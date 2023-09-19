ጥናት እንደሚያሳየው ከኒያንደርታሎች የተወረሱ ጂኖች የኮቪድ-19ን ክብደት ይጨምራሉ

ከጣሊያን ማሪዮ ነግሪ የፋርማሲሎጂ ጥናት ተቋም በተመራማሪዎች የተደረገ አዲስ ጥናት እንዳመለከተው በኮቪድ-19 ከባድ ጉዳዮች ያጋጠማቸው ግለሰቦች ከኒያንደርታልስ የወረሱትን ልዩ ጂኖች የመያዝ እድላቸው ከፍተኛ ነው። ጥናቱ ያተኮረው በጣሊያን የወረርሽኙ ማዕከል በሆነችው በቤርጋሞ ግዛት ላይ ነው።
በአይሳይንስ ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ እንደሚያሳየው የሰው ልጅ ጂኖም ጉልህ የሆነ ክፍል በ COVID-19 የመያዝ አደጋ እና በተለይም በጣም በተጠቁ አካባቢዎች ውስጥ ባሉ ነዋሪዎች ላይ ከባድ ምልክቶችን ከመፍጠር ጋር የተቆራኘ ነው። ጥናቱ 1,200 ተሳታፊዎችን ያሳተፈ ሲሆን ትንታኔው እንደሚያሳየው በአንድ ክልል ውስጥ በክሮሞዞም 3 ላይ ከሚገኙት ስድስት ጂኖች ውስጥ ሦስቱ ለከባድ COVID-19 ተጋላጭነት መጨመር ጋር የተገናኙ ናቸው። እነዚህ ጂኖች CCR9 እና CXCR6 በነጭ የደም ሴሎች እንቅስቃሴ እና በኢንፌክሽን ጊዜ እብጠት ውስጥ ሚና የሚጫወቱትን እንዲሁም የመተንፈሻ አካላትን እድገትና ተግባር የሚቆጣጠረውን LZTFL1 ያካትታሉ።
ተመራማሪዎቹ ከሦስቱ መካከል የትኛው ጂን ትልቅ ሚና እንደሚጫወት ግልጽ አለመደረጉን ጠቁመዋል። በተጨማሪም፣ ጥናቱ ከከባድ በሽታ ወይም ከበሽታ ጋር የተቆራኙ 17 አዳዲስ ጂኖሚክ ክልሎችን ለይቷል።
የጥናቱ አንድ ልዩ ትኩረት የሚስብ ግኝት ከኮቪድ-19 ከባድነት ጋር ከተያያዙት ስድስት ጂኖች ውስጥ ሦስቱ ከኒያንደርታሎች በተለይም በክሮኤሺያ ከተገኘ የቪንዲጃ ጂኖም የተወረሱ መሆናቸው ነው። እነዚህ ጂኖች አንድ ጊዜ ኒያንደርታሎችን ጠብቀው ሊቆዩ ቢችሉም አሁን ግን በዘመናዊ ሰዎች ላይ ከመጠን በላይ የመከላከያ ምላሽ ያስከትላሉ, ይህም ወደ ከባድ በሽታ ያመራሉ.
ጥናቱ በተጨማሪም የኒያንደርታል ሃፕሎታይፕ ያለባቸው ግለሰቦች ይህ የዘረመል ውርስ ከሌላቸው ጋር ሲነፃፀሩ ለከባድ ኮቪድ-19 የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው እና የሜካኒካል አየር ማናፈሻ ያስፈልጋቸዋል ብሏል። የኒያንደርታል ሃፕሎቲፕ መኖሩም በአንደኛ ደረጃ ዘመዶች መካከል ከፍተኛ መጠን ያለው ከባድ ሁኔታ ጋር የተያያዘ ነው.
ይህ ጥናት የኮቪድ-19ን ክብደት ለመወሰን ጄኔቲክስ የሚጫወተውን ሚና ተጨማሪ ማስረጃ ይሰጣል። እነዚህን የጄኔቲክ ምክንያቶች መረዳቱ ለከባድ ህመም በቀላሉ ሊጋለጡ የሚችሉ ግለሰቦችን ለመለየት እና ተገቢው ጣልቃገብነት መደረጉን ለማረጋገጥ ይረዳል።
ምንጮች:
- ጥናት: iScience ጆርናል
- ጁሴፔ ሬሙዚ, የማሪዮ ኔግሪ ተቋም ዳይሬክተር
- ማሪና ኖሪስ, የማሪዮ ኔግሪ ኢንስቲትዩት የሰው ጂኖሚክስ ማእከል ኃላፊ
- በካሮሊንስካ ኢንስቲትዩት እና በማክስ ፕላንክ ኢንስቲትዩት የ 2022 ጥናት