ሩሲያ አዲስ የምህዋር ጣቢያ ለመገንባት ባቀደችው የወደፊቷ የጠፈር ምርምር ትልቅ ትልቅ ስራ ልትጀምር ነው። ፕረዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን የመጀመርያው የህንጻ ግንባታ ፕሮጀክት እ.ኤ.አ. በ2027 ወደ ስራ እንደሚገባ አስታውቀዋል።
ይህ አዲስ የምህዋር ጣቢያ ከዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) በኋላ የሩሲያ የጠፈር ምርምር ጥረቶች ተፈጥሯዊ እድገት ተደርጎ ይታያል። ሞስኮ በ ISS ውስጥ ተሳትፎዋን እስከ 2028 ድረስ ብታራዝም፣ ፑቲን አዲሱ ጣቢያ ለሰው ሰራሽ ህዋ በረራ ወደፊት ወሳኝ መሆኑን አፅንዖት ሰጥተዋል። እሱ ያረጀውን አይኤስኤስ ለመተካት ብቻ ሳይሆን የላቀ የሳይንስ እና የቴክኖሎጂ ግኝቶችን በማካተት የወደፊቱን ተግዳሮቶች በተሳካ ሁኔታ መወጣት እንደሚችል ያረጋግጣል።
ዩሪ ቦሪሶቭ, የሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ ኃላፊ, ሮስኮስሞስ, የፑቲንን ራዕይ ሙሉ በሙሉ አጽድቀዋል, የሀገሪቱን አቅም በሰዎች በጠፈር በረራ ላይ ማቆየት አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል. አይኤስኤስ የህይወት ዘመኑን ወደ ማብቂያው እየተቃረበ መሆኑን ገልጿል ይህም ማለት ሩሲያ በአዲሱ የምሕዋር ጣቢያ ላይ በፍጥነት ሥራ መጀመር አለባት። ይህን አለማድረግ በሩስያ የጠፈር አቅም ላይ ከፍተኛ ክፍተትን ሊያስከትል ይችላል።
በነሀሴ ወር የሉና-25 የዕደ-ጥበባት መከስከስ ቢያርፍም፣ ፑቲን የሩሲያን የጨረቃ ፕሮግራም ለማስቀጠል ያላቸውን ቁርጠኝነት ገልጿል። የተከሰቱትን ቴክኒካል ጉድለቶች አምነው ለወደፊት ህዋ ፍለጋ ለሚደረጉ ጥረቶች ጠቃሚ ትምህርቶች መሆናቸውን ገልጿል። ቦሪሶቭ የሚቀጥለው የጨረቃ መውጣት ቀደም ሲል ከታቀደው 2026 ይልቅ ወደ 2027 ሊፋጠን እንደሚችል ጠቁሟል።
የአዲሱ ምህዋር ጣቢያ ግንባታ እና ስኬታማ ስራ የሩሲያን ህዋ ላይ ከማሳደግ ባለፈ ለአለም አቀፍ የጠፈር ምርምር ጥረቶች አስተዋፅኦ ያደርጋል። በላቀ የቴክኖሎጂ መሠረተ ልማት እና ወደፊት-አስተሳሰብ አቀራረብ ሩሲያ የሰው ሰራሽ ህዋ በረራ የወደፊት እጣ ፈንታን በመቅረጽ ረገድ ትልቅ ሚና ለመጫወት ተዘጋጅታለች።
በየጥ
አዲሱ የምሕዋር ጣቢያ ምንድን ነው?
አዲሱ የምሕዋር ጣቢያ ያረጀውን ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የሚተካ ቆራጭ የጠፈር ጣቢያ ለመፍጠር የሩስያ ታላቅ ፕሮጀክት ነው።
የአዲሱ ምህዋር ጣቢያ የመጀመሪያ ክፍል መቼ ነው የሚሰራው?
እንደ ፕሬዚደንት ፑቲን ገለጻ የመጀመሪያው ክፍል በ2027 ወደ ስራ ይገባል ተብሎ ይጠበቃል።
አዲሱ የምሕዋር ጣቢያ ለምን አስፈለገ?
አዲሱ የምህዋር ጣቢያ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም የአይኤስኤስ ሀብቶች እያለቀባቸው ነው። አይኤስኤስን ብቻ ሳይሆን የላቀ የሳይንስ እና የቴክኖሎጂ ግኝቶችን ለወደፊት የጠፈር ፍለጋን ያካትታል።
አዲሱ የምሕዋር ጣቢያ በሩሲያ የጠፈር ፕሮግራም ላይ ምን ተጽእኖ ይኖረዋል?
አዲሱ የምህዋር ጣቢያ ሩሲያ በሰው ሰራሽ ህዋ በረራ ላይ አቅሟን እንድትጠብቅ እና በህዋ መርሃ ግብሯ ላይ ምንም አይነት ክፍተቶች እንዳይኖሩ ያደርጋል።
ሩሲያ በቅርብ ጊዜ መሰናክሎች ቢኖሩትም የጨረቃ መርሃ ግብሯን ትቀጥላለች?
አዎን, ፕሬዚዳንት ፑቲን ሩሲያ በጨረቃ ፕሮግራሟ ላይ ያላትን ቁርጠኝነት አረጋግጠዋል, ስህተቶች በጠፈር ምርምር ውስጥ የመማር ሂደት አካል ናቸው.