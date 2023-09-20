የጥንት ሰዎች ከ 476,000 ዓመታት በፊት ከእንጨት የተሠሩ መዋቅሮችን ይገነቡ ነበር ፣ ጥናት ያስረዳል።

የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ እና የአበርስትዋይት ዩኒቨርሲቲ አርኪኦሎጂስቶች የሰው ልጅ ቀደም ሲል ከሚታመንበት ጊዜ በጣም ቀደም ብሎ ከእንጨት የተሠሩ ሕንፃዎችን እንደሚያመለክት የሚያሳይ ማስረጃ አግኝተዋል. ተመራማሪዎቹ በዛምቢያ ካላምቦ ፏፏቴ ውስጥ በሚገኝ ቦታ ላይ በጥሩ ሁኔታ የተጠበቀ እንጨት በቁፋሮ የተገኙ ሲሆን ይህም ቢያንስ 476,000 አመታት ያስቆጠረ እና ከሆሞ ሳፒየንስ ዝግመተ ለውጥ ቀደም ብሎ ይገመታል።
ግኝቱ ጠቃሚ ነው ምክንያቱም ሰዎች ሆን ብለው አንድ ላይ እንዲገጣጠሙ ምዝግብ ማስታወሻዎችን ለመቅረጽ የመጀመሪያ ማስረጃዎችን ያቀርባል። በእንጨቱ ላይ የድንጋይ መቁረጫ ምልክቶች እንደሚጠቁሙት የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ሁለት ትላልቅ እንጨቶችን ቀርፀው እንደተቀላቀሉት ይህም የመድረክ መሠረት ወይም የመኖሪያ ቤት አካል ሊሆን ይችላል. ይህ የድንጋይ ዘመን ሰዎች ዘላኖች ብቻ ነበሩ የሚለውን የቀድሞውን አስተሳሰብ ይፈታተነዋል።
የluminescence የፍቅር ጓደኝነት ቴክኒኮችን በመጠቀም በአበርስትዊዝ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ባለሙያዎች በዙሪያው ባለው አሸዋ ውስጥ ያሉ ማዕድናት ለፀሐይ ብርሃን የተጋለጡበትን የመጨረሻ ጊዜ በመመርመር የግኝቱን ዕድሜ ወስነዋል። ይህ ተመራማሪዎች ስለ ሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥ እና በድንጋይ ዘመን እንዴት ቴክኖሎጂ እንደዳበረ የበለጠ አጠቃላይ ግንዛቤን በአንድ ላይ እንዲያዘጋጁ ያስችላቸዋል።
በዩናይትድ ኪንግደም የስነ ጥበባት እና ሂውማኒቲስ ጥናትና ምርምር ካውንስል የገንዘብ ድጋፍ በ Stone Age ውስጥ የሰውን ልጅ ቴክኖሎጂ እድገት በሚመረምረው Deep Roots Of Humanity ፕሮጀክት ላይ የተሳተፉ ተመራማሪዎች። ፕሮጀክቱ ከዛምቢያ ብሔራዊ ቅርስ ጥበቃ ኮሚሽን፣ ሊቪንግስቶን ሙዚየም፣ ሞቶ ሞቶ ሙዚየም እና ሉሳካ ብሔራዊ ሙዚየም ጋር ተባብሯል።
የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ የሆኑት ፕሮፌሰር ላሪ ባርሃም ይህ ግኝት ቀደም ሲል ስለ ቅድመ አያቶቻችን የነበረውን ግምት የሚፈታተን መሆኑን ጠቁመዋል። “በወንዙ ዳር ተቀምጠው የእለት ተእለት ስራቸውን ለመስራት መድረክ በማመቻቸት ቢሆንም ኑሮን ቀላል ለማድረግ አካባቢያቸውን ቀይረው ነበር። እነዚህ ሰዎች ከምንገምተው በላይ እኛን ይመስሉን ነበር።
በካላምቦ ፏፏቴ ላይ የሚካሄደው ቁፋሮ ለየት ያለ ቦታ እና ለዛምቢያ ትልቅ ቅርስ ሲሆን ፕሮጀክቱ ስራውን ሲቀጥል ተጨማሪ አጓጊ ግኝቶችን ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል።