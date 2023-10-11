Celestron NexStar 130SLT በኮምፒውተር የተሰራ ቴሌስኮፕ፡ ለጀማሪዎች ታላቅ ስምምነት

Celestron NexStar 130SLT በኮምፕዩተራይዝድ የኒውቶኒያን ቴሌስኮፕ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ በቅናሽ ዋጋ እየቀረበ ነው። ለጀማሪዎች ወይም ከችግር ነጻ የሆነ የኮከብ እይታ ልምድን ለሚፈልጉ ምርጥ ነው። ከ120 ዶላር በላይ ቅናሽ ያለው ይህ ቴሌስኮፕ በጣም ጥሩ ነገር ነው።
ሴልስትሮን በቴሌስኮፖች ዓለም ውስጥ በጣም የታወቀ እና የታመነ ብራንድ ነው፣ እና የእነሱ የNexStar ቴሌስኮፖች መስመር በጣም የተከበረ ነው። NexStar 130SLT በተለይ ለተጠቃሚ ምቹ በሆኑ ባህሪያቱ በጀማሪዎች ዘንድ ታዋቂ ነው። የ40,000 ነገሮች ዳታቤዝ፣ 36,000-ጠንካራ ጎታ ያለው የቦነስ ሶፍትዌር እና የጉርሻ መለዋወጫዎች አሉት። ይህ ቴሌስኮፕ ጥራት ያለው ኦፕቲክስ እና የሰማይ አካላት ግልጽ እይታዎችን ያቀርባል, ይህም ለሥነ ፈለክ ጥናት ፍላጎት ላላቸው ሰዎች ትልቅ ምርጫ ያደርገዋል.
ከቴሌስኮፕ እራሱ በተጨማሪ Celestron NexStar 130SLT ከብዙ ምቹ መለዋወጫዎች ጋር አብሮ ይመጣል። እነዚህም የቀይ ነጥብ አግኚስኮፕ፣ የኮከብ ሰያፍ እና ሁለት የዐይን ሽፋኖች (25 ሚሜ እና 9 ሚሜ) ያካትታሉ። እንዲሁም ከ36,000 የምሽት ሰማይ ኢላማዎች ላይ መረጃ የሚሰጥ የሴልስተሮን ስታርሪ ናይት ሶፍትዌር በነፃ ማውረድ ይደርስዎታል።
በሥነ ፈለክ ጥናት ለመጀመር የሚፈልጉ ከሆነ ወይም በቀላሉ የከዋክብትን የመመልከት ልምድዎን ለማሻሻል ከፈለጉ የCelestron NexStar 130SLT ቴሌስኮፕ በጣም ጥሩ አማራጭ ነው። በኮምፒዩተራይዝድ የተደራጁ ባህሪያቱ እና የተጣመሩ መለዋወጫዎች በቀላሉ ለማዋቀር እና ለመጠቀም ቀላል ያደርጉታል፣ ያለ ምንም ብስጭት በእጅ መከታተል።
ለማጠቃለል፣ ጀማሪ ከሆንክ ወይም አዝናኝ እና ከችግር ነፃ የሆነ የኮከብ እይታ ልምድ የምትፈልግ ከሆነ፣ Celestron NexStar 130SLT ምርጥ ምርጫ ነው። ጥራት ያለው ኦፕቲክስ፣ የነገሮች ብዛት ያለው የውሂብ ጎታ ያቀርባል፣ እና የእይታ ተሞክሮዎን ለማሻሻል ጠቃሚ መለዋወጫዎችን ያካትታል። ይህ ስምምነት እንዳያመልጥዎት!
ቁልፍ ነገሮች: 130ሚሜ ቀዳዳ፣ የሚስተካከለው የብረት ትሪፖድ፣ አስቀድሞ የተገጣጠመ፣ በኮምፒዩተራይዝድ የሚደረግ የእጅ መቆጣጠሪያ፣ ፈጣን ሹካ ክንድ እና በርካታ መለዋወጫዎች።
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