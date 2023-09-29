አርኪኦሎጂስቶች የጥንት ሰዎች ከእንጨት የተሠሩ አወቃቀሮችን ሲሠሩ የሚያሳይ ማስረጃ አገኙ

የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ እና የአበርስትዋይት ዩኒቨርሲቲ አርኪኦሎጂስቶች የሰው ልጅ ከእንጨት የተሠሩ ሕንፃዎችን ቀደም ሲል ከታሰበው በጣም ቀደም ብሎ እንደሚገነባ የሚያሳይ ማስረጃ አግኝተዋል. ኔቸር በተሰኘው ጆርናል ላይ የታተመው ግኝቱ ቢያንስ 476,000 አመታት ያስቆጠረ ነው ተብሎ በሚታመነው ካላምቦ ፏፏቴ ዛምቢያ ውስጥ በጥሩ ሁኔታ የተጠበቀ የእንጨት ቁፋሮ በዝርዝር አስቀምጧል።
ተመራማሪዎቹ የድንጋይ መሳሪያዎች በእንጨት ላይ የተቀረጹ ምልክቶችን አግኝተዋል, ይህም የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ሁለት ትላልቅ እንጨቶችን ቀርጸው ተቀላቅለው መዋቅርን, ምናልባትም መድረክን ወይም የመኖሪያ ቦታን ይፈጥራሉ. ይህ በዓለም ውስጥ በየትኛውም ቦታ ሆን ተብሎ እንጨት ለመሥራት በጣም የታወቀው ማስረጃ ነው. ግኝቱ የድንጋይ ዘመን ሰዎች ዘላኖች ነበሩ የሚለውን አስተሳሰብ ይሞግታል።
የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ላሪ ባርሃም ይህ ግኝት የቀድሞ አባቶቻችንን አመለካከት ቀይሮታል ብለዋል። እነዚህ ግለሰቦች በድንጋይ ዘመን እየኖሩ ብቻ ሳይሆን የማሰብ ችሎታቸውን፣ ምናባቸውን እና ክህሎታቸውን ተጠቅመው አዲስ እና ልዩ የሆነ ነገር እየፈጠሩ መሆናቸውን አጽንኦት ሰጥቷል። አካባቢያቸውን የመቀየር እና ህይወትን ቀላል የማድረግ ብቃታቸው በወንዝ ዳር ለዕለት ተዕለት ስራዎች መድረክ በመፍጠር ታይቷል።
Luminescence የፍቅር ግንኙነት ቴክኒኮች ግኝቶች ዕድሜ ለመወሰን Aberystwyth ዩኒቨርሲቲ ባለሙያዎች ተቀጥረው ነበር. እነዚህ ዘዴዎች በአካባቢው አሸዋ ውስጥ ያሉ ማዕድናት ለፀሐይ ብርሃን የተጋለጡበትን የመጨረሻ ጊዜ አሳይተዋል. ፕሮፌሰር ጂኦፍ ዱለር እንደዚህ ያሉ ጥንታዊ ግኝቶችን መጠናናት ፈታኝ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፣ ነገር ግን ይህ ግኝት ከጊዜ ወደ ጊዜ በመገናኘት ስለ ሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥ ጥልቅ ግንዛቤ እንዲኖር ያስችላል።
በካላምቦ ፏፏቴ ላይ ያለው ቦታ ቀደም ሲል በ 1960 ዎቹ ውስጥ ተቆፍሮ ነበር, ነገር ግን የእንጨት ግኝቶች እስከ አሁን ድረስ በትክክል ሊዘገዩ አልቻሉም. ይህ ጥናት በድንጋይ ዘመን የሰው ልጅ የቴክኖሎጂ እድገትን የሚመረምረው የDeep Roots Of Humanity ፕሮጀክት አካል ነው። ፕሮጀክቱ በዩኬ የኪነጥበብ እና የሰብአዊነት ጥናትና ምርምር ካውንስል የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግለት ሲሆን ከዛምቢያ ብሄራዊ ቅርስ ጥበቃ ኮሚሽን፣ ሊቪንግስቶን ሙዚየም፣ ሞቶ ሞቶ ሙዚየም እና በሉሳካ የሚገኘው ብሔራዊ ሙዚየም ቡድኖችን ያካትታል።
የ Kalambo ፏፏቴ ቦታ ለዛምቢያ እንደ ዋና ቅርስ ያለው ጠቀሜታ አሁን በተሻለ ሁኔታ ተረድቷል። የዲፕ ሩትስ ቡድን በውሃ በተሞላው Kalambo Falls አሸዋ ውስጥ ስራቸውን ሲቀጥሉ የበለጠ አስደሳች ግኝቶችን ይጠብቃል።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ
- የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ
- አበርስቲዊዝ ዩኒቨርሲቲ