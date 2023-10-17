የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በ Exoplanet ከባቢ አየር ውስጥ ያሉ ጥቃቅን የኳርትዝ ክሪስታሎችን አግኝተዋል WASP-17b

የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕን የሚጠቀሙ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች አስደናቂ የሆነ ግኝት አግኝተዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ በኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር ውስጥ ሲሊካ የያዙ ጥቃቅን የኳርትዝ ክሪስታሎች አግኝተዋል። WASP-17b በመባል የሚታወቀው ኤክሶፕላኔት ከመሬት 1,300 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የሚገኝ ግዙፍ ጋዝ ነው።
ከዚህ ቀደም ከሀብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የተገኙ ምልከታዎች በWASP-17b ከባቢ አየር ውስጥ ኤሮሶል ወይም ጥቃቅን ቅንጣቶች መኖራቸውን ያመለክታሉ። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎቹ እነዚህ ኤሮሶሎች ከኳርትዝ የተሠሩ ናቸው ብለው አልጠበቁም. የኳርትዝ ዋና አካል የሆነው ሲሊካ በምድር ላይ የሚገኝ የተለመደ ማዕድን ሲሆን መስታወት ለማምረት ያገለግላል።
ግኝቱ የተደረገው በዌብ ቴሌስኮፕ ላይ ያለውን ሚድ ኢንፍራሬድ መሳሪያ በመጠቀም ነው። ተመራማሪዎቹ ከኳርትዝ ይልቅ ማግኒዥየም ሲሊኬትስ ለማግኘት ሲጠባበቁ በግኝቱ በጣም ተደስተዋል። ማግኒዥየም ሲሊከቶች ቀደም ሲል በ exoplanet ከባቢ አየር ውስጥ ተገኝተዋል ፣ ግን ኳርትዝ አዲስ ግኝት ነው።
የኳርትዝ በWASP-17b ከባቢ አየር ውስጥ መኖሩ ሳይንቲስቶች ከራሳችን የተለየ ፕላኔታዊ አካባቢዎችን የሚፈጥሩትን ቁሳቁሶች በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱ ይረዳቸዋል። የኳርትዝ ናኖፓርተሎች በተገኙበት በፕላኔቷ ላይ ያሉት ከፍተኛ ከፍታ ያላቸው ደመናዎች በአስቸጋሪ ሁኔታዎች የተፈጠሩ ናቸው። ወደ 2,700 ዲግሪ ፋራናይት በሚደርስ የሙቀት መጠን እና ከምድር ገጽ ላይ አንድ ሺህ በሚሆነው ጫና ፣ ጠጣር ክሪስታሎች መጀመሪያ ፈሳሽ ደረጃን ሳያደርጉ በቀጥታ ከጋዝ ሊፈጠሩ ይችላሉ።
WASP-17b በኮከቡ ላይ በደንብ ተቆልፏል፣ ይህ ማለት አንድ ጎን ሁል ጊዜ ከኮከቡ ጋር ፊት ለፊት ይጋፈጣል፣ የሚያቃጥል የሙቀት መጠን ያጋጥመዋል፣ ሌላኛው ወገን ደግሞ ቀዝቃዛ ሆኖ ይቆያል። ተመራማሪዎቹ የኳርትዝ ቅንጣቶች በኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር ውስጥ እንደሚሽከረከሩ እና በከፍተኛ ፍጥነት በነፋስ እንደሚሽከረከሩ ይገምታሉ።
በWASP-17b ከባቢ አየር ውስጥ የኳርትዝ ክሪስታሎች መገኘት እንደ እሱ ያሉ የሙቅ ጋዝ ግዙፍ አካላት ስብጥር ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ሳይንቲስቶች በኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር ውስጥ ያሉትን የተለያዩ ቁሳቁሶችን በመረዳት ስለ አጠቃላይ ስብስባቸው እና አካባቢያቸውን እንዴት እንደሚቀርጹ ሰፋ ያለ ግንዛቤ ማግኘት ይችላሉ።
የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ሚስጥራዊነት ያለው ማወቂያ ስለ ኤክሶፕላኔቶች እና ስለ ከባቢ አየር ሁኔታ ግንዛቤያችን ላይ ለውጥ እያመጣ ነው። ስለ ኤክሶፕላኔቶች አዳዲስ ዝርዝሮችን በመግለጥ፣ ተመራማሪዎች ስለ አጽናፈ ሰማይ እና ከራሳችን ስርአተ ፀሐይ በላይ ስላሉት የተለያዩ አካባቢዎች ያለንን ግንዛቤ ማሳደግ ይችላሉ።
ምንጮች:
- [የአስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች](https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac04c3)
- ሲ.ኤን.ኤን.