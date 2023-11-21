በኦርጋኒክ Supramolecular Photocatalysts በኩል የቆሻሻ ውሃ አያያዝን ለማሻሻል አዳዲስ ግንዛቤዎች

በኢንዱስትሪ እና በቤት ውስጥ ፍሳሽ ጅረቶች ውስጥ የሚገኙት ተከላካይ ኦርጋኒክ ብከላዎች በአካባቢ እና በሰው ጤና ላይ ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራሉ. እነዚህን ብክለቶች ሙሉ በሙሉ ማስወገድ የውሃ ጥራትን ለማሻሻል እና ዘላቂ እድገትን ለማስተዋወቅ ወሳኝ ነው። የላቀ የኦክሳይድ ሂደቶች (AOPs)፣ በተለይም የተለያዩ AOPs፣ ያልተማከለ የቆሻሻ ውሃ አያያዝ ስርዓቶች ተስፋ ሰጪ መፍትሄዎች ሆነው ብቅ አሉ። ነገር ግን፣ ባህላዊ ኤኦፒዎች ብዙ ጊዜ ከልክ ያለፈ የኃይል ግብአት ያስፈልጋቸዋል፣ ይህም የበለጠ ወጪ ቆጣቢ አማራጮችን አስፈላጊ ያደርገዋል።
እንደ g-C3N4 ያሉ ኦርጋኒክ ሴሚኮንዳክተሮችን በመጠቀም የተለያዩ የፎቶካታሊሲስ መለያየት እና የፀሐይ ብርሃን አጠቃቀም ቀላል በመሆኑ እንደ ዘላቂ AOP ስትራቴጂ ትኩረት አግኝቷል። በብዛት ጥቅም ላይ የዋሉ ኢንኦርጋኒክ ፎቶካታሊስቶች ጠንካራ መረጋጋትን ሲያሳዩ፣ የእነርሱ ውሱን የፀሐይ ብርሃን የመሳብ ወሰን እና ዝቅተኛ የኦርጋኒክ ብክለት የማስተዋወቅ አቅማቸው አጠቃላይ ቅልጥፍናን ይገድባል። በአንጻሩ ኦርጋኒክ ሴሚኮንዳክተሮች የተራዘመ የስፔክትረም አጠቃቀምን እና እጅግ በጣም ጥሩ የማስተዋወቅ ችሎታዎችን ያቀርባሉ። ነገር ግን፣ ከፍተኛ ትስስር ያለው የፍሬንኬል ኤክሳይቶኖች ማመንጨት የፎቶግራፍ ኤሌክትሮኖችን እና ቀዳዳዎችን በብቃት መለየትን ይከለክላል።
እነዚህን ተግዳሮቶች ለመቅረፍ ከፅንጉዋ ዩኒቨርሲቲ በፕሮፌሰር ዮንግፋ ዙ የሚመራው የምርምር ቡድን በኦርጋኒክ ፎቶ ካታላይዝስ ከብክለት መበላሸት አንፃር ከፍተኛ እድገት አሳይቷል። የመምጠጥ ወሰንን ወደ ኢንፍራሬድ አካባቢ በማስፋፋት የብርሃን አጠቃቀምን ውጤታማነት የሚያሻሽሉ ሱፕራሞለኩላር እና ፖሊሜሪክ ኦርጋኒክ የፎቶካታሊቲክ ስርዓቶችን ፈጥረዋል። በተጨማሪም፣ አብሮ የተሰራውን የኤሌክትሪክ መስክ በማስተካከል፣ ቀልጣፋ የኃይል ፍልሰትን በማስቻል እና የብክለት መበላሸት ደረጃዎችን በማሳደግ የዲፖልስ እና ክሪስታላይን ቅደም ተከተል ያላቸውን ሚና ገልጠዋል።
በተጨማሪም ቡድኑ በቦታ H2O2 ትውልድ እና በሚታየው ብርሃን ውስጥ የፌንቶን ምላሽን በማጣመር ለኦርጋኒክ ብክለት ከፍተኛ ፍሰት ያለው አዲስ አቀራረብ አስተዋውቋል። ይህ የተቀናጀ ስርዓት ተጨማሪ ኦክሳይድንቶች ሳያስፈልግ ከፍተኛ ፍሰት ያለው ሚነራላይዜሽን ያስገኛል ፣ ይህም የብክለት ማዕድን መጠኑን ከ 30% ወደ 90% ከፍ ያደርገዋል።
በቻይንኛ ጆርናል ኦቭ ካታሊሲስ ውስጥ የታተሙት እነዚህ ግኝቶች የፎቶካታሊቲክ የውሃ ህክምናን ተግባራዊ ለማድረግ አስተዋፅዖ ከማድረግ ባለፈ በዚህ መስክ ለተመራማሪዎች ጠቃሚ ማጣቀሻ ሆነው ያገለግላሉ። ተጨማሪ ማመቻቸት እና ማስፋፋት, ኦርጋኒክ ሱፕራሞለኩላር ፎቶካታሊስት የቆሻሻ ውሃ አያያዝን ለመለወጥ እና የባህላዊ ዘዴዎችን ውስንነት ለመፍታት ትልቅ አቅም አላቸው.
