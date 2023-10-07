አዲስ ጥናት እንዳመለከተው የፕሮቲን ውስጣዊ ችግር ያለባቸው ክልሎች በጂን አገላለጽ ውስጥ ቁልፍ ሚና ይጫወታሉ።

በቅርብ ጊዜ በፕሪንስተን ዩኒቨርሲቲ፣ በዳና-ፋርበር የካንሰር ኢንስቲትዩት እና በዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት የፕሮቲኖች ውስጣዊ ችግር ያለባቸው ክልሎች (IDRs) በክሮማቲን ቁጥጥር እና በጂን አገላለጽ ውስጥ የሚጫወቱትን ወሳኝ ሚና ፍንጭ ሰጥቷል። ከዚህ ቀደም እነዚህ IDRs ከተጣጠፉ ፕሮቲኖች ጋር ሲነፃፀሩ ከባዮሞለኪውሎች ጋር ያለው ግንኙነት አነስተኛ ነው ተብሎ ይታሰባል። ይሁን እንጂ ይህ ጥናት IDRs ለሴሉላር ሂደቶች አስፈላጊ የሆኑ ልዩ እና አስፈላጊ ግንኙነቶች እንዳላቸው ያሳያል.
ተመራማሪዎቹ ያተኮሩት በሰው ልጅ cBAF ኮምፕሌክስ ውስጥ በተዘበራረቁ አካባቢዎች ላይ ነው፣ በኒውክሊየስ ውስጥ ያሉ የፕሮቲኖች ቡድን chromatin የተባለውን የዲ ኤን ኤ አወቃቀሩን የሚቆጣጠር፣ የጂን መግለጫን ያስችላል። በካንሰር እና በኒውሮ ልማት እክሎች ውስጥ በተደጋጋሚ የሚገኙት የዚህ ፕሮቲን ስብስብ IDRs ሚውቴሽን የ chromatin እና የጂን አገላለፅን ይቆጣጠራል።
ጥናቱ እንደሚያሳየው IDRs ከአካባቢው ሴሉላር ፈሳሽ የሚለዩ ኮንደንስተስ የሚባሉ ጠብታዎችን ይፈጥራሉ። እነዚህ ኮንደንስተሮች ፕሮቲኖች እና ሌሎች ባዮሞለኪውሎች ሴሉላር እንቅስቃሴዎችን ለማካሄድ በተወሰኑ ቦታዎች ላይ እንዲሰበሰቡ ያስችላቸዋል። በእነዚህ ኮንደንስተሮች ውስጥ የሚከሰቱ ልዩ መስተጋብሮች ለ cBAF ውስብስብ ተግባር ወሳኝ ናቸው።
ተመራማሪዎቹ በሲቢኤኤፍ ኮምፕሌክስ IDR ቅደም ተከተሎች ውስጥ ያሉ ስውር ሚውቴሽን እንኳን በስራው ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ሊያሳድር እንደሚችል ደርሰውበታል ይህም በጂን አገላለጽ ላይ ለውጥ ያመጣል። ይህ ግንዛቤ እነዚህ ሚውቴሽን እንዴት ለሴሉላር ተግባር መዛባት እንደሚያበረክቱ እና ለአዳዲስ የህክምና ስልቶች እድሎችን ይከፍታል።
በአጠቃላይ, ይህ ጥናት IDRs በሴሉላር ሂደቶች ውስጥ ያለውን ጠቀሜታ እና እንደ ቴራፒዩቲክ ጣልቃገብነት ዒላማዎች ያጎላል. ግኝቶቹ ለ chromatin ማሻሻያ እና የጂን አገላለጽ ብቻ ሳይሆን ስለ IDR ፕሮቲን ቅደም ተከተሎች ሰፊ ግንዛቤ እና በፊዚዮሎጂ እና በበሽታ ውስጥ ያላቸውን ሚና ይገነዘባሉ።
ምንጮች:
– ሕዋስ፡ DOI፡ 10.1016/j.cell.2023.08.032