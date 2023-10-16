እ.ኤ.አ. በ2023 በኬሚስትሪ የኖቤል ሽልማት፡ ኦፕቲክስን እና ናኖቴክኖሎጂን ከኳንተም ነጥብ ጋር አብዮት መፍጠር

የሮያል የስዊድን የሳይንስ አካዳሚ የ2023 የኖቤል ሽልማትን በኬሚስትሪ ለሞንግጂ ጂ ባዌንዲ፣ ሉዊስ ኢ.ብሩስ እና አሌክሲ አይ ኤኪሞቭ በናኖቴክኖሎጂ ላይ ላደረጉት ከፍተኛ ምርምር ሰጥቷቸዋል። የሶስትዮዎቹ አስተዋፅዖ የኳንተም ዶት ቴክኖሎጂ እንዲዳብር አድርጓል፣ይህም የኦፕቲክስ መስክ ላይ ለውጥ ያመጣ እና የማሳያ ቴክኖሎጂን እድገት መንገድ ከፍቷል።
በምርምራቸው ዋና ክፍል ውስጥ ለኤሌክትሮን በሴሚኮንዳክተር ማቴሪያል ውስጥ ወደ ኮንዳክሽን ባንድ ለማንቀሳቀስ የሚያስፈልገውን ኃይል የሚወክል የባንድጋፕ ጽንሰ-ሐሳብ ነው. የ nanoparticles መጠንን በመቀነስ, የእነዚህ ቁሳቁሶች ማሰሪያ ልዩነት ይለወጣል, ይህም ወደ ብርሃን የሚፈነጥቀው የብርሃን ቀለም ይቀየራል. ትላልቆቹ ናኖፓርቲሌሎች ትንሽ የመተጣጠሚያ ክፍተት አሏቸው፣ በዚህም ምክንያት የቀይ ብርሃን ልቀትን ያስከትላሉ፣ ትናንሾቹ ናኖፓርቲሌሎች ደግሞ ትልቅ ባንድጋፕ አላቸው፣ ሰማያዊ ብርሃንን ያመነጫሉ።
የ nanoparticle መጠን በቀለም ላይ ያለው ተጽእኖ ለብዙ መቶ ዘመናት ታይቷል, መስታወት ሰሪዎች በምርት ወቅት አንዳንድ ሁኔታዎች ተመሳሳይ ንጥረ ነገሮችን ቢጠቀሙም የመስታወት ቀለም እንዴት እንደሚቀይሩ ያስተውላሉ. እ.ኤ.አ. በ 1981 አሌክሲ ኤኪሞቭ የኳንተም ሜካኒክስ በቀለም ላይ የሚያስከትለውን ውጤት እያስተዋለ መሆኑን በመገንዘብ በመስታወት ምርት ላይ ብሩህ ሙከራዎችን አድርጓል። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ እ.ኤ.አ. በ1983፣ ሉዊስ ብራስ በላብ አግዳሚ ወንበር ላይ የቀረውን የመፍትሄው የእይታ ባህሪያት ላይ ለውጦችን በመመልከት የኳንተም ነጥብ ተፅእኖዎችን ለብቻው አገኘ።
ነገር ግን፣ እውነተኛው ግኝት የመጣው Moungi Bawendi የኳንተም ነጥቦችን መጠን በትክክል ለመቆጣጠር የሚያስችል ዘዴ በማግኘቱ ነው። ሟሟን በጥንቃቄ በማሞቅ ባዌንዲ የኳንተም ነጥቦችን በከፍተኛ ትክክለኛነት ማብቀል ችሏል። ይህ ግኝት መሐንዲሶች የተለያዩ የኳንተም ውጤቶችን እንዲያገኙ አስችሏል እና በኦፕቲክስ እና በማሳያ ቴክኖሎጂ መስክ አዳዲስ እድሎችን ከፍቷል።
ዛሬ፣ ኳንተም ነጠብጣቦች በማሳያ ቴክኖሎጂ ውስጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ ጥቅም ላይ እየዋሉ ነው፣ ይህም ትናንሽ እና ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ማሳያዎችን መፍጠር ያስችላል። ለተጨማሪ እውነታ (AR) እና የሰው-ኮምፒውተር መስተጋብር (ኤች.ሲ.አይ.) የማይክሮ ማሳያዎች በስፋት እየተስፋፉ ሲሄዱ፣ ኳንተም ነጠብጣቦች የላቀ ተግባርን እና አፈጻጸምን ለማምጣት ወሳኝ ሚና እየተጫወቱ ነው።
በባዌንዲ፣ ብሩስ እና ኤኪሞቭ የተደረገው ጥናት ስለ ኦፕቲክስ እና ናኖቴክኖሎጂ ያለንን ግንዛቤ ለውጦታል። በአቅኚነት ስራቸው፣ ናኖፓርቲሎችን በኳንተም ደረጃ ለመቆጣጠር፣ አዳዲስ ፈጠራዎችን እና የመብራት እና የማሳያ ኢንዱስትሪዎችን ለመምራት የሚያስችል እውቀትና መሳሪያ ለኢንጂነሮች አቅርበዋል።
ምንጮች:
- የሮያል የስዊድን የሳይንስ አካዳሚ
- ድንበሮች በእቃዎች ውስጥ