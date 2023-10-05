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ራስን መፈወስ የኤሌክትሮኒካዊ ቆዳን ማዳበር

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 5, 2023
ራስን መፈወስ የኤሌክትሮኒካዊ ቆዳን ማዳበር

በስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ የኬሚካል ኢንጂነሪንግ ፕሮፌሰር የሆኑት ዜናን ባኦ እና የምርምር ቡድኖቻቸው በኤሌክትሮኒካዊ ቆዳዎች ራስን መፈወስ ላይ ትልቅ እድገት አሳይተዋል ። ይህ ኢ-ቆዳ የሰውን ቆዳ በመልክ እና በሸካራነት የሚመስለው ለስላሳ፣ ቀጭን እና ተለዋዋጭ የተቀናጁ ሰርኮችን በመጠቀም ግፊትን እና የሙቀት መጠኑን ወደ ዝቅተኛ የቮልቴጅ ኤሌክትሪክ ሲግናሎች በመቀየር አንጎል ሊረዳው ይችላል።

በመጀመሪያ ለፕሮስቴትስ ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውል ታስቦ የተሰራው ባኦ ኢ-ቆዳ አሁን በተለያዩ ዘርፎች እንደ ትክክለኛ ጤና፣ ሮቦቲክስ፣ የፍጆታ ምርቶች እና የህክምና መሳሪያዎች ላይ በመተግበር ላይ ይገኛል። ባለፉት 19 ዓመታት የባኦ ግሩፕ ኤሌክትሮኒክስ ቆዳ እጅን ከመያዝ፣ የደም ግፊትን፣ የነርቭ ኬሚካሎችን እና የአዕምሮ ሞገዶችን ከመረዳት ወደ ራስን መፈወስ እና ባዮግራድዳልድ ሆኗል።

በቅርብ ጊዜ በሳይንስ ለህትመት የበቃው እመርታ የመጣው በአንድ በባኦ ንግግሮች ወቅት አንድ ታዳሚ ባቀረበው ጥያቄ ነው። ይህ ጥያቄ የማወቅ ጉጉትን ቀስቅሷል እና በርካታ የኤሌክትሮኒክስ ቆዳዎችን ከመጠገን ጋር የተያያዙ አዳዲስ ክስተቶች እንዲገኙ አድርጓል. ባኦ እና ቡድኗ እነዚህ ንብርብሮች እራሳቸውን እንዲያውቁ እና ከትክክለኛዎቹ ተጓዳኝዎች ጋር እንዲፈውሱ የሚያስችል የሞለኪውላዊ ንድፍ መርሆዎችን አዘጋጅተዋል, ይህም በእጅ ማስተካከልን ያስወግዳል.

እንደ የደም ግፊት፣ የልብ ምት እና የአተነፋፈስ መጠን ያሉ መሰረታዊ የሰው ልጅ ፊዚዮሎጂ መለኪያዎችን ለመለካት ፕሮቶታይፕ ቀድሞውንም ሲኖር፣ እንደ ላብ ያሉ ኬሚካሎችን መለየት ያሉ የበለጠ የላቀ ግንዛቤ በአሁኑ ጊዜ እየተሞከረ ነው። ሊተከል የሚችል የኤሌክትሮኒካዊ ቆዳ ለገበያ ማቅረቡ ግን ለባዮኬሚካላዊነት በሚያስፈልገው ሰፊ ማረጋገጫ ምክንያት አሁንም ዓመታት አልፈዋል።

የባኦ ኢ-ቆዳ አንድ ልዩ ገጽታ ባዮዲዳዳዴድ ቁሳቁሶችን መጠቀም ነው. ቡድኑ በሰው ልጅ ቆዳ ባዮዲግራድነት በመነሳሳት ቁሳቁሶቹን አነስተኛ የአካባቢ ተፅእኖ እንዲኖራቸው እና እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውሉ አድርጓል። ለተተከሉ መሳሪያዎች አላማው ከተጠቀሙበት በኋላ መላ መሳሪያው እንዲቀንስ እና ተጨማሪ ቀዶ ጥገናዎችን አላስፈላጊ ያደርገዋል. ነገር ግን በተበላሹ ምርቶች ውስጥ ሁለቱንም ከፍተኛ አፈፃፀም እና ባዮኬሚካላዊነትን ማሳካት ትልቅ ፈተና ነው።

ባኦ በምርምርዋ ውስጥ በፈጠራ ላይ ያተኩራል። ለትላልቅ የምርምር ግቦች ቁርጠኛ ሆና ሳለ፣ ተማሪዎቿ አደገኛ ወይም ያልተለመዱ ቢመስሉም አዳዲስ ሀሳቦችን እንዲያስሱ ታበረታታለች። የተለያየ ዳራ ባላቸው ግለሰቦች መካከል ያለው ትብብር ፈጠራን እና የተለያዩ አመለካከቶችን ለማዳበር አጽንዖት ተሰጥቶበታል።

ወረርሽኙ በተከሰተበት ወቅት የኬሚካል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ሊቀመንበር እንደመሆኖ፣ የባኦ አመራር ተሻሽሏል። ከተለያዩ የዲፓርትመንት እና የዩኒቨርሲቲው ክፍሎች የሚወጡትን ድምፆች ማዳመጥ የአመራር አካሏን በመቅረጽ እንድትስማማ እና በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንድትወስድ አስችሏታል።

ራስን በሚፈውስ የኤሌክትሮኒካዊ ቆዳ ላይ ቀጣይ እድገቶች፣ እንደ መድሃኒት፣ ሮቦቲክስ እና የሸማች ኤሌክትሮኒክስ ባሉ መስኮች መጪው ጊዜ ትልቅ አቅም አለው። የባኦ ስራ ከሰው አካል ጋር ያለችግር የሚዋሃድ ለአዲሱ የኤሌክትሮኒክስ ትውልድ መንገድ እየጠረገ ነው።

ምንጮች:
- በዜናን ባኦ የተመራ ጥናት በሳይንስ ታትሟል (ግንቦት 2023)
በስታንፎርድ ዴይሊ (TSD) ውስጥ ከዜናን ባኦ ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ

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