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. በቆሻሻ ውሃ አያያዝ ውስጥ ምን ችግሮች አሉ?
የቆሻሻ ውሃ አያያዝ ተከላካይ ኦርጋኒክ ብክለትን በብቃት ከማስወገድ፣ የማከም አቅም ውስንነት እና ወጪ ቆጣቢ መፍትሄዎችን ከመፈለግ ጋር የተያያዙ ተግዳሮቶች ይገጥሙታል።
2. በቆሻሻ ውሃ አያያዝ ውስጥ የፎቶካታላይዝስ ምንድን ነው?
Photocatalysis ብርሃንን እንደ የኃይል ምንጭ በመጠቀም የኬሚካላዊ ምላሽን ለማፋጠን ማነቃቂያ መጠቀምን ያካትታል. በቆሻሻ ውኃ አያያዝ ውስጥ, ፎቶካታላይዜሽን የኦርጋኒክ ብክለትን ለማዳከም እና ለማዕድን መጠቀም ይቻላል.
3. ሱፕራሞለኩላር እና ፖሊሜሪክ ኦርጋኒክ ፎቶካታላይስት ምንድን ናቸው?
Supramolecular እና polymeric organic photocatalysts የፀሐይ ብርሃንን ለብክለት መበላሸት ውጤታማ በሆነ መንገድ መጠቀም የሚችል የኦርጋኒክ ሴሚኮንዳክተር ዓይነት ናቸው። እነዚህ የፎቶ-ካታላይስቶች የተራዘመ የስፔክትረም አጠቃቀምን እና ከፍተኛ የማስተዋወቅ አቅምን ያቀርባሉ።
4. ኦርጋኒክ ሱፕራሞለኩላር ፎቶካታሊስት የቆሻሻ ውሃ አያያዝን እንዴት ያጎላሉ?
ኦርጋኒክ ሱፕራሞለኩላር ፎቶካታሊስት የብርሃን አጠቃቀምን ቅልጥፍና በማሳደግ፣የክፍያ ፍልሰትን በማሻሻል እና በሚታየው ብርሃን የኦርጋኒክ ብክለትን ከፍተኛ ፍሰትን በማግኘት የቆሻሻ ውሃ አያያዝን ያጠናክራል።
5. በፕሮፌሰር ዮንግፋ ዡ ቡድን የተደረገው ጥናት ጠቀሜታው ምንድን ነው?
የፕሮፌሰር ዮንግፋ ዡ ቡድን የባህላዊ የፍሳሽ ማጣሪያ ዘዴዎችን ውስንነቶች በመቅረፍ ረገድ ከፍተኛ መሻሻል አሳይቷል። የእነርሱ ግኝቶች የፎቶካታሊቲክ የውሃ ህክምናን ተግባራዊ ለማድረግ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ እና በዚህ መስክ ለተመራማሪዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ.