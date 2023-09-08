ለንግድ አዋጭነት የሚወስደው መንገድ፡ የሊቲየም-ሰልፈር ባትሪዎች ምላሽ ዘዴን መፍታት

በዩኤስ ኢነርጂ ዲፓርትመንት (DOE) የአርጎን ናሽናል ላቦራቶሪ ሳይንቲስቶች የሊቲየም-ሰልፈር ባትሪዎችን ምላሽ ዘዴ በመረዳት ረገድ ትልቅ እመርታ አድርገዋል። ይህ ግኝት በኔቸር በቅርብ ጊዜ የታተመው የእነዚህን ባትሪዎች የንግድ ስራ አዋጭነት እንቅፋት የሆነውን ትልቅ ጉዳይ ይዳስሳል— የህይወት ዘመናቸው አጭር ነው።
የሊቲየም-ሰልፈር ባትሪዎች ከሊቲየም-አዮን ባትሪዎች ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣሉ, ይህም ከፍተኛ የኃይል ማጠራቀሚያ አቅም, ዝቅተኛ ዋጋ እና የተትረፈረፈ እና ተመጣጣኝ ሰልፈር መጠቀምን ያካትታል. ነገር ግን፣ እስከ የንግድ መጠን ሲመዘኑ፣ እነዚህ ባትሪዎች በተደጋጋሚ የኃይል መሙያ እና የመልቀቂያ ዑደቶች ፈጣን የአፈጻጸም ማሽቆልቆል ያጋጥማቸዋል።
የዚህ ውድቀት ዋነኛው መንስኤ ከካቶድ ውስጥ የሚገኘው የሰልፈር መሟሟት ነው, በዚህም ምክንያት የሚሟሟ የሊቲየም ፖሊሰልፋይድ መፈጠርን ያመጣል. እነዚህ ውህዶች በሚሞሉበት ጊዜ ወደ ሊቲየም ብረታ ብረት አሉታዊ ኤሌክትሮድ ውስጥ ይጎርፋሉ, ይህም ጉዳዩን የበለጠ ያባብሰዋል. ይህ የሰልፈር መጥፋት እና የአኖድ ቅንብር ለውጦች የባትሪውን አፈጻጸም በእጅጉ ይጎዳሉ።
ቀደም ሲል ባደረጉት ጥናት, የአርጎን ሳይንቲስቶች ወደ ሰልፈር ካቶድ ሲጨመሩ የሰልፈር መጥፋት ችግርን በተሳካ ሁኔታ የሚያቃልል ማነቃቂያ አዘጋጅተዋል. ነገር ግን፣ እስካሁን ድረስ፣ የዚህ አነቃቂው የአቶሚክ-ልኬት አሰራር አልታወቀም።
በቅርብ ጊዜ በአርጎን ቡድን የተደረገው ጥናት በካቶድ ውስጥ ያለው የስርጭት መገኘት ወደ ሌላ ምላሽ መንገድ እንደሚመራ አረጋግጧል. በአነቃቂው አማካኝነት ጥቅጥቅ ያሉ የሊቲየም ፖሊሰልፋይድ አረፋዎች በካቶድ ወለል ላይ ይፈጠራሉ፣ ይህም የሰልፈር መጥፋትን ይከላከላል እና የባትሪውን አፈፃፀም ይጠብቃል። አነቃቂው ከሌለ፣ በምትኩ ጥቃቅን ዘንግ ቅርጽ ያላቸው ቅርጾች ይሠራሉ።
የሲንክሮሮን ኤክስ ሬይ ጨረሮችን እና የኤሌክትሮል-ኤሌክትሮላይት መገናኛን በዓይነ ሕሊናህ ለማየት የሚያስችል አዲስ ቴክኒክን ጨምሮ የመቁረጫ ቴክኒኮችን ይህንን የምላሽ ዘዴ ለመፍታት ጥቅም ላይ ውለዋል።
በዚህ እመርታ፣ የሊቲየም-ሰልፈር ባትሪዎች የወደፊት ተስፋ ሰጪ ይመስላል፣ ይህም ለትራንስፖርት ኢንዱስትሪ የበለጠ ዘላቂ እና ለአካባቢ ተስማሚ የሆነ መፍትሄ ይሰጣል።
ምንጮች:
- DOI: የተፈጥሮ ወረቀት
- የአርጎን ብሔራዊ ላቦራቶሪ ጋዜጣዊ መግለጫ