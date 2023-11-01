የ Chicxulub ክስተት፡ በዳይኖሰርስ ላይ የአቧራ ተጽእኖን ይፋ ማድረግ

ከ66 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በሜክሲኮ የባህር ዳርቻ በቺክሱሉብ አስትሮይድ በተከሰተው አደጋ ምክንያት የዳይኖሰር መጥፋት ምክንያት ሳይንቲስቶችን ግራ ሲያጋባ ቆይቷል። ሆኖም፣ በኔቸር ጂኦሳይንስ የታተመው በቅርቡ የተደረገ ጥናት እነዚህ ኃያላን ፍጥረታት ከዚህ አውዳሚ ክስተት በኋላ ለምን ያለጊዜው ህይወታቸውን እንዳገኙ አዲስ እይታን ይሰጣል።
ቀደም ሲል የተደረገው ጥናት በከባቢ አየር ውስጥ ባለው የሰልፈር ክምችት ሚና ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም በምድር ላይ ለሚኖሩ ህይወት ምቹ ሁኔታዎችን ይፈጥራል. በፕላኔታችን ላይ ተጽዕኖ ያሳደረው ትልቁ የስነ ፈለክ አካል የሆነው የቺክሱሉብ አስትሮይድ በሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ ላይ 112 ማይል ስፋት ያለው ትልቅ የተፅዕኖ ጉድጓድ ጥሎ ወጥቷል። ይህ ግጭት ከ30 እስከ 500 ጊጋ ቶን መካከል ያለው ከፍተኛ መጠን ያለው ሰልፈር ወደ ከባቢ አየር ለቀቀ። ሰልፈር ከሌሎች ጋዞች ጋር ተዳምሮ ሰልፌት ኤሮሶል (sulfate aerosols) በመፍጠር የፀሀይ ብርሀንን የሚገታ ጥቅጥቅ ያለ የጋዝ መጋረጃ በመፈጠሩ የአለም ሙቀት ከ3.6 እስከ 14.4 ዲግሪ ፋራናይት እንዲቀንስ አድርጓል።
የሙቀት መጠኑ መቀነስ እንደ ዳይኖሰርስ ላሉ ቀዝቃዛ ደም ያላቸው ተሳቢ እንስሳት ገዳይ ቢሆንም፣ የተፈጥሮ ጂኦሳይንስ ጥናት ከመጥፋታቸው በስተጀርባ ያለውን አማራጭ ዘዴ ይጠቁማል። የቤልጂየም ተመራማሪ ቡድን በተፅዕኖው ቦታ ላይ ከተፈጨ ድንጋይ የተፈጠሩ ጥቃቅን የአቧራ ቅንጣቶች ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል. ይህ አቧራ ወደ ከባቢ አየር ከፍ ብሎ ተወስዶ በምድር ገጽ ላይ ረዘም ያለ የጨለማ ጊዜ በመፍጠር ለሁለት ዓመታት ያህል ይቆያል።
የፀሐይ ብርሃን አለመኖር ፎቶሲንተሲስን አቁሟል, ለእጽዋት ህይወት ወሳኝ ሂደት, ይህም ለሁሉም የእጽዋት ህይወት ፈጣን አደጋን ያስከትላል. ዘላቂ የሆነ የምግብ ምንጭ ከሌለ ተክል የሚበሉ እንስሳት እና አዳኞቻቸው የማይቀር አደጋ ተጋርጦባቸዋል። በፎቶሲንተሲስ መቋረጥ የተቀሰቀሰው የምግብ ድር መውደቅ በመጨረሻ ዳይኖሶሮችን እና ሌሎች ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ዝርያዎች መጥፋት አስከትሏል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
የዳይኖሰሮች መጥፋት ምክንያት የሆነው ምንድን ነው?
የዳይኖሰሮች መጥፋት በዋነኛነት የተከሰተው በሜክሲኮ የባህር ዳርቻ በቺክሱሉብ አስትሮይድ አደጋ ምክንያት ሲሆን ይህም ከፍተኛ የሆነ የሰልፈር ክምችት እና በከባቢ አየር ውስጥ አቧራ መኖሩን ጨምሮ የተለያዩ ምክንያቶችን አስከትሏል.
የአስትሮይድ ተጽእኖ ወደ ዳይኖሰርስ መጥፋት ያደረሰው እንዴት ነው?
ከፍ ባለ የሰልፈር ክምችት እና በከባቢ አየር ውስጥ ጥሩ ብናኝ በመኖሩ የቺክሱሉብ አስትሮይድ ተጽእኖ አለም አቀፍ ቅዝቃዜን አስከትሏል። በዚህ ምክንያት የተፈጠረው የሙቀት መጠን መቀነስ፣ ከረዥም ጨለማ ጋር ተደምሮ፣ ፎቶሲንተሲስን አቁሟል፣ የምግብ ድርን መሰባበር እና ወደ ዳይኖሰርስ መጥፋት አመራ።
ፎቶሲንተሲስ በመጥፋት ላይ ምን ሚና ተጫውቷል?
ፎቶሲንተሲስ ተክሎች የፀሐይ ብርሃንን, ውሃን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ኃይል የሚቀይሩበት, የእፅዋትን ህይወት ለማቆየት እና ኦክስጅንን የሚለቁበት ሂደት ነው. በአስትሮይድ ተጽእኖ ምክንያት የፎቶሲንተሲስ መቋረጥ እፅዋቶች በህይወት መኖር አልቻሉም ፣ ይህም ተክሎችን የሚበሉ እንስሳትን እና በመቀጠልም በእነሱ ላይ ጥገኛ የሆኑት ስጋ መብላት አዳኞች እንዲጠፉ አድርጓል።
ምንጭ: ቢቢሲ