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ያልታወቀ ግዛት፡ ልዩ የሆነው በአጥቢ እንስሳት ሴሎች ውስጥ የተገኘ

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 18, 2023
ያልታወቀ ግዛት፡ ልዩ የሆነው በአጥቢ እንስሳት ሴሎች ውስጥ የተገኘ

ተመራማሪዎች ኤክስክሉሶም የተባለውን ክፍል በመለየት በአጥቢ አጥቢ ህዋሶች ላይ እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አድርገዋል። በሴል ፕላዝማ ውስጥ የሚገኘው ይህ አዲስ የተገኘ ክፍል ፕላዝማይድ በሚባሉ የዲኤንኤ ቀለበቶች የተሰራ ነው። እነዚህ ፕላስሚዶች ከተለያዩ ምንጮች ሊመጡ ይችላሉ ከሴሉ ውጭ እና ከቴሎሜሮች የተከደኑ የክሮሞሶም ጫፎች ናቸው። በኤግዚቢሽኑ ውስጥ ያሉት ፕላዝማዲዶች የፕሮቲኖች ንድፍ እንደሌላቸው ልብ ሊባል ይገባል።

በETH ዙሪክ የባዮኬሚስትሪ ኢንስቲትዩት በሩት ክሮሼቭስኪ የተመራው ጥናቱ አግላይ የሆነው በሴሎች ውስጥ ያሉትን ክሮሞሶምች ለመጠበቅ ቁልፍ ተግባር ሆኖ እንደሚያገለግል ያሳያል። አግላይ የሆነው ህዋሶች አሁንም የሚፈለጉትን ዲ ኤን ኤ እና ከአሁን በኋላ የማይፈለጉትን የውጭ ዲ ኤን ኤ መካከል የሚለዩበት ዘዴ ሆኖ ያገለግላል። ሊነጣጠሉ የማይችሉት የዲኤንኤ ቀለበቶች እራሳቸውን ወደ ክሮሞሶም ውስጥ ሊከተቱ ወይም ወደ ፕሮቲኖች በመተርጎም የሕዋስ ፊዚዮሎጂን ሊያበላሹ ይችላሉ።

ተመራማሪዎቹ ማግለል በሴሉላር ኢሚውኖሎጂካል ማህደረ ትውስታ ውስጥ ሚና ሊጫወት እንደሚችል ያምናሉ። በሴል ፕላዝማ ውስጥ ከዲ ኤን ኤ ጋር የሚገናኝ ልዩ ፕሮቲን ለዓመታት ጥናት የተደረገ ሲሆን ከዲኤንኤ ቀለበቶችም ጋር እንደሚተሳሰር ይታወቃል። ይህ ፕሮቲን በሴሎች ውስጥ ምልክት እንዲፈጠር ሊያደርግ ይችላል፣ በዚህም ምክንያት የሚያነቃቁ መልእክተኛ ንጥረ ነገሮችን ማምረት እና መልቀቅን ያስከትላል። ይህ ረዘም ላለ ጊዜ የሚቆይ ምልክት የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓት ቀጣይነት ያለው ኢንፌክሽን እንዳለ በማሰብ ሊያሳስት ይችላል, ይህም እንደ ስልታዊ ሉፐስ ኤራይቲማቶሰስ ያሉ ራስን የመከላከል ምላሾችን ሊያስከትል ይችላል.

ልዩ የሆነው ኤውካርዮተስ በተፈጠረበት ጊዜ ወደ መጀመሪያው የዝግመተ ለውጥ ዘመን እንደነበረ ይታመናል። የቀለበት ቅርጽ ያለው ዲ ኤን ኤ ከተለያዩ ፍጥረታት ውህደት ለመከላከል እና ለመከላከል እንደ ዘዴ ማግኘቱ ተጠቁሟል። ልዩ የሆነው ኤንቨሎፕ ከሴል ኒውክሊየስ ጋር ቢመሳሰልም፣ በኒውክሌር ኤንቨሎፕ ምስረታ መጀመሪያ ላይ ብቻ ከሚታዩ ክፍተቶች ጋር በጣም ቀላል ነው። ፕላሲሚዶች ባልተሟላ የሜምብራል ኤንቨሎፕ ውስጥ ለምን እንደታሸጉ ከጀርባ ያሉት ምክንያቶች ግልጽ አይደሉም።

የፕላዝሚድ ዲ ኤን ኤ እንዴት እንደሚለወጥ እና የፕላዝማይድ ውህዶችን ወደ አግላይነት የሚወስኑትን ነገሮች ጨምሮ የአግላይ የሆኑትን ምስጢሮች ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። ይህ አዲስ የተገኘ ክፍል ሴሉላር ስልቶችን እና በበሽታዎች እና የበሽታ ተከላካይ ምላሾች ላይ ያላቸውን ተፅእኖ ለመመርመር እድሎችን ይከፍታል።

ምንጮች:
- ETH ዙሪክ

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