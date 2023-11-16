አዲስ የተገኙት የዳይኖሰር ዝርያዎች በአቪያን ዝግመተ ለውጥ እና የእንቅልፍ ባህሪ ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል

በቅርቡ በቁፋሮ የተገኘው ጃኩሊኒከስ ያሩይ የተባለ የዳይኖሰር ዝርያ ስለ አእዋፍ ባህሪ ለውጥ እና ስለ ዳይኖሰር ማረፊያ ቦታዎች ፈታኝ የሆኑ የቀድሞ እሳቤዎችን ግንዛቤ እየሰጠ ነው። የጃኩሊኒከስ ያሩይ ቅሪተ አካል የተገኘው በሞንጎሊያ ርቆ በሚገኘው የጎቢ በረሃ ሲሆን ግኝቱ በፓሊዮንቶሎጂ ጥናት ውስጥ ትልቅ ግኝት ተብሎ ተወድሷል።
ከአብዛኞቹ የዳይኖሰር ቅሪተ አካላት በተለየ መልኩ ጃኩሊኒከስ ያሩዩ የዘመናዊውን ወፎች የእንቅልፍ ዘይቤ በሚመስል ያልተለመደ የማረፊያ ቦታ ላይ ተገኝቷል። ይህ ግኝት በፓሊዮንቶሎጂ ዘርፍ ብርቅዬ ግኝት በመሆኑ ተመራማሪዎችን ግራ አጋብቷቸዋል። ናሙናው፣ በአስደናቂ ሁኔታ በደንብ የተጠበቀ አፅም ያለው፣ አልቫሬዝሳሪድስ ተብሎ ከሚጠራው አነስተኛ የቴሮፖድ ዳይኖሰርስ ቡድን ነው።
Alvarezsaurids በዋነኛነት የሚገኙት በጎቢ በረሃ በኔሜግት ተፋሰስ ውስጥ ነው፣ነገር ግን በተለያዩ የአለም አካባቢዎች ማለትም ዩናይትድ ስቴትስ፣ካናዳ፣አርጀንቲና፣ኡዝቤኪስታን፣ቻይና እና ሞንጎሊያን ጨምሮ ተገኝተዋል። በጃፓን የሆካይዶ ዩኒቨርሲቲ የፓሊዮሎጂ ጥናትና ምርምር ቡድን አባል የሆኑት ኮህታ ኩቦ እንደሚሉት፣ አልቫሬዝሳዉሪዶች በርካታ የወፍ መሰል ባህሪያትን በማሳየት አስደናቂ የጥናት ርዕሰ ጉዳይ ያደርጋቸዋል።
Jaculinykus yaruui፣ በተለይ፣ 3 ጫማ ርዝመት ያለው እና ከ65 ፓውንድ በታች የሚመዝነው ትንሽ ዳይኖሰር ነበር። ቀላል ክብደት ያለው የራስ ቅሉ፣ ትላልቅ የአይን መሰኪያዎች እና በሚያስደንቅ ሁኔታ አጭር የፊት እግሮች ያሉት በሁለት ጣቶች ብቻ የወፍ መሰል ባህሪያትን ያመለክታሉ። የሚገርመው ነገር፣ እግሮቹ ከሌላው የሰውነት ክፍል ጋር ሲነፃፀሩ በተመጣጣኝ መልኩ ረዘም ያለ ሲሆን ይህም የላቀ የመሮጥ ችሎታዎችን ይጠቁማል።
የዚህ አዲስ የተገኘው ዳይኖሰር ጃኩሊኒኩስ ሳይንሳዊ ስም ከግሪክ አፈ ታሪክ የመጣ ትንሽ ድራጎን ወይም እባብን ሲያመለክት "ያሩዩ" ፈጣን ወይም ፈጣን ከሚለው የሞንጎሊያ ቃል ጋር ይዛመዳል። እነዚህ ስሞች የዝርያውን ልዩ ባህሪያት, እንዲሁም እምቅ ችሎታውን እና ፈጣን እንቅስቃሴን ያንፀባርቃሉ.
ይህ አስደናቂ ግኝት ስለ ዳይኖሰር ዝግመተ ለውጥ ያለንን እውቀት ከማስፋት በተጨማሪ ስለማረፊያ ባህሪያቸው ያለንን ግንዛቤም ይፈታተናል። የJaculinykus yaruui ልዩ ጥበቃ ለተመራማሪዎች በዳይኖሰርስ ውስጥ የአቪያን ዝግመተ ለውጥን ውስብስብነት ለመመርመር ያልተለመደ እድል ይሰጣል። በእያንዳንዱ አዲስ ግኝት፣ የፕላኔታችንን ጥንታዊ ነዋሪዎች እንቆቅልሽ መፈታታችንን እንቀጥላለን።
በየጥ:
ጥ፡ የJaculinykus yaruui ግኝት አስፈላጊነት ምንድነው?
Jaculinykus yaruui ስለ ዳይኖሰር ማረፊያ አቀማመጥ ቀደም ብለው የነበሩትን ሃሳቦች የሚፈታተን እና የአእዋፍ ባህሪ እድገት ላይ ብርሃን የሚፈጥር አዲስ የተገኘ የዳይኖሰር ዝርያ ነው።
ጥ፡ Jaculinykus yaruui እንዴት ተገኘ?
የጃኩሊኒከስ ያሩይ ቅሪተ አካል የተገኘው በደቡብ ሞንጎሊያ በጎቢ በረሃ ገለልተኛ ቦታ ነው።
ጥ፡ የJaculinykus yaruui አንዳንድ ልዩ ባህሪያት ምንድናቸው?
Jaculinykus yaruui እንደ ቀላል ክብደት ያለው የራስ ቅል፣ ትልቅ የአይን መሰኪያዎች፣ ሁለት ጣቶች ያሉት አጫጭር የፊት እግሮች እና የተመጣጣኝ ረጅም እግሮች ያሉ የወፍ መሰል ባህሪያት ነበሯቸው።
ጥ፡- alvarezsaurids በዋነኝነት የሚገኙት የት ነው?
Alvarezsaurids፣ ጃኩሊኒከስ ያሩይ አባል የሆነበት የዳይኖሰር ቡድን በዋነኛነት የሚገኘው በጎቢ በረሃ በነመግት ተፋሰስ ነው። ሆኖም፣ እንደ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ አርጀንቲና፣ ኡዝቤኪስታን፣ ቻይና እና ሞንጎሊያ ባሉ አካባቢዎችም ተገኝተዋል።