የፕሮቲን ተግባር እና የጂን አገላለጽ ከውስጥ ችግር ባለባቸው ክልሎች (IDRs) ላይ ጥገኛ ነው።

የቅርብ ጊዜ ጥናቶች በፕሮቲን ተግባር እና በጂን አገላለጽ ውስጥ የውስጥ ችግር ያለባቸው ክልሎች (IDRs) ወሳኝ ሚና አጉልቶ አሳይቷል። እነዚህ ክልሎች ቀደም ሲል ባልተዋቀሩ ተፈጥሮአቸው ብዙም ትርጉም የሌላቸው ተብለው ይታዩ የነበረ ቢሆንም፣ በሴል ላይ የታተመ እጅግ አስደናቂ ጥናት በክሮማቲን ቁጥጥር እና በጂን አገላለጽ ውስጥ ያላቸውን ወሳኝ ሚና አሳይቷል።
ጥናቱ ያተኮረው በ cBAF ኮምፕሌክስ ውስጥ በተዘበራረቁ አካባቢዎች፣ ዲ ኤን ኤን ለመክፈት እና በኒውክሊየስ ውስጥ የጂን መግለጫን ለማስቻል ኃላፊነት ያለው የፕሮቲን ቡድን ነው። በCBAF ንዑስ ክፍሎች ARID1A እና ARID1B በተደጋጋሚ በካንሰር እና በኒውሮዳቬሎፕመንት መዛባቶች ውስጥ የሚገኙት ሚውቴሽን የክሮማቲን ማሻሻያ እና የጂን መግለጫን እንደሚያስተጓጉል ታወቀ።
ተመራማሪዎቹ እነዚህ IDRs ከሴሉላር ፈሳሽ የሚለዩ ትናንሽ ጠብታዎች (ኮንዳንስ) ይፈጥራሉ። እነዚህ ኮንደንስተሮች ፕሮቲኖች እና ባዮሞለኪውሎች ለሴሉላር እንቅስቃሴዎች በተወሰኑ ቦታዎች ላይ እንዲሰበሰቡ ያስችላቸዋል። በተለያዩ ሴሉላር ሂደቶች ውስጥ የኮንደንስተሮች ተሳትፎ ቢታወቅም፣ ክሮማቲንን እንደገና በማዋቀር ረገድ ያላቸው ሚና ከዚህ ቀደም አይታወቅም ነበር።
ጥናቱ በሲቢኤኤፍ ውስብስብ IDRs ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሚውቴሽን እና ኮንደንስተሮች እንዲፈጠሩ እና ለጂን አገላለጽ አስፈላጊ የሆኑትን የአጋር ፕሮቲኖችን በመመልመል ላይ ያላቸውን ተጽእኖ መርምሯል። እነዚህ ግኝቶች የእነዚህን ሚውቴሽን ስር ያሉትን ዘዴዎች እና በሴሉላር ሂደቶች ላይ ስላላቸው ተጽእኖ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ፣ ይህም ወደ አዲስ የህክምና ስልቶች ሊመራ ይችላል።
ይህ ምርምር ስለ IDRs በፕሮቲን ተግባር ውስጥ ያለውን ጠቀሜታ ግንዛቤያችንን ያሰፋዋል እና በፊዚዮሎጂ እና በበሽታ ውስጥ ያላቸውን ሚና ያጎላል። በተጨማሪም፣ የ IDRsን ቅደም ተከተል ልዩነት እና ተግባር ላይ ብርሃን ያበራል፣ ይህም ለኮንደንስተሮች እና ለአካባቢያቸው ቴራፒዩቲካል ኢላማ አንድምታ ይሰጣል።
ምንጮች:
- ሕዋስ. "የተዘበራረቀ ክልል የcBAF እንቅስቃሴን በኮንደንስሽን እና በአጋር ምልመላ ይቆጣጠራል"
- ፕሪንስተን ዩኒቨርሲቲ. "የፕሮቲን ኮንደንስ በሴሎች ውስጥ የጂን አገላለጽ ሂደት ወሳኝ ነው"
የቃላት ፍቺ:
ዲ ኤን ኤ፡ ለልማት፣ ለአሠራር፣ ለእድገት እና ለመራባት የዘረመል መመሪያዎችን የሚያስተላልፍ ሁለት ረጅም የኑክሊዮታይድ ክሮች ያለው ሞለኪውል
- አሲድ፡ በውሃ ውስጥ ሲሟሟ ፒኤች ከ7.0 በታች የሚሰጥ ንጥረ ነገር