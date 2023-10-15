ብርቅዬ አንጸባራቂ እንግዳ ጉንዳን በስኮትላንድ አዲስ አካባቢ ተገኘ

በብሪታንያ ከሚገኙት ብርቅዬ ነፍሳት አንዱ የሆነው አንጸባራቂ እንግዳ ጉንዳን በስኮትላንድ ሮያል ዴሳይድ ውስጥ አዲስ ቦታ ተገኘ። ይህ ልዩ ነፍሳት በሌሎች የአእዋፍ ዝርያዎች ጎጆ ውስጥ እንቁላሎቻቸውን ከሚጥሉ አንዳንድ የኩኩ አእዋፍ ዝርያዎች ጋር ተመሳሳይነት ያለው ባህሪ ስላለው በእንጨት ጉንዳኖች ውስጥ ብቻ ስለሚኖር የጉንዳን ዓለም ኩኩኩ በመባል ይታወቃል።
የዱር አራዊት አስጎብኝ ኦፕሬተሮች ዳን እና ራቻኤል ብራውን ከዱር ዲስከቨሪ በባልሞራል ቤተመንግስት አቅራቢያ በሚገኘው ክራቲ አስገራሚ የሆነውን ግኝት አደረጉ። በአበርዲን የሚገኘው የጄምስ ኸተን ኢንስቲትዩት ባለሙያዎች ግኝቱን አረጋግጠዋል፣ በስኮትላንድ ከሚገኙ ሌሎች አካባቢዎች ጋር ሲነፃፀሩ የተስተዋሉት አንፀባራቂ የእንግዳ ጉንዳኖች ቁጥር እጅግ ከፍተኛ መሆኑን ጠቁመዋል።
ዶ/ር ጄኒ ስቶክካን በነፍሳት ስነ-ምህዳር ተመራማሪ ሳይንቲስት ዘ ሁተን ስለ ግኝቱ ያላቸውን ደስታ ገልፀው የሚያብረቀርቁ የእንግዳ ጉንዳኖች በአለም አቀፍ ደረጃ ስጋት ላይ መሆናቸውን በመግለጽ በስኮትላንድ አዲስ የህዝብ ቁጥር ማግኘት ትልቅ ዜና ነው። ይህ ደግሞ በአካባቢው ያሉ የእንጨት ጉንዳኖች ጤናማ መሆናቸውን ይጠቁማል, ይህም እንደ የስነ-ምህዳር አስፈላጊ አካል ጥበቃን አስፈላጊነት ላይ ያተኩራል.
የክንፍ የሌላቸው ወንዶች ከጎጆአቸው ርቀው መበተን ባለመቻላቸው እና በስኮትላንድ የሚኖሩ የእንጨት ጉንዳኖች የተበታተነ ተፈጥሮ በመኖሩ ምክንያት አንጸባራቂ የእንግዳ ጉንዳን የዘር ልዩነት ዝቅተኛ ነው ተብሎ ይታሰባል። ነገር ግን፣ በቅርብ ጊዜ በ The Hutton፣ York University እና Forest Research የተደረጉ ጥናቶች ይህን እምነት ይፈታተኑታል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው የጉንዳኑ የዘረመል ልዩነት በጣም የተለያየ ሲሆን ይህም በሳይቶች ውስጥ በተሳካ ሁኔታ ተበታትኖ በአቅራቢያው ያሉ አዳዲስ መኖሪያዎችን በቅኝ ግዛት ሊይዝ እንደሚችል ያሳያል።
በ Future Woodlands ስኮትላንድ የገንዘብ ድጋፍ የተደረገው ግኝቱ ስለ አንጸባራቂ የእንግዳ ጉንዳን የህዝብ ዘረመል ብርሃን ማብራት ብቻ ሳይሆን የእንጨት ጉንዳን ጎጆዎች እንደ ጥበቃ ቦታ አስፈላጊነት ያጎላል። በዮርክ ዩኒቨርሲቲ የባህሪ ስነ-ምህዳር ተመራማሪ የሆኑት ዶ/ር ኤልቫ ሮቢንሰን የጉንዳን ከፍተኛ የዘረመል ልዩነት ቀደም ሲል ከታመነው በላይ በስኮትላንድ በብዛት እንደሚገኝ ሊያመለክት እንደሚችል ይጠቁማሉ።
ይህ በሮያል ዲሳይድ ውስጥ የሚያብረቀርቅ እንግዳ ጉንዳን ማግኘታችን ስለ እነዚህ ብርቅዬ የነፍሳት ዝርያ ያለንን እውቀት ያሰፋዋል እና ልዩ መኖሪያውን በእንጨት ጉንዳን ጎጆዎች ውስጥ የመጠበቅን አስፈላጊነት ያጎላል።
ምንጮች:
- ጄምስ ሃተን ኢንስቲትዩት
- የዱር ግኝት
- ዮርክ ዩኒቨርሲቲ
- የደን ምርምር