዝግመተ ለውጥ እና ወደ ሙሉ የውሃ አኗኗር የሚደረግ ሽግግር ነው። ተመራማሪዎች ይህ ቢያንስ ሦስት ጊዜ የተከሰተ እንደሆነ ይገምታሉ። ሌላው ጥያቄ እንሽላሊቶችን እና እባቦችን ለመቆጣጠር ያላቸውን ግንኙነት ይመለከታል. በተለያዩ የሞሳሳር ቡድኖች መካከል ያለውን የዝግመተ ለውጥ ግንኙነት መፍታት ቀጣይነት ያለው እንቆቅልሽ ነው፣ እና የጆርሙንጋንድር ዋልሃላኔሲስን መለየት ለሰፋፊው ሳይንሳዊ ምስል ሌላ ጠቃሚ ቁራጭ አስተዋፅዖ ያደርጋል።
የዚህ አዲስ የሞሳሳር ዝርያ ቅሪተ አካል በ2015 በሰሜን ምስራቅ ሰሜን ዳኮታ በተደረገ ቁፋሮ ተገኝቷል። ግኝቱ ከሞላ ጎደል የተጠናቀቀ የራስ ቅል፣ መንጋጋ፣ የማኅጸን አከርካሪ እና በርካታ የአከርካሪ አጥንቶችን ያካትታል። ዝርዝር ትንተና እና የገጽታ ቅኝት ክሊዳስቴስ፣ ትንሽ እና የበለጠ ጥንታዊው ሞሳሳር እና ሞሳሳዉሩስ፣ ወደ 50 ጫማ የሚጠጋ ርዝማኔ የደረሰ እና ከታይራንኖሳዉረስ ሬክስ ጋር አብሮ የሚኖር ግዙፍ ፍጡርን የሚመስሉ ባህሪያትን ሞዛይክ ይፋ አድርጓል። ግምቶች Jörmungandr Walhallaensis 24 ጫማ አካባቢ ርዝመት ላይ መድረሱን ይጠቁማሉ። ከተንሸራታች እና ሻርክ መሰል ጅራት በተጨማሪ የራስ ቅሉ ላይ ባለው የአጥንት ሸንተረር እና በትንሹ አጠር ያለ ጅራት ከሰውነቱ ጋር ሲወዳደር ልዩ የሆነ “የተናደደ ቅንድብ” ነበረው።
የ Jörmungandr walhallaensis ግኝት ወሳኝ የዝግመተ ለውጥ ግንዛቤዎችን ያቀርባል እና እነዚህ ፍጥረታት የኖሩበትን የጂኦሎጂካል የጊዜ ገደብ እንድንረዳ ያግዛል። የሰሜን ዳኮታ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ተባባሪ ደራሲ እና ተወካይ ክሊንት ቦይድ ስለ ጂኦግራፊያዊ እና ጊዜያዊ የጊዜ መስመር ያለንን እውቀት ማስፋፋት ስለእነዚህ አስደናቂ የባህር ተሳቢ እንስሳት ያለንን ግንዛቤ እንደሚያሳድግ ያስረዳል።
በእያንዳንዱ አዲስ ግኝት፣ የሞሳሳርን የተለያዩ ቅርጾች እና ግንኙነቶች ለመረዳት ኢንች እንቀርባለን። Jörmungandr walhallaensis በዚህ ትረካ ውስጥ ልዩ ቦታ ይይዛል፣ በጥንታዊው የውቅያኖስ ጥልቀት ውስጥ የተደበቁትን ሚስጥሮች የሚከፍት እና ሳይንሳዊ የማወቅ ጉጉትን ያቀጣጥላል።
በየጥ
Jörmungandr walhallaensis ምንድን ነው?
Jörmungandr Walhallaensis በቅርብ ጊዜ የተገኘ የሞሳሳር ዝርያ ሲሆን ከ 80 ሚሊዮን አመታት በፊት በክሬታሴየስ ጊዜ ውስጥ ይኖር የነበረ ትልቅ የውሃ ውስጥ እንሽላሊት ነው። በሁለት ታዋቂ የሞሳሳር ዝርያዎች መካከል እንደ መሸጋገሪያ አገናኝ ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን ስለ ዝግመተ ለውጥ ታሪካቸው ወሳኝ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
Jörmungandr walhallaensis የት ተገኘ?
የጆርሙንጋንድር ዋልሃላየንሲስ ቅሪተ አካል ቅሪተ አካላት በሰሜን ዳኮታ ዋልሃላ አቅራቢያ ተገኝተዋል።
የ Jörmungandr walhallaensis አንዳንድ ልዩ ባህሪያት ምንድን ናቸው?
Jörmungandr walhallaensis በግምት 24 ጫማ ርዝመት ያለው እና ሁለቱንም ጥንታዊ እና የላቀ ሞሳሳር የሚያስታውሱ ባህሪያትን አሳይቷል። እነዚህም ሽክርክሪቶችን፣ ሻርክ የሚመስል ጅራት፣ የተለየ “የተናደደ ቅንድቡን” እና ከአካሉ ጋር ሲወዳደር ትንሽ አጭር ጅራት ያካትታሉ።
የ Jörmungandr Walhallaensis ግኝት ለሳይንሳዊ እውቀት እንዴት አስተዋጽኦ ያደርጋል?
ሳይንቲስቶች Jörmungandr Walhallaensisን በማጥናት ስለ ሞሳሳር ዝግመተ ለውጥ፣ መላመድ እና የዘር ሐረግ ግንዛቤዎችን ያገኛሉ። ግኝቶቹ በተለያዩ የሞሳሳር ቡድኖች መካከል ያለውን ውስብስብ ግንኙነት አንድ ላይ በማጣመር እና ስለ መጨረሻው የክሬታስየስ ሰሜን አሜሪካ የጂኦሎጂካል ታሪክ ግንዛቤያችንን ያጎላል።
ስለ mosasaurs ምን ሌሎች ጥያቄዎች ይቀራሉ?
ምንም እንኳን ጉልህ እድገት ቢኖርም ፣ ስለ ሞሳሰርስ ብዙ ጥያቄዎች መልስ አላገኘም። ተመራማሪዎች ሞሳሰርስ እንዴት ግልበጣዎችን እንደፈጠሩ እና ወደ ሙሉ የውሃ አኗኗር እንዴት እንደተሸጋገሩ አሁንም እያሰሱ ነው። እንሽላሊቶችን እና እባቦችን ለመከታተል እና በተለያዩ የሞሳሰር ዝርያዎች መካከል ያለውን ትስስር ለመረዳት የሞሳሰርስ ግንኙነትን እየመረመሩ ነው።