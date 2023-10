በቀድሞው ዩኒቨርስ ውስጥ የጠፉ ጋላክሲዎች

By

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) በመጠቀም በጥንት ጽንፈ ዓለም ውስጥ ግዙፍና ንቁ ጋላክሲዎች መገኘታቸው አስገርሟቸዋል። ይሁን እንጂ JWST ምንም አይነት ንቁ ኮከብ ሳይፈጠር በሚያስደንቅ ሁኔታ ጸጥ ያሉ በርካታ ጋላክሲዎችን አግኝቷል። ይህ ጋላክሲዎች እንዴት "ሊገደሉ" ወይም የኮከብ አወቃቀራቸው ቀደም ብሎ እንዴት እንደሚዘጋ ጥያቄ አስነስቷል.

ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በአቅራቢያው ባለው ኮስሞስ ውስጥ ያሉ ጋላክሲዎች የኮከቦች አፈጣጠራቸው ሊጠፋ ይችላል, ነገር ግን ይህንን መንስኤ ስለሚያደርጉት ዘዴዎች ገና ብዙ የሚማሩት ነገር አለ. አንዳንድ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች አክቲቭ ጋላክቲክ ኒዩክሊይ (AGN) እና ሱፐርኖቫዎች የኢንተርስቴላር መካከለኛውን ክፍል ለማሞቅ እና የኮከብ መፈጠርን ለመከላከል ሃላፊነት ሊወስዱ እንደሚችሉ ጠቁመዋል። ነገር ግን፣ በ arXiv Preprint አገልጋይ ላይ የታተመ የቅርብ ጊዜ ጥናት ሱፐርኖቫ ብቻውን ጋላክሲዎች በመጀመሪያዎቹ ዩኒቨርስ ውስጥ ጸጥ እንዲሉ ሊያደርግ እንደሚችል ይመረምራል።

ተመራማሪዎቹ ሱፐርኖቫዎች ምን ያህል ሃይል ወደ ጋላክሲዎች ሊወጉ እንደሚችሉ ለመመርመር ሞዴል ገነቡ እና በJWST ከተገኙት ሁለት የተጠፉ ጋላክሲዎች ምልከታ ጋር አወዳድረውታል። ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት ሱፐርኖቫዎች በትናንሽ ጋላክሲዎች ውስጥ የኮከብ መፈጠርን ለማስቆም የበለጠ ውጤታማ ይሆናሉ። ነገር ግን፣ የተጠኑት ሁለቱ ጋላክሲዎች በበቂ ሁኔታ ግዙፍ ከመሆናቸው የተነሳ የማቀዝቀዝ ዘዴዎች ከማሞቂያው ሱፐርኖቫ (Supernovae) የሚበልጡ ናቸው፣ ይህም ሱፐርኖቫዎች የችግራቸው ዋና መንስኤ ሊሆኑ እንደማይችሉ ያሳያል።

ሌላው በጸሐፊዎቹ የተጠቆመው ዘዴ ከኮከብ አፈጣጠር ፍንዳታ የሚመጣው የጨረር ግፊት ነው። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት እነዚህ ጋላክሲዎች ከመጥፋታቸው በፊት ኃይለኛ የከዋክብት ፍንዳታ ጊዜ እንደነበራቸው ያሳያሉ። ከዚህ ፍንዳታ የሚመጣው ጨረር በተለይም በሞቃታማ ወጣት ኮከቦች ጋዙን ሊያሞቅ እና ተጨማሪ የኮከብ መፈጠርን ሊገታ ይችላል። ይሁን እንጂ ሌላ ጥናት በዚህ ዘዴ ውጤታማነት ላይ ጥርጣሬን አስነስቷል, ምክንያቱም በአንደኛው የጠፉት ጋላክሲዎች ውስጥ የሚፈነዳበት ጊዜ በአምሳያው ከሚጠበቀው ጋር የማይጣጣም ነው.

በጥንታዊው አጽናፈ ሰማይ ውስጥ ከጋላክሲ መጥፋት በስተጀርባ ያሉትን ሂደቶች ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። ሳይንቲስቶች የጠፉ ጋላክሲዎችን ምሳሌዎችን በማጥናት ከተለያዩ የመጥፋት ሞዴሎች ጋር በማነፃፀር በጨዋታው ውስጥ ስላሉት ዋና ዘዴዎች ግንዛቤ ማግኘት ይችላሉ።

ምንጮች:

– Viola Gelli et al፣ ሱፐርኖቫ በከፍተኛ-z ጋላክሲዎች ውስጥ የኮከብ አፈጣጠርን ማጥፋት ይችላል?፣ arXiv (2023)

– ቲቦር ዶም እና ሌሎች፣ ሚኒ-Quenching of High-Redshift Galaxies by Bursty Star Formation፣ arXiv (2023)

ጆርናል: arXiv

ምንጭ-አጽናፈ ዓለም ዛሬ