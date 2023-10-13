አስደናቂ የፀሐይ ግርዶሽ በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የሰማይ ተመልካቾችን ያስደንቃል

በዚህ ቅዳሜና እሁድ አስደናቂ የፀሐይ ግርዶሽ በመላው አህጉር ዩናይትድ ስቴትስ ይታያል፣ ይህም ከዳር እስከ ዳር ያሉ ሰዎች ያልተለመደ የስነ ፈለክ ክስተት እንዲመለከቱ እድል ይሰጣል። ዝግጅቱ ቅዳሜ ላይ ይካሄዳል, እና በዘጠኝ ግዛቶች ውስጥ ያሉ እድለኛ የሰማይ ተመልካቾች በሰማይ ላይ ያልተለመደ "የእሳት ቀለበት" ለማየት እድሉ ይኖራቸዋል.
የኦሪገን፣ ኔቫዳ፣ ዩታ፣ ኒው ሜክሲኮ እና ቴክሳስ፣ እንዲሁም የካሊፎርኒያ፣ አይዳሆ፣ ኮሎራዶ እና አሪዞና ነዋሪዎች ጨረቃ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ፀሀይን ስትሸፍን በጨረቃ ጥላ ዙሪያ እሳታማ፣ ብርቱካንማ ቀለም ያለው ቀለበት ይለማመዳሉ። . በሌሎች ግዛቶች፣ ተመልካቾች በከፊል የፀሐይ ግርዶሽ እንዲታዩ ይደረጋሉ፣ ጨረቃ የፀሐይን ክፍል ብቻ ትሸፍናለች።
የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ ከፀሐይ ፊት ለፊት ስታልፍ እና ብርሃኗን ስትዘጋ ነው። የዛሬ ቅዳሜ ክስተት የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ነው, ይህም ማለት ጨረቃ በጥላዋ ዙሪያ የቀለበት ቅርጽ ይፈጥራል.
በጨረቃ ግርዶሽ ወቅት ሰዎች ፀሐይን በከፊል በጨረቃ ብትሸፍንም በፍፁም በቀጥታ ማየት እንደሌለባቸው ልብ ሊባል ይገባል። የፀሐይ ግርዶሾችን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመመልከት እና የዓይን ጉዳትን ለመከላከል ልዩ ግርዶሽ መነጽሮች ወይም ፒንሆል ፕሮጀክተሮች ያስፈልጋሉ።
ቅዳሜ፣ ከኦሪጎን እስከ ቴክሳስ እና በመካከለኛው እና በደቡብ አሜሪካ በ125 ማይል ስፋት ባለው መንገድ ላይ የሰማይ ተመልካቾች ሙሉውን “የእሳት ቀለበት” ውጤት ማየት ይችላሉ። ከዚህ መንገድ ውጪ በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ አብዛኛዎቹ ሰዎች ከፊል ግርዶሽ ያያሉ።
በኦሪገን ውስጥ ያለው ክስተት በከፊል ግርዶሽ በሚጀምርበት 8፡06 am PT ይጀምራል። ከፍተኛው የሽፋን ጊዜ እና "የእሳት ቀለበት" ተጽእኖ በግምት 5 ደቂቃዎች በ 9:18 am PT በዩጂን, ኦሪገን ውስጥ ይቆያል. በአናላሪቲ መንገድ ላይ ያሉ ሌሎች ቦታዎች ከፍተኛውን ሽፋን በተለያየ ጊዜ ያገኛሉ።
የዚህ ቅዳሜና እሁድ የሚካሄደው የፀሐይ ግርዶሽ ብርቅነቱ እና በአህጉሪቱ ዩኤስ በኩል ያለው መንገድ በመቆራረጡ በጉጉት ይጠበቃል ቀጣዩ ዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ የአሜሪካን ክፍል የሚያቋርጠው እስከ ሰኔ 2039 ድረስ አይጠበቅም እና በአላስካ በኩል ብቻ ነው የሚያልፈው። ቀጣዩ የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ አቋራጭ ዩኤስ ላይ መሻገር እስከ የካቲት 2046 ድረስ አይከሰትም።
ተመልካቾች ይህንን የሰለስቲያል ዝግጅት በሰላም ለመደሰት ጥንቃቄ እንዲያደርጉ እና ተገቢውን የመመልከቻ መሳሪያዎችን እንዲጠቀሙ ይመከራሉ።
ትርጓሜዎች
- የፀሐይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ ከፀሀይ ፊት ስታልፍ እና በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ ብርሃኗን ስትዘጋ የሚፈጠር የሰማይ ክስተት ነው።
- የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ የማትሸፍንበት የፀሐይ ግርዶሽ ዓይነት የቀለበት ቅርጽ ያለው ውጤት ያስከትላል።
- የአናላሪቲ መንገድ፡ የዓመታዊው የፀሐይ ግርዶሽ የሚታይበት ጠባብ መንገድ።
ምንጭ-ናሳ