በግሪንሀውስ ጋዝ ሪፖርት ማድረጊያ ፕሮግራም ንዑስ ክፍል W ላይ የታቀዱ ለውጦች የሚቴን ልቀት በእጥፍ ሊጨምር ይችላል።

በኤንቬረስ ኢንተለጀንስ ጥናትና ምርምር (EIR) የተደረገ ትንታኔ በግሪንሀውስ ጋዝ (GHG) ሪፖርት ማቅረቢያ ፕሮግራም ንዑስ ክፍል ደብሊው ላይ የሚታሰቡ ለውጦች የሚቴን ልቀትን በእጅጉ ሊጨምሩ እንደሚችሉ ይተነብያል። ክለሳዎቹ የተዘገቡትን ልቀቶች ትክክለኛነት ለማሻሻል እና በፋሲሊቲዎች ሪፖርት የተደረጉ አጠቃላይ የሚቴን ልቀቶችን ክፍተቶችን ለመፍታት ያለመ ነው። ለውጦቹ አዲስ የተሸፈኑ ምንጮችን ይጨምራሉ፣ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ልቀትን ለመለካት ይጠቀማሉ፣ እና መረጃን በበለጠ ደረጃ ይሰበስባሉ።
ክለሳዎቹ በዋጋ ግሽበት ቅነሳ ህግ መሰረት ከሚቴን ልቀቶች ቅነሳ ፕሮግራም ጋር የሚጣጣሙ ናቸው። የ IRA ክፍል 60113 የንፁህ አየር ህግን አሻሽሏል እና የአካባቢ ጥበቃ ኤጀንሲ (EPA) ከተወሰኑ የቆሻሻ ልቀቶች ገደብ በላይ በሆነ በሚቴን ልቀቶች ላይ እንዲጭን እና እንዲከፍል መመሪያ ይሰጣል።
ወደ 8,000 የሚጠጉ መገልገያዎች በ GHG ሪፖርት አቀራረብ ፕሮግራም ስር በየዓመቱ የሚለቁትን ልቀትን ሪፖርት ለማድረግ ይጠበቅባቸዋል። የነዳጅ እና የተፈጥሮ ጋዝ ስርዓቶችን የያዙ እና 25,000 ሜትሪክ ቶን ወይም ከዚያ በላይ GHG የሚለቁ የፋሲሊቲዎች ባለቤቶች ወይም ኦፕሬተሮች የGHG መረጃን ለEPA ሪፖርት ያደርጋሉ። ንዑስ ክፍል W በተለያዩ የፔትሮሊየም እና የተፈጥሮ ጋዝ ኢንዱስትሪ ክፍሎች ውስጥ የልቀት ምንጮችን ያካትታል።
በታቀደው አዲስ ህግ ላይ የተመሰረተው የኢንቬረስ ትንታኔ እንደሚያመለክተው የሚቴን ልቀት በ 2021 ሪፖርት የተደረገው መረጃ በእጥፍ ሊጨምር እንደሚችል ያሳያል። የዘገበው ሚቴን መጨመር በሱፐር-ኢሚተር ክስተቶች፣ ለመሣሪያዎች ልቀቶች ከፍ ያለ የልቀት መንስኤዎች፣ ከሞተሮች የቃጠሎ መንሸራተት ዝመናዎች እና የመብረቅ ቅልጥፍናን በመቀነሱ የሚመራ ነው።
በታቀደው ደንብ ላይ ያለው የህዝብ አስተያየት ጊዜ በጥቅምት 2፣ 2023 አብቅቷል። የመጨረሻ ህግ እስከ ኦገስት 16፣ 2024 ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል። ለውጦቹ ለ2025 የሪፖርት ዓመት ተግባራዊ ይሆናሉ።
የታቀዱት ለውጦች በዋጋ ንረት ቅነሳ ህግ ውስጥ ለተካተተው የሚቴን ክፍያ ተጋላጭነትን ሊጨምሩ ቢችሉም፣ ኦፕሬተሮች ልቀትን እንዲቀንሱ እና የሪፖርት ማቅረቢያ መስፈርቶችን እንዲያሟሉ ለመርዳት በ ሚቴን ልቀት ቅነሳ ፕሮግራም ስር የገንዘብ ድጋፍ አለ።
ምንጮች:
- የኢንቬረስ ኢንተለጀንስ ጥናት (EIR)
- በዋጋ ግሽበት (IRA) ስር የሚቴን ልቀትን ቅነሳ ፕሮግራም
- ንጹህ አየር ህግ (ሲኤ)
- የአካባቢ ጥበቃ ኤጀንሲ (EPA)
- የግሪን ሃውስ ጋዝ ሪፖርት ማድረጊያ ፕሮግራም