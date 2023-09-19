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በተለያዩ የንብ ዝርያዎች የአበባ ዱቄት ውስጥ በርካታ ፀረ-ተባይ መድሃኒቶች ተገኝተዋል, የጥናት ትርኢቶች

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 19, 2023
በተለያዩ የንብ ዝርያዎች የአበባ ዱቄት ውስጥ በርካታ ፀረ-ተባይ መድሃኒቶች ተገኝተዋል, የጥናት ትርኢቶች

በትሪኒቲ ኮሌጅ ደብሊን እና በደብሊን ሲቲ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት ያካሄዱት አዲስ ጥናት በአየርላንድ ውስጥ የተለያዩ የንብ ዝርያዎች ለበርካታ ፀረ ተባይ መድኃኒቶች መጋለጣቸው ስጋት ፈጥሯል። ጥናቱ በአየርላንድ በሚገኙ 12 ቦታዎች በሰብል ብናኝ ውስጥ የሚገኙ ፀረ ተባይ ቅሪቶችን እንዲሁም ከማር ንቦች እና ባምብል ንቦች ከተመሳሳይ ቦታ የተሰበሰበ የአበባ ዱቄት ገምግሟል።

የጥናቱ ውጤት እንደሚያመለክተው የተለያዩ የንብ ዝርያዎች ለፀረ-ተባይ መድሃኒቶች በተለየ መንገድ ሊጋለጡ እንደሚችሉ ጠቁሞ፣ በማር ንቦች ላይ ፀረ ተባይ መድሀኒት የሚያደርሰው ምዘና በሌሎች የንብ ዝርያዎች ላይ ያለውን አደጋ በትክክል ላያሳይ ይችላል ተብሏል። ተመራማሪዎቹ የሰብል ብናኝ በፀረ-ተባይ መድሃኒቶች መበከሉን፣ የማር ንብ የአበባ ዱቄት በአብዛኛው በፀረ-ፈንገስ የተበከሉ እና ባምብል ንብ የአበባ ዱቄት በአብዛኛው በኒዮኒኮቲኖይድ ፀረ-ተባይ የተበከለ መሆኑን አረጋግጠዋል። ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ውህዶች እና አብዛኛዎቹ ፀረ-ተባዮች የተገኙት ባምብል ንብ የአበባ ዱቄት ውስጥ ነው።

እነዚህ ግኝቶች ንቦች ለብዙ ፀረ ተባይ መድኃኒቶች መጋለጥ ስጋትን ይፈጥራሉ። ጥናቱ ከዚህ ቀደም የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ውህደቱ ከእያንዳንዱ ምድብ የበለጠ መርዛማ ሊሆን ስለሚችል ፀረ-ተባይ እና ፀረ-ፈንገስ መድኃኒቶችን በማጣመር ሊያስከትል የሚችለውን መርዛማነት አጉልቶ ያሳያል።

የጥናቱ የመጀመሪያ ደራሲ ኤሌና ዚዮጋ በንብ ዝርያዎች መካከል ስላለው የመጋለጥ ልዩነት እና ኒዮኒኮቲኖይዶች ባምብል ንብ የአበባ ዱቄት ውስጥ መኖራቸውን ለናሙና በተመረጡት ማሳዎች ላይ ሳይተገበሩ መጨነቅን ገልጻለች። ይህ የሚያሳየው ኒዮኒኮቲኖይዶች በመስክ ጠርዝ ላይ እንደሚቆዩ ወይም ንቦች ከናሙና ከተመረጡት ማሳዎች ባሻገር የተበከለ የአበባ ዱቄት እንደሚሰበስቡ ያሳያል። ጥናቱ በተጨማሪም ኒዮኒኮቲኖይድ የሚለየው የዱር እፅዋት ባምብል ንብ የአበባ ዱቄት ውስጥ በመገኘቱ ጨምሯል።

የዚህ ጥናት ግኝቶች ጠቃሚ ናቸው ምክንያቱም ንቦች በአበባ ዘር ስርጭት አገልግሎት እና ጤናማ ስነ-ምህዳሮችን በመደገፍ ወሳኝ ሚና ስለሚጫወቱ ነው። በንብ ዝርያዎች መካከል ያለው የተጋላጭነት ልዩነት የማር ንቦችን ለፀረ-ተባይ መጋለጥን በማጣቀሻነት መጠቀም የተሟላ ምስል ላይሰጥ ይችላል.

የእነዚህን ግኝቶች አንድምታ ለመረዳት እና ፀረ-ተባይ መድሃኒቶች በተለያዩ የንብ ዝርያዎች ላይ የሚያስከትለውን ውጤት ለመመርመር ተጨማሪ ምርመራ ያስፈልጋል.

ምንጭ፡ የጠቅላላ አካባቢ ሳይንስ፣ DOI፡ 10.1016/j.scitotenv.2023.166214

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