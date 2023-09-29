ብርቅዬ ልዕለ ሰማያዊ ጨረቃ በዩኬ ውስጥ ይታያል

ብርቅዬ ልዕለ ሰማያዊ ጨረቃ በዩኬ ታየች ፣ በዚህ አመት አንድ ጊዜ ብቻ በሚሆነው ልዩ የሰማይ ክስተት ስታስማ ተመልካቾችን አስደስታለች። ከስሙ በተቃራኒ, ሰማያዊ ጨረቃ በትክክል ሰማያዊ አይደለም, ነገር ግን በተመሳሳይ የቀን መቁጠሪያ ወር ውስጥ ሁለተኛ ሙሉ ጨረቃ መከሰትን ያመለክታል. ይህ ክስተት በጣም አልፎ አልፎ ነው፣ በየሁለት ወይም ሶስት አመታት ብቻ የሚከሰት ነው፣ ምክንያቱም አብዛኞቹ ወራት ሙሉ ጨረቃ ብቻ አላቸው።
እጅግ በጣም ሰማያዊ ጨረቃ ሐሙስ እለት ከቀኑ 8፡6 ሰዓት አካባቢ እንደምትወጣ እና በሚቀጥለው ቀን ከጠዋቱ XNUMXam BST አካባቢ እንደምትወጣ ይጠበቃል። ይሁን እንጂ እሮብ ምሽት ላይ ይታይ ነበር. በጣም ጥሩው ጊዜ ጨረቃን ለመመልከት ጥሩ የአካባቢ ሁኔታዎች ለምሳሌ ዝቅተኛ ደመና ሽፋን ያለው እና በአድማስ ላይ ምንም እንቅፋት የሌለበት ሰማይ ያለ ጥሩ የአየር ሁኔታ ነው።
የዋርዊክ ዩኒቨርሲቲ የሥነ ፈለክ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ዶን ፖላኮ የጨረቃ መጠን ከፀሐይ ጋር ሊመሳሰል እንደሚችል አስረድተዋል። ይህ የሆነበት ምክንያት ጨረቃ በጣም ትንሽ ቢሆንም ወደ ምድር ቅርብ በመሆኗ ነው። ሙሉ ጨረቃ ጨረቃ ከምድር ጋር ስትቀራረብ ስለሚከሰተው የሱፐር ጨረቃ ጽንሰ-ሀሳብም ተወያይቷል። በእነዚህ አጋጣሚዎች ጨረቃ ከ10-15% ትልቅ እና 25-30% ከመደበኛ ሙሉ ጨረቃ የበለጠ ብሩህ ልትታይ ትችላለች።
በሮያል ኦብዘርቫቶሪ ግሪንዊች የስነ ፈለክ ተመራማሪ የሆኑት ዶ/ር ግሬግ ብራውን፣ ነሐሴ ሁለት ብርቅዬ ክስተቶችን ማለትም ሰማያዊ ጨረቃ እና ሱፐርሙን አንድ ላይ እንደሚያመጣ ተናግረዋል። ይሁን እንጂ የእነዚህ ክስተቶች ትርጓሜዎች ሊለያዩ ይችላሉ እና በአለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት የላቸውም. በተለምዶ ሰማያዊ ጨረቃ በአንድ የቀን መቁጠሪያ ወር ውስጥ ሁለተኛው ሙሉ ጨረቃ ተብሎ ይገለጻል ፣ ሱፐር ሙን ደግሞ ጨረቃ በምህዋሯ ወደ ምድር ቅርብ በምትሆንበት ጊዜ ነው ።
በአጠቃላይ፣ እጅግ በጣም ሰማያዊ ጨረቃ የሰማይ አድናቂዎች የሰማይ አለምን ድንቅ ነገሮች እንዲደሰቱ እና እንዲያደንቁ ልዩ ክስተት ነው።
ምንጮች:
- Ellie Ng እና Nina Massey, PA