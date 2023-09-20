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በዛምቢያ ውስጥ በጥንት ሰዎች የተሠሩ የእንጨት መዋቅሮች የመጀመሪያዎቹ ማስረጃዎች

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 20, 2023
በዛምቢያ ውስጥ በጥንት ሰዎች የተሠሩ የእንጨት መዋቅሮች የመጀመሪያዎቹ ማስረጃዎች

የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ እና የአበርስትዋይት ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች በዛምቢያ ካላምቦ ፏፏቴ ላይ አስደናቂ የሆነ ግኝት አደረጉ። ኔቸር በተሰኘው ጆርናል ላይ ባደረጉት ጥናት ተመራማሪዎቹ ከሆሞ ሳፒየንስ ዝግመተ ለውጥ ቀደም ብሎ ቢያንስ 476,000 አመታት ያስቆጠረ ነው ተብሎ የሚታመነውን በጥሩ ሁኔታ የተጠበቁ እንጨቶችን አግኝተዋል። እንጨቱ የድንጋይ መሣሪያ መቁረጫ ምልክቶችን ያሳያል፣ይህም የጥንት ሰዎች ሆን ብለው ቀርፀው ሁለት ትላልቅ ግንዶችን በማገናኘት አንድን መዋቅር፣ መድረክ ወይም የመኖሪያ ክፍል ሊገነቡ እንደሚችሉ ያሳያል።

ይህ ከካላምቦ ፏፏቴ የተገኘው ግኝት የሰው ልጅ ሆን ብሎ አንድ ላይ ለመገጣጠም ምዝግብ ማስታወሻዎችን ለመቅረጽ የመጀመሪያዎቹን ማስረጃዎች ይወክላል። እነዚህ ውስብስብ የእንጨት ሥራ ቴክኒኮች የድንጋይ ዘመን ሰዎች አጥብቀው ዘላኖች ነበሩ የሚለውን እምነት ይቃወማሉ። የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ላሪ ባርሃም ይህ ግኝት ስለቀድሞ ቅድመ አያቶቻችን ያለንን ግንዛቤ ለውጦታል። እነዚህ ግለሰቦች ቀደምት ፍጡራን ብቻ ሳይሆኑ፣ ብልህነታቸውን፣ ምናባቸውን እና ክህሎታቸውን ተጠቅመው አዲስ እና ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ነገር እንዲፈጥሩ አጽንኦት ሰጥቷል።

የእነዚህ የእንጨት ቅርሶች እድሜ የሚወሰነው በዙሪያው ባለው አሸዋ ውስጥ ያሉ ማዕድናት ለፀሀይ ብርሀን የተጋለጡበትን የመጨረሻ ጊዜ የሚገመግሙ የ luminescence የፍቅር ጓደኝነት ቴክኒኮችን በመጠቀም ነው። Luminescence የፍቅር ጓደኝነት ተመራማሪዎች በጣም ቀደም ጊዜ ወቅቶች የመጡ ግኝቶች ቀን እንዲኖራቸው እና የሰው ልጅ የዝግመተ ለውጥ ግልጽ የሆነ ምስል በአንድነት እንዲከፍሉ ያስችላቸዋል. የ Kalambo ፏፏቴ ቦታ በ1960ዎቹ ተቆፍሮ ነበር፣ ነገር ግን የእንጨቱ ዕድሜ እስከ አሁን ድረስ እርግጠኛ አልነበረም።

የጥልቅ ሩትስ ኦፍ ሂውማኒቲ ፕሮጀክት አካል የሆነው ምርምር በድንጋይ ዘመን በሰው ልጅ ቴክኖሎጂ እድገት ላይ ብርሃን ይፈጥራል። በዩኬ የኪነጥበብ እና የሰብአዊነት ጥናትና ምርምር ካውንስል የገንዘብ ድጋፍ የተደረገለት ይህ ፕሮጀክት ከብሄራዊ ቅርስ ጥበቃ ኮሚሽን ፣ሊቪንግስቶን ሙዚየም ፣ሞቶ ሞቶ ሙዚየም እና ብሔራዊ ሙዚየም ሉሳካ በዛምቢያ ጋር ትብብር አድርጓል። ፕሮፌሰር ባርሃም በካላምቦ ፏፏቴ ቦታ ላይ ለወደፊት ግኝቶች ያላቸውን ደስታ ገልፀው ለዛምቢያ ልዩ ቅርስ ያለውን ጠቀሜታ አጽንኦት ሰጥተዋል።

ይህ ቀዳሚ ምርምር የጥንት ሰብዓዊ ቅድመ አያቶቻችን አስደናቂ የፈጠራ ችሎታ እና ብልሃት ወደ ትኩረት ያመጣል, ይህም ቀደም ሲል ከሚያምኑት እጅግ በጣም የተራቀቁ እንደነበሩ ያሳያል.

ምንጮች:
- የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ
ተፈጥሮ (ጆርናል)

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