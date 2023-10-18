ተንሳፋፊ ጠፈርተኞች የስፔስ መራመድን ዘግይተዋል በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ ባለው ቀዝቃዛ ልቅሶ ምክንያት

በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ላይ ለሁለት ጠፈርተኞች የታቀደው የጠፈር ጉዞ ከአይ ኤስ ኤስ ውጭ ባለው ቀዝቃዛ ልቅሶ ዘግይቷል። የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ሎራል ኦሃራ እና የአውሮፓ ጠፈር ተመራማሪ አንድሪያስ ሞገንሰን የጠፈር መንኮራኩሩን ሊያደርጉት ነበር ነገርግን ፍንጣቂው ናሳ መርሃ ግብሩን እንዲቀይር አድርጎታል፣ የጠፈር መራመዱ አሁን በዚህ አመት መጨረሻ እንዲካሄድ ታቅዷል።
የኩላንት መፍሰስ የመጣው በ ISS ናኡካ ሁለገብ ላብራቶሪ ሞጁል ላይ ካለው የመጠባበቂያ ራዲያተር ነው፣ እሱም መፍሰስ ጀመረ እና በጥቅምት 6 ስራውን አቆመ። የናሳ መሐንዲሶች በአሁኑ ጊዜ ሁኔታውን እየገመገሙ ሲሆን የኩላንት መፍሰስን ለመተንተን እየሰሩ ነው። ቀዝቃዛው ለሰራተኞቹ መርዛማ ወይም አደገኛ ባይሆንም ባለሙያዎች ማንኛውንም ጥቃቅን የንጥረ ነገር ምልክቶች ወደ ውስጥ እንዳይገቡ ለመከላከል እና በጊዜ ሂደት የመሣሪያዎች መበላሸት ስለሚያስከትሉ መንገዶች እየተወያዩ ነው።
የጠፈር መራመዱ ከመዘግየቱ በተጨማሪ የኩላንት ፍንጣቂው በኦሃራ እና በናሳ የጠፈር ተመራማሪ ጃስሚን ሞግቤሊ ላይ በመጪው ሌላ የጠፈር ጉዞ ላይ ተጽእኖ አሳድሯል። ይህ የጠፈር መንገደኛ፣ በጥቅምት 30 ቀን የታቀደለት፣ በታሪክ ውስጥ አራተኛው ብቻ፣ ሁሉም ሴት የሚሳተፉበት የጠፈር ጉዞ በመሆኑ የሚታወቅ ነው።
የዘገየው የጠፈር ጉዞ ዋና አላማ ከአይኤስኤስ ውጪ ያሉ ረቂቅ ተሕዋስያንን እንደ የሙከራ አካል መሰብሰብ ነው። ኦሃራ እና ሞገንሰን ይህንን ተግባር ለማጠናቀቅ በዚህ አመት መጨረሻ ላይ Spacewalk 90 ን ያካሂዳሉ። ከዚያ በፊት ኤሌክትሮኒክስ ማርሽ በማስወገድ እና ከአይኤስኤስ ውጭ ያለውን የፀሐይ ድርድር ሃርድዌርን እንደገና በተያዘለት የጠፈር ጉዞ ወቅት በመተካት ላይ ይሳተፋሉ።
በአጠቃላይ፣ የኩላንት ልቅሶ የጊዜ ሰሌዳ መስተጓጎልን ቢያመጣም፣ የአይኤስኤስ ሰራተኞች እና የናሳ መሐንዲሶች ሁኔታውን ለመፍታት እና የጠፈር ጣቢያውን ደህንነት እና ተግባራዊነት ለማረጋገጥ በትጋት እየሰሩ ነው።
ምንጮች፡- ናሳ