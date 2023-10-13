ጸጥ ያለ ሱፐርሶኒክ አውሮፕላኖችን ለመፍጠር ያለመው የናሳ ክዌስት ሚሽን የመጀመሪያ በረራውን ወደ 2024 መራዘሙን አስታውቋል።ኤክስ-59 በመባል የሚታወቀው የተልእኮው የሙከራ አውሮፕላን በናሳ ተመራማሪዎች እና በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሎክሄድ ማርቲን ስኩንክ ስራዎች መካከል የተደረገ ትብብር ነው። ኮንትራክተር.
X-59 የኤፍ-16 ማረፊያ ማርሽ እና የኤፍ-15 የህይወት ድጋፍ ስርዓትን ጨምሮ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና ከተለያዩ አውሮፕላኖች የተውጣጡ ነባር አካላትን ያካተተ አንድ አይነት አውሮፕላን ነው። ዓላማው በተለምዶ ከእንደዚህ አይነት በረራዎች ጋር የተያያዘውን ረባሽ የሶኒክ ቡም ሳይፈጥር በከፍተኛ ፍጥነት የመብረር ችሎታን ማሳየት ነው።
በ 2023 የመጀመሪያውን በረራ ለማድረግ ተልዕኮው የመጀመሪያ እቅድ ቢያቅድም ፣ የ Quesst ቡድኑ መዘግየትን ያስፈለጉ በርካታ ቴክኒካል ተግዳሮቶች አጋጥመውታል። ቡድኑ የተለያዩ ስርዓቶችን በአውሮፕላኑ ውስጥ ለማዋሃድ እና የእነሱን ተኳሃኝነት ለማረጋገጥ ተጨማሪ ጊዜ ይፈልጋል። በተጨማሪም፣ የአውሮፕላኑን ተግባራት የመቆጣጠር ኃላፊነት ከደህንነት-ተደጋጋሚ ኮምፒውተሮች ጋር ችግሮችን ለመፍታት እየሰሩ ነው።
ጸጥ ያለ ሱፐርሶኒክ አውሮፕላን መፍጠር ከፍተኛ የቴክኖሎጂ እና የምህንድስና መሰናክሎችን ይፈጥራል። የ Quesst ተልዕኮ እነዚህን ተግዳሮቶች ለመቅረፍ እና የንግድ የአየር ጉዞን የሚያሻሽል አዲስ አውሮፕላኖችን ለማዳበር ያለመ ነው። የ X-59 የተሳካ በረራ የድምፅ ማገጃውን ከመስበር ጋር የተያያዘውን ድምጽ በመቀነስ ለወደፊት ሱፐርሶኒክ ጉዞ መንገድ ይከፍታል።
ምንም እንኳን መዘግየቱ ቢኖርም ናሳ ለ Quesst ተልዕኮ እና ለላቀ ቴክኖሎጂ እድገት ቁርጠኛ መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል። ቡድኑ እነዚህን ቴክኒካል መሰናክሎች በማለፍ በ2024 የመጀመሪያ በረራ ስኬታማ እና ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን ትጋት የተሞላበት ስራውን ቀጥሏል።
ትርጓሜዎች
- ሱፐርሶኒክ፡ ከድምፅ የሚበልጥ ፍጥነትን ማዛመድ ወይም ማመላከት።
– Sonic boom፡ በሱፐርሶኒክ ፍጥነት በሚበር አውሮፕላን በተፈጠረው አስደንጋጭ ሞገድ በመሬት ደረጃ የሚፈጠረው ድምፅ።
ምንጮች:
- ናሳ / Lockheed ማርቲን