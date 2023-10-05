ደረቅ መሬቶችን ወደ ካርቦን-ቀረጻ ስርዓቶች መለወጥ

ተመራማሪዎች እንደ በረሃ ያሉ ደረቃማ መሬቶች ከእርሻ መሬት አጠቃቀም ጋር ሳይወዳደሩ እንደ ውጤታማ የካርቦን ቀረጻ ዘዴ መጠቀም እንደሚችሉ ይጠቁማሉ። ትሬንድስ ኢን ፕላንት ሳይንስ ላይ ባሳተመው የአስተያየት ወረቀት ላይ፣ የእጽዋት ሳይንቲስቶች ቡድን የአፈርን ጤና በማሻሻል፣ የፎቶሲንተቲክ ቅልጥፍናን በማሻሻል እና ስር ባዮማስን በመጨመር ደረቅ ምህዳሮችን ወደ ካርቦን ማጠቢያዎች ለመቀየር ሀሳብ አቅርቧል። ይህ ደግሞ ኦክሳሌት-ካርቦኔት መንገድ ተብሎ የሚጠራውን ባዮጂኦኬሚካላዊ ሂደትን ለማመቻቸት ተስማሚ የሆኑትን ተክሎች፣ የአፈር ማይክሮቦች እና የአፈር አይነት በምህንድስና አማካይነት ማሳካት ይቻላል።
የ oxalate-ካርቦኔት መንገድ ካርቦን እና ኦክስጅንን የያዙ ionዎች ኦክሳሌትስ የሚያመነጩትን ደረቅ-ተለምዶ ተክሎችን ይጠቀማል. አንዳንድ የአፈር ማይክሮቦች ኦክሳሌቶችን እንደ ካርቦን ምንጭ ይጠቀማሉ እና የካርቦኔት ሞለኪውሎችን ወደ አፈር ውስጥ ይለቃሉ. በአልካላይን እና በካልሲየም የበለጸገ አፈር ውስጥ ሲበቅል, ካርቦኔት ከካልሲየም ጋር ምላሽ በመስጠት የተረጋጋ የካልሲየም ካርቦኔት ክምችት ይፈጥራል. ይህ ሂደት ካርቦን ከከባቢ አየር ውስጥ በተሳካ ሁኔታ ያስወግዳል እና ከመሬት በታች የካርቦን ማጠቢያዎችን ይፈጥራል.
ደረቅ መሬቶችን ለካርቦን ቀረጻ መጠቀም ጥቅሙ ከእርሻ ወይም ከምግብ ማምረቻ ቦታዎች ጋር አለመወዳደር ነው። ዛፎች በተለምዶ እንደ ውጤታማ የካርቦን ቀረጻ ስርዓት ተደርገው ሲወሰዱ፣ ደን መልሶ ማልማት ለእርሻ መሬት በቀጥታ ከግብርና ጋር ይወዳደራል። በአንፃሩ ደረቃማ መሬቶች በግምት አንድ ሶስተኛውን የሚሸፍኑት እና በአሁኑ ጊዜ ጥቅም ላይ ያልዋሉ ናቸው።
በረሃ-የተላመዱ ተክሎች የውሃ እጥረት እና ከፍተኛ የሙቀት መጠንን ለመቋቋም ዘዴዎችን ፈጥረዋል. አንዳንዶቹ የተደበቁ የውኃ ምንጮችን ለመንካት ወደ አፈር ውስጥ ዘልቀው የሚገቡ ስርአቶች አሏቸው, ሌሎች ደግሞ የውሃ ብክነትን ለመቀነስ የተለያዩ የፎቶሲንተሲስ ዓይነቶችን ይጠቀማሉ. ከፍተኛ መጠን ያለው ኦክሳሌቶችን የሚያመርቱ ኦክሳሎጅኒክ ተክሎች በድርቅ ወቅት ወደ ውሃነት ሊለውጧቸው ይችላሉ. በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ ከእነዚህ ኦክሳሌቶች የሚገኘው የካርቦን የተወሰነ ክፍል እንደ የተረጋጋ የካርበን ክምችት ከመሬት በታች ይቀመጣል።
በደረቃማ መሬት ውስጥ በተፈጥሮ የሚገኘውን ባዮጂኦኬሚካላዊ ሂደት በማጉላት፣ እነዚህ ስነ-ምህዳሮች ጤናማ አፈርና እፅዋት ወዳለው የካርቦን ማጠቢያዎች ሊለወጡ ይችላሉ። ደራሲዎቹ "የመራባት ደሴቶች" በመባል የሚታወቁት እንደገና አረንጓዴ ቀለም ካላቸው አነስተኛ ኪሶች ጀምሮ ተክሎች እና ረቂቅ ተሕዋስያን የእጽዋት ምንጣፍ እንዲፈጥሩ ሐሳብ አቅርበዋል. ይህ አቀራረብ በአስር አመታት ውስጥ በሁለቱም ተክሎች እና አፈር ውስጥ የካርቦን ዝርጋታ በከፍተኛ ሁኔታ የመጨመር አቅም አለው.
ይሁን እንጂ የዚህ ዘዴ ስኬት እንደ ተክሎች እድገት መጠን ላይ የተመሰረተ ነው, ይህም በውሃ እጥረት ሁኔታዎች ውስጥ ቀርፋፋ ይሆናል. በተለያዩ ደረቃማ አገሮች የዚህ ቴክኖሎጂ ትግበራም በገንዘብና በፖለቲካዊ ድጋፍ ላይ የተመሰረተ ይሆናል።
ማጣቀሻ፡- “በደረቃማ መሬት ላይ የካርቦን ክፍፍል መፈጠርን” በሄሪበርት ሂርት፣ ሀሰን ቡክሲም፣ ማርክ ዱኩሶ፣ እና ማገድ ኤም. ሳድ፣ መስከረም 21 ቀን 2023፣ በእፅዋት ሳይንስ ውስጥ ያሉ አዝማሚያዎች። DOI: 10.1016 / j.tplants.2023.08.009.